Overy, gelecek yılki Asya Kupası kadrosuna girme şansını güçlendirmek için düzenli olarak A takımda süre alma isteğinin altını çizdi.

Kulübün resmî açıklamasında, Overy şunları söyledi: "Bence bir sonraki adımı atıp üst düzey futbolda oynamam için doğru zaman bu. Sydney FC, kupa kazanma ve genç Avustralyalı oyuncular yetiştirme geçmişine sahip çok büyük bir kulüp, bu yüzden katıldığım için gerçekten çok heyecanlıyım.

"Avustralya Millî Takımı'yla yer almak, ulaşmak istediğim seviyenin nasıl bir yer olduğunu görmemi sağladı. Sydney FC'de düzenli oynamak, gelişimimi sürdürmem ve umarım millî takımla daha fazla fırsat elde etmem için benim adıma çok büyük bir fırsat."