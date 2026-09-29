Milan ve Fas'ın eski 10 numarası Adel Taarabt, Gazzetta dello Sport'a Milan'daki deneyimi, Ruben Amorim'in çalıştırdığı mevcut takım ve sadece İtalya'da değil, futbol dünyasındaki geçmişi hakkında konuştuğu uzun bir röportaj verdi.
Taarabt: "Balotelli beni Neymar'la kıyaslıyordu, Kakà'nın boğazına sarıldım. Beni takımda tutmak istemeyen Inzaghi'ydi, Amorim de Gasperini gibi"
Amorim üst düzey teknik direktör
"Amorim'i Benfica günlerinden tanıyorum, gerçi hiç birlikte oynamadık. O üst düzey bir teknik direktör: büyük bir klas sahibi ve çok direkt biri. Kadro dışı bırakması gereken biri varsa, bunu hiç tereddüt etmeden yapar. Düşündüğünü söyler. Milan'la sözleşme imzalamadan önce, Benfica'ya olası dönüşüyle ilgili söylentileri de duymuştum. Er ya da geç, bence o takımı çalıştıracak. Onu biraz Gasperini'ye benzetiyorum, onun için kolektif, bireyden önce gelir".
MOREIRA
"Diego Moreira bir arkadaşım. Onu Benfica'da tanıdım ve annesinin partneri sayesinde Fasça da konuşuyor. Milan'a imza atmadan önce onunla konuştum. Ona, "Diego, büyük bir kulübe gidiyorsun. Omuzların geniş olmalı çünkü baskı çok fazla" dedim. Bunları zaten biliyordu. Mütevazı, yüzünden gülümsemesi eksik olmayan bir çocuk. Boş zamanlarında dans etmeyi seviyor, bir de o örgüleri onu eşsiz kılıyor.
Sağ kanatta oynuyor, inanılmaz bir yoğunluğa sahip ve tüm çizgiyi kullanabiliyor. Amorim'le sadece gelişebilir. Lazio'ya attığı duble, Milan taraftarının göreceklerinin sadece bir ön izlemesiydi. Çok güçlü, buna kefilim".
GONCALO RAMOS
"Ramos mu? Bir diğer yakın arkadaşım. Son dönemde onunla konuşmadım ama güçlü bir oyuncu. Gerçi gerçekten tam bir 9 numara olup olmadığını bilmiyorum. Benfica B'de kanatta oynuyordu, topu alıp hareketleniyordu. Çok güçlüydü. Bana göre Milan'da sırtı dönük oyunda zorlanıyor. İkinci forvet olarak oynayabilir ama takım için her şeyini veriyor. Juve'ye karşı ceza sahasında fazla yalnız kaldı, ancak bence zamanla Amorim ondan en iyi verimi almayı başaracaktır".
Modric bana Zizou diye sesleniyordu
"Modric'le oynadım mı? Evet ve bana ‘Zizou’ derdi. 18 yaşındaydım ve bir gün Luka, oyun tarzım nedeniyle Zidane'a benzediğimi söyledi. Bunu geleceğin Ballon d'Or kazananından duymak gerçekten farklı bir his yaratıyor".
Milan'a veda
"2014'te bonservisimin alınmaması mı? Inzaghi beni takımda tutmak istemiyordu. Bu kadar basit. O dönemde dört gol ve iki asistle en iyisi bendim. Bunu Robinho, Kakà ve Balotelli'ye tüm saygımla söylüyorum; onlar da çok güçlü oyunculardı. Seedorf bana değer veriyordu. Aramızda neredeyse baba oğul ilişkisi vardı.
Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçımı bugün bile hatırlıyorum: ilk maçta harika bir performans sergilemiştim. Kalıcı olacağımı düşünüyordum ama öyle olmadı ve depresyona girdim. PSG'ye transferimin gerçekleşmemesiyle birlikte, bunlar hâlâ içimde taşıdığım iki büyük pişmanlık."
Zor karakter mi?
Beni antrenmanda kimse hiç görmedi. Sombrero hareketleri, elastico’lar, çift çalımlar yapardım. Mexes’i çıldırtırdım. Balotelli beni hatta Neymar’a benzetirdi. Sonra şu da doğru: Maçlar sırasında, istemediğim halde beni oyundan alırlarsa teknik direktörleri defolup gitmeleri için gönderirdim. Ama ben her zaman iyi ve nazik oldum. Sonra saha dışında da eğlenirdim… Restoranlar ve diskolar. Milano’da, pazar maçlarından sonra Hollywood’a giderdik. Orada diğer takımların tüm oyuncularıyla da karşılaşırdık. Eğlenceliydi
Kaká’nın boğazına sarılması ve Abate ile yaşadığı tartışmalar
"Bir keresinde Kaká’nın boğazına ellerini koyduğun doğru mu? Bu bir antrenman çalışmasıydı, hücuma karşı savunma. Topu Ricky’ye vermedim ve o da birkaç dakika boyunca bana bağırmaya başladı. Durmuyordu. Bir noktada ellerimi boğazına koydum. Bir anlığına kendimi kaybettim. Sonunda birbirimizden özür diledik.
Hep konuşurdu. Bazen Seedorf beni sağ kanatta oynatırdı, Abate de bekte olurdu. Sürekli başımın etini yerdi: ‘Buraya git, şuraya git, hücum et, savun...’. Bir noktada sabrım taştı ve ona ‘Sessiz ol!’ dedim. Bana kişisel bir şeyi yoktu ama sahada gerçekten çok bunaltıcıydı. Yine de Ignazio olağanüstü bir insan"
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