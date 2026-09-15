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Adel Taarabt(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Taarabt, Milan’la ilgili her şeyi anlattı: “Kaká’nın boğazına ellerim, Hollywood’daki geceler, Abate’nin çığlıkları”

AC Milan
A. Taarabt

Eski Milanlı futbolcu, kısa süre önce futbolu bıraktıktan sonra 2014’teki deneyimini anlatıyor

Eski Milan ve Genoa oyuncusu Adel Taarabt, birkaç gün önce profesyonel futbola veda ettiğini açıkladıktan sonra Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan deneyimine dair bazı anekdotlar anlattı.


Milan deneyimi: 2014'te altı aylığına kiralandı, ardından bonservisi alınmadı

"Inzaghi beni takımda tutmak istemedi. Bu kadar basit. O dönemde dört gol ve iki asistle en iyisiydim. Bunu da Robinho, Kaká ve Balotelli'ye tüm saygımla söylüyorum; onlar çok güçlü oyunculardı. Seedorf bana değer veriyordu. Aramızda neredeyse baba-oğul ilişkisi vardı. Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımı bugün bile hatırlıyorum: ilk maçta harika bir performans sergiledim. Kalacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı ve depresyona girdim. PSG'ye transferimin gerçekleşmemesiyle birlikte, bunlar hâlâ içimde taşıdığım iki büyük pişmanlık".


Yetenek ve zor karakter

"Beni antrenmanda kimse görmedi. Sombrero, elastico, çalım üstüne çalım yapıyordum. Mexes'i deliye çeviriyordum. Balotelli beni hatta Neymar'la kıyaslıyordu. Sonra doğru: maçlarda, istemediğim halde oyundan alındığımda teknik direktörleri küfür ederek gönderiyordum. Ama ben her zaman iyi ve nazik biri oldum. Sonra saha dışında eğleniyordum... Restoranlar ve gece kulüpleri. Milano'da, pazar günkü maçlardan sonra Hollywood'a gidiyorduk. Orada diğer takımların tüm oyuncularıyla da karşılaşıyorduk. Eğlenceliydi".



  • Kaká’nın boğazına giden eller

    "Bir antrenman çalışmasıydı, hücuma karşı savunma. Topu Ricky’ye vermedim ve o da birkaç dakika boyunca bana bağırmaya başladı. Durmuyordu. Bir noktada ellerimi boğazına götürdüm. Bir anlığına kendimi kaybettim. Sonunda birbirimizden özür diledik".


    Ignazio Abate’nin bağırışları

    "Sürekli konuşuyordu. Bazen Seedorf beni sağ kanatta oynatıyordu ve Abate de bekteydi. Sürekli başımın etini yiyordu: ‘Buraya git, şuraya git, hücum et, savunma yap...’. Bir noktada sabrım taştı ve ona, ‘Sessiz ol!’ dedim. Bana karşı bir şeyi yoktu ama sahada gerçekten çok bunaltıcıydı. Yine de Ignazio olağanüstü bir insan".


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