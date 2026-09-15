Eski Milan ve Genoa oyuncusu Adel Taarabt, birkaç gün önce profesyonel futbola veda ettiğini açıkladıktan sonra Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Milan deneyimine dair bazı anekdotlar anlattı.





Milan deneyimi: 2014'te altı aylığına kiralandı, ardından bonservisi alınmadı

"Inzaghi beni takımda tutmak istemedi. Bu kadar basit. O dönemde dört gol ve iki asistle en iyisiydim. Bunu da Robinho, Kaká ve Balotelli'ye tüm saygımla söylüyorum; onlar çok güçlü oyunculardı. Seedorf bana değer veriyordu. Aramızda neredeyse baba-oğul ilişkisi vardı. Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımı bugün bile hatırlıyorum: ilk maçta harika bir performans sergiledim. Kalacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı ve depresyona girdim. PSG'ye transferimin gerçekleşmemesiyle birlikte, bunlar hâlâ içimde taşıdığım iki büyük pişmanlık".





Yetenek ve zor karakter

"Beni antrenmanda kimse görmedi. Sombrero, elastico, çalım üstüne çalım yapıyordum. Mexes'i deliye çeviriyordum. Balotelli beni hatta Neymar'la kıyaslıyordu. Sonra doğru: maçlarda, istemediğim halde oyundan alındığımda teknik direktörleri küfür ederek gönderiyordum. Ama ben her zaman iyi ve nazik biri oldum. Sonra saha dışında eğleniyordum... Restoranlar ve gece kulüpleri. Milano'da, pazar günkü maçlardan sonra Hollywood'a gidiyorduk. Orada diğer takımların tüm oyuncularıyla da karşılaşıyorduk. Eğlenceliydi".







