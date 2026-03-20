Tacchinardi, Bernardo Silva'nın Juventus'a transferi hakkında: "O üst düzey bir oyuncu. Spalletti sadece bu tür transferler konusunda ısrarcı davranıyor"

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Bernardo Silva’yı bedelsiz olarak Torino’ya transfer etmek için ciddi adımlar atıyor. Menajeri Jorge Mendes ile görüşmeler, Mendes’in masaya koyduğu haklı olarak yüksek tutarlı maddi taleplere rağmen devam ediyor.





Ancak ekonomik konunun ötesinde, böyle bir oyuncunun Juventus dünyası üzerinde yaratabileceği etkiyi analiz edenler de var. Bunların arasında, Il Bianconero gazetesinde yazan eski orta saha oyuncusu Alessio Tacchinardi de bulunuyor. Tacchinardi, bu olasılığı desteklemekle kalmıyor ("O üst düzey bir oyuncu"), aynı zamanda gelecek sezon yapılacak tüm transferlerin de aynı kalitede olmasını umuyor.



