Getty Images Sport
Çeviri:
Suudi Pro Ligi damgası! 2026 Ballon d'Or adayları açıklanırken RSL çıkışına Sadio Mane ve Julian Quinones öncülük ediyor
RSL yıldızları 2026 Ballon d'Or için kısa listeye kaldı
France Football, Mane ve Quinones'u 2026 Ballon d'Or için belirlenen 30 kişilik kısa listeye resmen dahil etti. Bu takdir, Orta Doğu'da ve uluslararası arenada geçirdikleri olağanüstü sezonların ardından geldi ve ligdeki yükselen yetenek seviyesini gözler önüne serdi.
Mane, Al-Nassr'ın 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynadı; 10 gol ve altı asistlik katkı verdi. Yıldız formu milli takım görevinde de sürdü; Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda finale taşıdı ve ardından takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarına yönlendirdi.
Bu arada Meksikalı milli futbolcu Quinones çıkış yaptığı bir yıl geçirdi. Al Qadsiah formasıyla 2025-26 RSL Gol Krallığı'nı 33 golle kazandıktan sonra, Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Meksika için de etkileyici bir performans sergiledi; Meksiko'da turnuvanın açılış golü de dahil olmak üzere toplam dört gol attı ve ülkesi son 16 turuna yükseldi.
- Getty Images Sport
Mane ve Quinones, tarihi adaylıklara tepki verdi
Çarşamba günü Al-Nassr'ın Abha'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından aday gösterilmesine tepki veren Mane, oy verenlere minnettarlığını dile getirdi. Eski Liverpool forveti, "Bu duygu inanılmaz. Taraftarlara ve tabii ki gazetecilere teşekkür ederim" dedi. "Kesinlikle listede olabilecek çok sayıda oyuncu vardı, özellikle de Suudi Pro Lig'den. Ama evet, oylama böyle sonuçlandı. Bu yüzden bir kez daha teşekkür ederim."
Quinones da salı günü Al Qadsiah'ın Al Ahli karşısında 3-2 kazandığı maçta ağları bulmasının ardından en az onun kadar mutluydu ve bu dönüm noktasını sıkı çalışmaya ve azme bağladı. "Bunu başardığım için çok gururluyum. Bu an için çok çalıştım ve şimdi gerçekleşti" dedi. "Tanrı'nın zamanlaması her zaman kusursuzdur. Ben sadece çok çalışmaya, gelişmeye ve olabileceğimin en iyisi olmaya devam etmeye çalışıyorum."
Suudi Pro Ligi, dünya çapında statüsünü pekiştiriyor
Mane'nin aday gösterilmesi, 2022'de ikinci olmasının ardından Ballon d'Or kısa listesine dönüşünü işaret ediyor. Quinones içinse bu ödül, ligin Altın Ayakkabı'sını son haftada yaptığı hat-trickle Cristiano Ronaldo ve Ivan Toney gibi yüksek profilli rakiplerinin önünde dramatik şekilde kapmasının ardından meteorik yükselişini taçlandırıyor.
Suudi Pro Ligi'nin etkisi Lev Yaşin Ödülü kısa listesine de uzanıyor. Al-Hilal kalecisi Yassine Bounou, Kral Kupası'nı kazanıp Fas ile AFCON finaline ulaşmasının ardından kariyerindeki dördüncü adaylığını aldı.
Al-Ahli kaptanı Edouard Mendy ise SPL'de Sezonun En İyi Kalecisi ödülünü kazanıp üst üste ikinci AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonluğunu yaşamasının ardından üçüncü Yaşin adaylığını elde etti.
- AFP
Yıldızlar, yurt içi ve uluslararası arenada daha fazla kupa için bastırıyor
Son lig galibiyetlerinin ardından rüzgârı arkalarına alan Mane ve Quinones, yurt içi organizasyonlar kızışırken Al-Nassr ve Al-Qadsiah adına yüksek skorlu formlarını sürdürmeyi hedefleyecek. Aynı zamanda Bounou ve Mendy de, dört yıldızın tamamı France Football'un resmi ödül törenini beklerken, kalede etkileyici formlarını korumaya çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun