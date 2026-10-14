Juventus'un eski orta saha oyuncusu ve şimdiki yorumcu Alessio Tacchinardi, Tuttosport'a verdiği röportajda bugünkü Juventus'u ve takımın bazı önemli isimlerini değerlendirdi: "Eleştirim Spalletti'ye değil, oyunculara. Saygımı koruyarak söylüyorum: Daha fazlasını vermeliler. Ayrıca farklı bir hırsla oynadıkları son yirmi dakikayı çıkış noktası olarak almalılar. Sonra belki taktikten konuşabiliriz..."





Kolo Muani hakkında: "Onu eleştirdim çünkü teknik açıdan kötü bir maç çıkardı. Ama Randal bir santrfor değil ve oynama biçimi düşünüldüğünde onu bu Juventus'a uydurmak son derece zor. Fransız oyuncu ceza sahasını hiç doldurmuyor. Savunmalar yerleştiğinde zorlanıyor ve huzursuzlanıyor. Bir tavsiyem var: Daha rahat olsun, yoksa Openda ve David'i yeniden izliyormuşuz gibi oluyor. Formaları üzerlerinde bir ton ağırlığındaydı."