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Suudi öfkesi: Al Ahli'nin Sundowns karşısında yaşadığı şok, Fas ve Senegal dosyasını yeniden açtı

Mamelodi Sundowns FC - Al Ahli
Mamelodi Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Senegal - Fas
Senegal
Fas
Africa Cup of Nations
Güney Afrika
Suudi Arabistan
Senegal
Fas

Ateşli açıklama

Suudi Arabistan Millî Takımı'nın eski yıldızı, efsane Sami Al-Jaber, bugün cumartesi akşamı Al-Ahly'nin Kıtalar Kupası'nda Sundowns karşısında aldığı yenilginin ardından, son Afrika Uluslar Kupası finalindeki meşhur Senegal ve Fas dosyasını yeniden açtı.

Al-Ahly, Güney Afrika'da CAF Başkanı Patrice Motsepe başta olmak üzere üst düzey yetkililerin gözleri önünde oynanan maçta Sundowns'a 2-1 mağlup oldu.

Ayrıca oku: Video: Sundowns, Suudi Al-Ahly'yi şoke etti ve dünyanın yarısının şampiyonu oldu

  • Al-Jaber ateş püskürdü

    El-Cabir, maçın ardından "Nadina" programındaki açıklamalarında şunları söyledi: "Bazı kararlarda çok sayıda şüphe var; bunlardan biri de Ivan Toney'nin Sundowns kalesiyle karşı karşıya kaldığı andaki ofsayt pozisyonu."

    Şöyle devam etti: "Video teknolojisinin kusurlarından biri, ofsayt çizgilerini istediği gibi çizmesine ve bu mekanizmayı kontrol etmesine izin verilmesidir. Aynı zamanda kulübün sahibi olan Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Motsepe'nin huzurunda alınan bu kararda 100 milyon şüphe var."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Motsepe döneminde son sezonun Afrika şampiyonunun kim olduğunu hâlâ bilmiyoruz; Senegal mi Fas mı? Kocaman soru işaretleri var."


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  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    Fas ve Senegal dosyası

    2025 Afrika Uluslar Kupası finali, başkent Rabat'ta Fas ile Senegal arasında heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma başlangıçta, Baba Gaye'nin 93. dakikada attığı golle uzatmaların ardından Teranga Aslanları'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Fas Milli Takımı ise normal süre içinde öne geçme fırsatını kaçırmış, İbrahim Diaz'ın kullandığı penaltıyı Edouard Mendy kurtarmıştı.

    Karşılaşmaya, Senegallı oyuncuların Fas lehine verilen penaltı kararını protesto etmek amacıyla sahayı terk etmesinin ardından büyük bir tartışma damga vurdu. Oyuncular, birkaç dakika süren bir aranın ardından maçı tamamlamak üzere geri döndü.

    Oyun yeniden başladıktan sonra Diaz penaltıyı kaçırdı, ardından Gaye uzatmaların başında Senegal'in galibiyet golünü kaydetti.

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    Ancak finalin hikâyesi bitiş düdüğüyle sona ermedi. Zira Afrika Futbol Konfederasyonu daha sonra maçın sonucunu iptal etme ve Senegal'i çekilmiş sayma kararı aldı; böylece Fas 3-0'lık skorla şampiyon ilan edildi.

    Bu şekilde Fas Milli Takımı, tarihinde ikinci kez ve 1976'dan bu yana ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmış oldu; Senegal ise maçtan sonra kutladığı şampiyonluktan mahrum bırakıldı.

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