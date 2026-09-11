France Football, Mane ve Quinones'u 2026 Ballon d'Or için belirlenen 30 kişilik kısa listeye resmen dahil etti. Bu takdir, Orta Doğu'da ve uluslararası arenada geçirdikleri olağanüstü sezonların ardından geldi ve ligdeki yükselen yetenek seviyesini gözler önüne serdi.

Mane, Al-Nassr'ın 2019'dan bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanmasında kilit rol oynadı; 10 gol ve altı asistlik katkı verdi. Yıldız formu milli takım görevinde de sürdü; Senegal'i 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda finale taşıdı ve ardından takımı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarına yönlendirdi.

Bu arada Meksikalı milli futbolcu Quinones çıkış yaptığı bir yıl geçirdi. Al Qadsiah formasıyla 2025-26 RSL Gol Krallığı'nı 33 golle kazandıktan sonra, Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Meksika için de etkileyici bir performans sergiledi; Meksiko'da turnuvanın açılış golü de dahil olmak üzere toplam dört gol attı ve ülkesi son 16 turuna yükseldi.



