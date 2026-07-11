Svilar neden Belçika milli takımında oynamıyor: Courtois ve Lammens arasında Dünya Kupası’nda yaşanan tartışma, Sırbistan ve pişmanlık

Belçika'da Sırp bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Svilar, Red Devils'ın U15'ten U21'e kadar tüm genç takımlarında forma giydi; ardından, Sırbistan milli takımının eski kalecisi olan babası Ratko Svilar'ın baskısı altında, Eylül 2021'de Sırbistan A Milli Takımı'nın çağrısına yanıt vermeye karar verdi. Böylece Katar ile oynanan ve FIFA tarafından resmi maç olarak kabul edilen bir dostluk maçında ilk kez forma giydi. Ancak o maçın ardından Svilar fikrini değiştirdi ve Belçika’yı temsil etmek istediğini açıkladı.





Ancak FIFA için artık çok geçtir: Zürih’ten, federasyon değişikliğinin bir daha yapılamayacağı bildirildi ve bu nedenle Rudi Garcia’nın isteğine rağmen Belçika onu kadroya çağıramaz. Dolayısıyla Roma’nın yıldız oyuncusu milli takımda formagiyemeyecek, çünkü bu arada Sırbistan da yaşananlardan rahatsız olarak onu bir daha kadroya çağırmamaya karar verdi. Son aylarda kalecinin avukatları, bir istisna elde etmek ve Mile’nin ABD’deki Dünya Kupası için Belçika tarafından kadroya alınmasına izin vermek amacıyla çalışmaya başladılar, ancak çabaları sonuçsuz kaldı.