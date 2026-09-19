2025 Afrika Uluslar Kupası finali, başkent Rabat'ta Fas ile Senegal arasında heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma başlangıçta, Baba Gaye'nin 93. dakikada attığı golle uzatmaların ardından Teranga Aslanları'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Fas Milli Takımı ise normal süre içinde öne geçme fırsatını kaçırmış, İbrahim Diaz'ın kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmıştı.
Karşılaşmaya, Senegallı oyuncuların Fas lehine verilen penaltı kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk etmesinin ardından büyük bir tartışma damga vurdu. Oyuncular, birkaç dakika süren bir aranın ardından maçı tamamlamak üzere geri döndü.
Oyun yeniden başladıktan sonra Diaz penaltıyı kaçırdı, ardından Gaye uzatmaların başında Senegal'in galibiyet golünü kaydetti.
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Ancak finalin hikâyesi bitiş düdüğüyle sona ermedi. Zira Afrika Futbol Konfederasyonu daha sonra maçın sonucunu iptal etme ve Senegal'i çekilmiş sayma kararı aldı; böylece Fas 3-0'lık skorla şampiyon ilan edildi.
Bu şekilde Fas Milli Takımı, tarihinde ikinci kez ve 1976'dan bu yana ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmış oldu; Senegal ise maçtan sonra kutladığı şampiyonluktan mahrum bırakıldı.