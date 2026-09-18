Marca'ya göre, Barcelona kalecisi Joan Garcia, çarşamba günü Racing Santander karşısında alınan galibiyette sağ dizinde hissettiği rahatsızlığın ardından perşembe sabahı sağlık kontrollerinden geçti. Katalan kaleci, şiddetli yağmur altında kalesinin arkasındaki bir topu alırken ıslak zeminde kayınca bu sorunu yaşadı.

İlk yarıyı tamamlamasına rağmen, yaptığı ters hareket nedeniyle önlem amacıyla devre arasında oyundan çıktı.

Onun yerine ikinci yarıda yedek kulübesinden gelen Wojciech Szczesny görev yaptı.