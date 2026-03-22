Getty
Çeviri:
Swansea, Sky Sports’un Wrexham maçına ilişkin özel yayınından öfkelendi; kulüp genel müdürü, Ryan Reynolds ve Rob Mac’in sunumuyla ilgili EFL’ye şikayette bulunduğunu doğruladı
Reynolds & Mac, Wrexham - Swansea maçı için alternatif yorum yaptı
O gün Sky abonelerine sunulan tek seçenek bu değildi; Reynolds ve Mac mikrofonu eline alıp David Prutton’a tribün kabininde eşlik ederken alternatif bir ses yayını da sunuldu. 90 dakika boyunca, Ben Tozer, Ollie Palmer, Humphrey Ker, Ben Foster ve Steven Fletcher gibi tanıdık yüzlerle yeniden bir araya geldiler.
Sky Sports, maçı her zamanki gibi başka bir kanalda yayınladı ve burada daha dengeli bir bakış açısı sunuldu, ancak Swansea, Wrexham'ın sahip olduğu ayrıcalıklara itiraz etti; zira Wrexham'ın A listesindeki eş başkanları büyük ilgi çekiyor. Red Dragons, 2021'deki çarpıcı devralma sürecinin ardından değerinde büyük bir artış yaşadı.
Ödüllü "Welcome to Wrexham" belgesel dizisi, dünyaya bir pencere açtı ve sahadaki başarılar, Phil Parkinson'ın takımı Premier League'e girmeyi hedeflerken, üst üste üç kez yükselme gibi tarihi bir seriye imza attı.
- Getty
Swansea genel müdürü, Sky Sports'un derbi yayını hakkında ne dedi?
Sky gibi kanallar bu hayran kitlesinden beslenirken, izleyicilere Wrexham maçını izlemeleri için herhangi bir baskı uygulamıyor; ancak Swansea, oyun sahasının en büyük isimlere sahip takımların lehine biraz çarpıtıldığına inanıyor.
Genel müdür Tom Gorringe, Swans'ın Şampiyonluk lideri Coventry City ile oynayacağı maçın program notlarında şunları söyledi: "Sky Sports kameraları yine burada, ancak umarım bu maçın yayını geçen hafta sonu Wrexham'daki maçımızda gördüğümüzden daha dengeli olur.
“EFL ürününün profilini yükseltmeye devam etmek istediğimize kimse itiraz etmez herhalde, ancak bunu yapma yöntemlerimiz dengeli ve tarafsız olmalı. Bana göre, maç öncesi hazırlıklar ve maçın kendisi bu açılardan pek de tatmin edici değildi.
“Yapım, Rob ve Ryan’ın kendi yapım şirketi tarafından gerçekleştirildiği için tüm konuklar ve ilgi onların takımına yönelmişti; Sky’ın EFL yayınlarının yüzü olan David Prutton ile kutlamalar yapıldı ve maçın yorumuna ilişkin reklamda bizim oynadığımızdan hiç bahsedilmedi.
“Ben ve birçok personelimiz, bizim çok ikinci planda bırakıldığımızı ve her fırsatta ev sahiplerine öncelik verildiğini hissettik. Kulüp olarak, gelecekte bu tür durumların nasıl ele alınacağına dair daha eleştirel bir yaklaşım sergilenmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu konuyu önümüzdeki hafta EFL ile görüşeceğim.”
Wrexham'a yönelik kayırma suçlamalarına yanıt
Sky, “Live from Wrexham with Rob & Ryan” programını “türünün ilk örneği” olarak tanıttı. Mac, bu fırsatı çok sevdiğini belirterek, bunu “hayatım boyunca yaşadığım en tatmin edici mesleki deneyim” olarak nitelendirdi. Taraftarlar, Mac ve Reynolds’ın Wrexham maçını canlı izlemenin yarattığı stresle nasıl başa çıktıklarını gösteren kamera arkası görüntüleriyle keyifli anlar yaşarken, maç sonunda 2-0’lık derbi galibiyetini kutladılar.
Sky Sports, BBC Wales'e, Gorringe'in iddia ettiğinin aksine, Wrexham-Swansea maçının alternatif yayınının Reynolds ve Mac tarafından değil, kendileri tarafından üretildiğini ve yayınlandığını bildirdi. Ayrıca, eski Swansea kaptanı Ashley Williams'ın başka bir kanalda yorumcu ekibinin bir parçası olduğunu, baş antrenör Vitor Matos'un ise maç öncesinde ve sonrasında röportaj verdiğini, Swans'a Wrexham ve Parkinson'dan farklı bir muamele yapılmadığını da hemen belirttiler.
- Getty/GOAL
Modric ve Snoop Dogg: Swansea'nın da kendi ünlü isimleri var
Swansea, kulübün sahiplik yapısına ünlü isimleri dahil etmesinden bu yana kendisi de büyük ilgi görüyor. Ballon d’Or ödüllü Real Madrid efsanesi Luka Modric, şu anda AC Milan’da forma giyiyor ve ikonik Amerikalı rap yıldızı Snoop Dogg ile birlikte bu ekibin bir parçası.
