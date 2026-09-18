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imago-sport-1081362947.jpgSergio Ros
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Szczesny mi yoksa Livakovic mi?' Sakatlık darbesi, Hansi Flick için Barcelona'da kaleci konusunda dramatik bir kararın fitilini ateşledi

Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
J. Garcia
D. Livakovic
W. Szczesny

Barcelona, Joan Garcia'nın Racing Santander galibiyetinde sağ dizinde rahatsızlık yaşamasının ardından kalede büyük bir kadro seçimi ikilemiyle karşı karşıya. Sevilla deplasmanına sadece 48 saat kala Hansi Flick, kaleyi Wojciech Szczesny'ye mi emanet edeceğine yoksa Dominik Livakovic'e ilk maç şansını mı vereceğine karar vermek zorunda.

  • Garcia, yağmurlu Camp Nou'da kayarak dizinden darbe aldı

    Marca'ya göre, Barcelona kalecisi Joan Garcia, çarşamba günü Racing Santander karşısında alınan galibiyette sağ dizinde hissettiği rahatsızlığın ardından perşembe sabahı sağlık kontrollerinden geçti. Katalan kaleci, şiddetli yağmur altında kalesinin arkasındaki bir topu alırken ıslak zeminde kayınca bu sorunu yaşadı.

    İlk yarıyı tamamlamasına rağmen, yaptığı ters hareket nedeniyle önlem amacıyla devre arasında oyundan çıktı.

    Onun yerine ikinci yarıda yedek kulübesinden gelen Wojciech Szczesny görev yaptı.

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  • imago-sport-1083409978.jpgSergio Ros

    Sağlık kontrolleri, stoperde ciddi bir hasar olmadığını ortaya koydu

    Antrenman tesislerinde yapılan ilk taramalar, ciddi bir sakatlığı ekarte ederek Barcelona'nın sağlık ekibine rahat bir nefes aldırdı. Kulüp, rahatsızlığın geçen sezon cerrahi müdahale gerektiren sol bacağında değil, sağ dizinde olduğunu doğruladı.

    Ancak cumartesi günü Sevilla'ya karşı oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı.

    Kulübün resmî açıklamasında, "A takım oyuncusu Joan Garcia sağ dizinde hafif bir rahatsızlık yaşıyor. Oyuncunun durumu, sakatlığın seyrine bağlı olacak" denildi.

  • Flick, Sanchez Pizjuan'da kaleci ikilemiyle karşı karşıya

    Ramon Sanchez Pizjuan'daki maçın başlangıcıyla testler arasında yalnızca 48 saat varken, teknik direktör Hansi Flick hassas bir taktik tercih ile karşı karşıya. Oyuncuları milli ara öncesinde aceleyle sahalara döndürmeyi reddetmesiyle tanınan Flick'in Garcia konusunda gereksiz riskler alması beklenmiyor.

    Alman teknik adam, bir kez daha Szczesny'ye güvenip güvenmeyeceğine ya da yaz transfer döneminde takıma katılan Dominik Livakovic'e dönüp dönmeyeceğine karar vermek zorunda.

    Hırvatistan'ın 1 numarası Livakovic, Barcelona formasıyla resmi ilk maçına çıkmak için hâlâ bekliyor.

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  • imago-sport-1083409981.jpgSergio Ros

    Karar, milli ara yaklaşırken an meselesi

    Barcelona, Endülüs'e seyahat etmeden önceki son antrenmanında son bir kondisyon değerlendirmesi yapacak. Garcia riske edilmezse, yaklaşan milli ara boyunca toparlanması için önünde tam üç hafta olacak.

    Szczesny, Racing karşısında maç içinde oyuna girmesinin ardından şu an ilk 11'de başlamaya en yakın isim olmaya devam ediyor.

    Flick, cuma günkü maç öncesi medya buluşmasında ilk 11'de başlayacak kaleciyi netleştirecek.

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