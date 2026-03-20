Grafica CM Bernardo Silva Juve 2026 16.9
Tacchinardi, Bernardo Silva'nın Juventus'a transferi hakkında: "O üst düzey bir oyuncu. Spalletti sadece bu tür transferler konusunda ısrarcı davranıyor"

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Bernardo Silva’yı bedelsiz olarak Torino’ya transfer etmek için ciddi adımlar atıyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşmeler, Mendes’in masaya koyduğu haklı olarak yüksek tutarlı maddi taleplere rağmen devam ediyor.


Ancak ekonomik konunun ötesinde, böyle bir oyuncunun Juventus dünyası üzerinde yaratabileceği etkiyi analiz edenler de var. Bunların arasında, Il Bianconero gazetesinde yazan eski orta saha oyuncusu Alessio Tacchinardi de bulunuyor. Tacchinardi, bu olasılığı desteklemekle kalmıyor ("O üst düzey bir oyuncu"), aynı zamanda gelecek sezon yapılacak tüm transferlerin de aynı kalitede olmasını umuyor.


  • BERNARDO SILVA, ÜST DÜZEY BİR OYUNCU

    Elbette yaratıcılık da gerekiyor, ama Bernardo Silva bambaşka bir seviyede bir oyuncu. Gördüğün gibi, tıpkı bu yıl Milan karşısında Modric'in gösterdiği gibi, o da bambaşka bir seviyede. Topu elindeyken de öyle; top hiç elinden kaymıyor, her zaman doğru pası atıyor ve sahada her zaman rahat görünüyor.

    • Reklam

  • ONUNLA ASLA "AMA ALIŞMASI GEREKİYOR" DEMEZSİNİZ

    "Bernardo Silva Juventus'a transfer olursa, Kasım ayı sonunda kesinlikle 'ama henüz ortama alışması lazım' demeyeceğiz; çünkü iyi oyuncular, nerede oynarlarsa oynasınlar her zaman iyidirler."

  • SPALLETTI VE MARTELLI SADECE ÜST DÜZEY OYUNCULARA ODAKLANIYOR

    "O iyi bir oyuncu ve bu nedenle Juventus'un sadece üst düzey oyunculara odaklanmasını umuyorum"



