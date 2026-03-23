Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şu anki yorumcu Alessio Tacchinardi, Mediaset kanallarında yayınlanan "Pressing" programında, Cumartesi akşamı oynanan Juve-Sassuolo maçında Manuel Locatelli'nin penaltısının kaleci tarafından kurtarılmasına ilişkin olaya değindi: "Eğer Juve'de Tacchinardi penaltı atsaydı, bir sorunumuz olurdu. Locatelli Juventus'ta penaltı atarsa, bugün bir sorunumuz var. Ancak penaltı atıcısı Locatelli ise, her penaltı vuruşunda Vlahovic'in topu almasını, topun Yildiz'e, sonra tekrar Vlahovic'e gitmesini izleyemeyiz. Locatelli arkada izliyor, penaltıyı atacak oyuncu tam bir sükunete sahip olmalı" diye konuştu. TuttoJuve.com.
Getty Images
Çeviri:
Tacchinardi: "Penaltılarla ilgili bu maskaralık, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni kaybetmesine neden olabilir"
Tacchinardi şöyle devam ediyor: "Benim zamanımda penaltı atışları olduğunda, Zidane, Nedved, Ibrahimovic gibi efsaneler vardı ama kimse penaltı noktasına çıkmaya cesaret edemezdi çünkü Alessandro Del Piero vardı. Eğer Vlahovic, Yıldız'la konuşur, Yıldız da Locatelli'yle konuşursa, artık hiçbir şey anlaşılmaz; bunu maçtan önce söylemek gerekir. Locatelli her zaman sorumluluk almıştır, Venezia'da da bunu yaptı, yani penaltı atmayı biliyor, ama bu oyunlara artık son verilsin. Spalletti maçtan önce durumu netleştirmeli, yoksa bu oyun Juventus'a Şampiyonlar Ligi'ni mal olabilir."