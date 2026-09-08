Ancak ilginç olan, Quinonez'in Suudi Ligi'nde gol krallığı unvanını kazandığı ilk sezonun ardından Ballon d'Or'u kazanmak için ilk kez aday gösterilmesidir; oysa aynı ödülü iki kez kazanan Ronaldo'nun başına böyle bir şey gelmedi.

Quinonez'in 2026 Dünya Kupası'nda parladığı, 4 gol atıp bir asist yaptığı doğru, ancak Ronaldo da Mundial'de 3 gol attı ve son 16 turunda elendi; Meksika Milli Takımı'nın da elendiği turun aynısında.

Yerel düzeyde ise Ronaldo, takım bazında Quinonez'e üstünlük sağladı ve Nassr'ı 7 yıllık aradan sonra Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

Portekizli yıldız, Roshn Ligi'nde attığı 28 golle Nassr'ın şampiyonluğunda en büyük etkiye sahip isim oldu; Kadisiye ile dördüncülüğü elde eden Quinonez'in 5 gol gerisinde kaldı.