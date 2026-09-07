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Sydney FC, Manchester United'ın genç yeteneği James Overy'yi transfer etti; genç oyuncu Avustralya Milli Takımı'nda çıkış yapmayı hedefliyor
Sky Blues genç yıldızı kadrosuna kattı
Sydney, 18 yaşındaki sağ bek Overy'yi United akademisinden üç yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı. Geçen sezon A-League Men'de finale kalan Sydney, bonservis bedeli açıklanmayan anlaşmayı tamamlarken Premier League devinin sözleşmeye geri satın alma maddesi eklediği belirtildi. Bu transfer, Overy'nin İngiltere gençlik sisteminde iki yıl boyunca kendini geliştirmesinin ardından ülkesine dönüşü anlamına geliyor.
- Getty Images Sport
Bek, milli takıma seçilmeyi hedefliyor
Overy, gelecek yılki Asya Kupası kadrosuna girme şansını güçlendirmek için düzenli olarak A takımda süre alma isteğinin altını çizdi.
Kulübün resmî açıklamasında, Overy şunları söyledi: "Bence bir sonraki adımı atıp üst düzey futbolda oynamam için doğru zaman bu. Sydney FC, kupa kazanma ve genç Avustralyalı oyuncular yetiştirme geçmişine sahip çok büyük bir kulüp, bu yüzden katıldığım için gerçekten çok heyecanlıyım.
"Avustralya Millî Takımı'yla yer almak, ulaşmak istediğim seviyenin nasıl bir yer olduğunu görmemi sağladı. Sydney FC'de düzenli oynamak, gelişimimi sürdürmem ve umarım millî takımla daha fazla fırsat elde etmem için benim adıma çok büyük bir fırsat."
Pathway kanıtlanmış planı takip ediyor
Overy, Sky Blue formasıyla parladıktan sonra A Milli Takım'a yükselen ve FC Köln'e transfer yapan Paul Okon-Engstler'in kariyer yolunu takip etmeye çalışacak.
Genç oyuncunun gelişini memnuniyetle karşılayan Sydney teknik direktörü Patrick Kisnorbo şöyle dedi: "James, geleceğinin çok parlak olduğuna inandığımız son derece heyecan verici genç bir Avustralyalı oyuncu. Manchester United'da elit bir ortamda gelişim gösterdiği iki önemli yıl geçirdi ve şimdi kariyerinde bir sonraki adımı atabilmesi için düzenli olarak A takım futbolu oynamaya ihtiyacı var.
"Henüz 18 yaşındayken bile Avustralya Milli Takımı'nın çevresinde yer aldı; bu da ona ne kadar yüksek değer biçildiğini ve aynı zamanda ne kadar iyi bir karaktere sahip olduğunu gösteriyor."
Kupa mücadelesi fırsat sunuyor
Overy, Sydney'nin çarşamba günü Avustralya Kupası yarı finalinde ezeli rakibi Melbourne Victory ile karşılaşacağı maçta resmi ilk maçına hemen çıkabilir. Tanıdık rakiplere karşı oynanacak bir mücadele, üst düzey futbola fiziksel olarak ne kadar hazır olduğunu görmek açısından ideal bir erken sınav niteliği taşıyor. Kupa ve lig maratonlarında göstereceği istikrarlı performanslar, genç savunmacının Avustralya Milli Takımı'nda kalıcı bir yer edinme hedefini önemli ölçüde güçlendirecektir.
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