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Alessio Tacchinardi of Juventus is tackled by Flavio Conceicao of Real MadridGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Tacchinardi: "Gerçek Juventus ruhunu taşıyan bir oyuncu var ama az forma giyiyor"

Juventus
F. Gatti
A. Tacchinardi
Serie A

Juventus'un eski orta saha oyuncusu konuşuyor

Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şimdiki yorumcu Alessio Tacchinardi, Tuttosport'a verdiği röportajda bugünkü Juventus'u ve takımın bazı önemli isimlerini değerlendirdi: "Eleştirim Spalletti'ye değil, oyunculara. Saygımı koruyarak söylüyorum: Daha fazlasını vermeliler. Ayrıca farklı bir hırsla oynadıkları son yirmi dakikayı çıkış noktası olarak almalılar. Sonra belki taktikten konuşabiliriz..."


Kolo Muani hakkında: "Onu eleştirdim çünkü teknik açıdan kötü bir maç çıkardı. Ama Randal bir santrfor değil ve oynama biçimi düşünüldüğünde onu bu Juventus'a uydurmak son derece zor. Fransız oyuncu ceza sahasını hiç doldurmuyor. Savunmalar yerleştiğinde zorlanıyor ve huzursuzlanıyor. Bir tavsiyem var: Daha rahat olsun, yoksa Openda ve David'i yeniden izliyormuşuz gibi oluyor. Formaları üzerlerinde bir ton ağırlığındaydı."

  • Juventus zihniyeti: "Ne yazık ki o zihniyete sahip olanların sayısı çok az gibi geliyor. Sorun şu ki, benim Juve'min ya da belki dokuz Serie A şampiyonluğu kazanan Juve'nin nasıl oynadığını düşünüyoruz. Hepimiz buna alıştık ama yıllar içinde o ruhun bir kısmı kayboldu; gerçek tabloyu gözden kaçırabiliyoruz. Elbette o zihniyeti hâlâ taşıyanlar var ama az oynuyorlar".


    "Kim mi? Federico Gatti. Bana Juventus'un karakterini yansıtıyor gibi geliyor: Huysuz biri, bunu iyi anlamda söylüyorum. Sert bir oyuncu ve insanları ateşliyor. Takım arkadaşlarını da ateşliyor. Neden oynamadığını bilmiyorum ama takımı sürükleyebilecek oyunculardan biri gibi görünüyor. Böyle oyuncuların sayısı azsa hiç değilse sahaya çıksınlar".


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