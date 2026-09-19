El-Cabir, maçın ardından "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bazı kararlarda çok sayıda şüphe var; bunlardan biri de Ivan Toney'nin Sundowns kalesiyle karşı karşıya kaldığı andaki ofsayt pozisyonu."

Şöyle devam etti: "Video teknolojisinin kusurlarından biri, ofsayt çizgilerini istediği gibi çizmesine ve bu mekanizmayı kontrol etmesine izin verilmesidir. Aynı zamanda kulübün sahibi olan Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Motsepe'nin huzurunda alınan bu kararda 100 milyon şüphe var."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Motsepe döneminde son sezonun Afrika şampiyonunun kim olduğunu hâlâ bilmiyoruz; Senegal mi Fas mı? Kocaman soru işaretleri var."



