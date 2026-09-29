"Diego Moreira bir arkadaşım. Onu Benfica'da tanıdım ve annesinin partneri sayesinde Fasça da konuşuyor. Milan'a imza atmadan önce onunla konuştum. Ona, "Diego, büyük bir kulübe gidiyorsun. Omuzların geniş olmalı çünkü baskı çok fazla" dedim. Bunları zaten biliyordu. Mütevazı, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bir çocuk. Boş zamanlarında dans etmeyi seviyor, bir de o örgüleri onu eşsiz kılıyor.

Sağ kanatta oynuyor, inanılmaz bir yoğunluğa sahip ve tüm çizgiyi kullanabiliyor. Amorim'le sadece gelişebilir. Lazio'ya attığı duble, Milan taraftarının göreceklerinin sadece bir ön izlemesiydi. Çok güçlü, buna kefilim".