Ronaldo, Nassr'ın şampiyonluğunun bir numaralı kahramanı olmasına rağmen, geçen sezon Roshn Ligi'nde yalnızca 10 gol atıp 6 gol de asist yapan takım arkadaşı Sadio Mane ile birlikte aday gösterilmedi.
Mane'nin aday gösterilmesinin sırrının, Senegal Milli Takımı ile uluslararası arenadaki parlak performansı olduğu açıkça görüldü; takımını 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşımış, hatta kupayı kazanmış, ancak ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun idari bir kararıyla kupa geri alınmıştı.
Buna karşılık Mane, 2026 Dünya Kupası'nda hiçbir gol atmadı ve "Teranga Aslanları"nın son 32 turunda erkenden veda ettiği turnuvada yalnızca bir gol asisti yapmakla yetindi.
Bir kıta turnuvasının finaline ulaşmak ve yerel arenada gösterilen bir miktar parlak performans Mane'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi için yeterli bir başarıysa, o zaman Ronaldo'nun 2025'te ödüle neden aday gösterilmediği sorusu ortada durmaya devam ediyor.
Ronaldo, Suudi Roshn Ligi gol krallığı unvanını kazandıktan ve Nassr'ı Ittihad ile Hilal'in ardından üçüncü sıraya taşıdıktan sonra Portekiz Milli Takımı'nı 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.
Buna rağmen Ronaldo, Ballon d'Or'a aday gösterilmedi ve Suudi Ligi'ne transfer olmasından bu yana bu adaylıkların sürekli dışında kalmasının nedeni hakkındaki soru işaretlerini açık bıraktı.