Zion Suzuki'nin hayal ettiği bir dönüş olmadı, bu kesin. Elindeki sakatlık nedeniyle 8 Kasım'daki Parma-Milan (2-2) maçından bu yana forma giyemeyen Parma kalecisi, 126 gün sonra Torino'nun evinde oynanan ligin 29. haftasını açan maçta yedek kaleci Edoardo Corvi'nin yerine ilk 11'de sahaya çıktı.
Getty Images Sport
Suzuki, 126 gün sonra kabus gibi bir dönüş: Torino-Parma maçında 3 dakika oynadı ve Simeone'den bacaklarının arasından bir gol yedi
YENİLEN GOL
İlk yarıda henüz üç dakika bile geçmemişti ki, karşı takımın ilk şutunda Suzuki topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı: Vlasic'in hücumunda top Simeone'ye geldi; Simeone topu sağ ayağına aldı ve ceza sahasının kenarından neredeyse kayarak şutunuçekti. Top kalecinin üzerine doğru gitti, ancak kaleci kurtarmaya çalışırken top bacaklarının altından geçip ağlara gitti.
