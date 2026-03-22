O gün Sky abonelerine sunulan tek seçenek bu değildi; Reynolds ve Mac mikrofonu eline alıp David Prutton’a tribün kabininde eşlik ederken alternatif bir ses yayını da sunuldu. 90 dakika boyunca, Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster ve Steven Fletcher gibi tanıdık yüzlerle yeniden bir araya geldiler.

Sky Sports, maçı her zamanki gibi başka bir kanalda yayınladı ve burada daha dengeli bir bakış açısı sunuldu, ancak Swansea, Wrexham'ın sahip olduğu ayrıcalıklara itiraz etti; zira Wrexham'ın A listesindeki eş başkanları büyük ilgi çekiyor. Red Dragons, 2021'deki çarpıcı devralma sürecinin ardından değerinde büyük bir artış yaşadı.

Ödüllü "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi, dünyaya bir pencere açtı ve sahadaki başarılar, Phil Parkinson'ın takımı Premier League'e girmeyi hedeflerken, üst üste üç kez yükselme gibi tarihi bir seriye imza attı.