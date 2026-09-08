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Cristiano Ronaldo 2:3Getty Images Sport/AI

Çeviri:

Suudi Ligi çelişkiyi ortaya çıkardı: Ronaldo neden Ballon d'Or'a aday gösterilmedi?

FEATURES
Ballon d'Or
C. Ronaldo
S. Mane
J. Quinones
Premier Lig
Al Nassr FC
Al Qadsiah
Dünya Kupası
Africa Cup of Nations
UEFA Nations League A
Portekiz
Senegal
Meksika
Portekiz
Senegal
Meksika
Suudi Arabistan

Portekizli yıldız haksızlığa mı uğradı?

Suudi Ligi laneti, Nassr'ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'yu takip etmeye devam ederek onu yeniden Ballon d'Or'a aday gösterilmekten mahrum bıraktı.

Fransız "France Football" dergisi bugün salı günü, dünyanın en iyi oyuncusuna verilen 2026 yılı Ballon d'Or ödülüne aday gösterilenlerin tam listesini açıkladı.

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  • Dördüncü kez klaket

    Listede Suudi Arabistan Roshn Ligi'nden oyuncular yer alsa da Ronaldo bunlar arasında değildi; söz konusu iki oyuncu, Al Nassr'daki takım arkadaşı Senegalli Sadio Mané ile Al Qadsiah forveti Meksikalı Julián Quiñones oldu.

    Böylece bu, Portekizli yıldızın Ballon d'Or'u kazanmaya aday olanların ön listesine dahil edilmediği üst üste dördüncü kez oldu.

    Bu olumsuz seri, Ronaldo'nun Ballon d'Or'u kazanmaya aday olanların ön listesinden hiç çıkmadığı, 18 yıl boyunca süren bir başka olumlu serinin ardından geldi.

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  • Suudi Ligi, Ronaldo'yu Ballon d'Or'dan mahrum mu bıraktı?

    İşin ilginç yanı, bu olumsuz seri Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'ne, tam olarak da Manchester United ile sözleşmesini feshetmesinin ardından Ocak 2023'te Nassr'a katılmasıyla başladı.

    Bazıları bunun nedeninin, Ronaldo'nun Nassr ile ya da hatta Portekiz Milli Takımı ile uluslararası düzeyde büyük başarılar elde edemeden Suudi Roshn Ligi'nde oynaması olduğunu değerlendirdi.

  • Ronaldo değil de neden Quinonez ve Mane?

    Ancak ilginç olan, Quinonez'in Suudi Ligi'nde gol krallığı unvanını kazandığı ilk sezonun ardından Ballon d'Or'u kazanmak için ilk kez aday gösterilmesidir; oysa aynı ödülü iki kez kazanan Ronaldo'nun başına böyle bir şey gelmedi.

    Quinonez'in 2026 Dünya Kupası'nda parladığı, 4 gol atıp bir asist yaptığı doğru, ancak Ronaldo da Mundial'de 3 gol attı ve son 16 turunda elendi; Meksika Milli Takımı'nın da elendiği turun aynısında.

    Yerel düzeyde ise Ronaldo, takım bazında Quinonez'e üstünlük sağladı ve Nassr'ı 7 yıllık aradan sonra Suudi Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

    Portekizli yıldız, Roshn Ligi'nde attığı 28 golle Nassr'ın şampiyonluğunda en büyük etkiye sahip isim oldu; Kadisiye ile dördüncülüğü elde eden Quinonez'in 5 gol gerisinde kaldı.

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  • Uluslararası parlama ikilemi

    Ronaldo, Nassr'ın şampiyonluğunun bir numaralı kahramanı olmasına rağmen, geçen sezon Roshn Ligi'nde yalnızca 10 gol atıp 6 gol de asist yapan takım arkadaşı Sadio Mane ile birlikte aday gösterilmedi.

    Mane'nin aday gösterilmesinin sırrının, Senegal Milli Takımı ile uluslararası arenadaki parlak performansı olduğu açıkça görüldü; takımını 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline taşımış, hatta kupayı kazanmış, ancak ardından Afrika Futbol Konfederasyonu'nun idari bir kararıyla kupa geri alınmıştı.

    Buna karşılık Mane, 2026 Dünya Kupası'nda hiçbir gol atmadı ve "Teranga Aslanları"nın son 32 turunda erkenden veda ettiği turnuvada yalnızca bir gol asisti yapmakla yetindi.

    Bir kıta turnuvasının finaline ulaşmak ve yerel arenada gösterilen bir miktar parlak performans Mane'nin Ballon d'Or'a aday gösterilmesi için yeterli bir başarıysa, o zaman Ronaldo'nun 2025'te ödüle neden aday gösterilmediği sorusu ortada durmaya devam ediyor.

    Ronaldo, Suudi Roshn Ligi gol krallığı unvanını kazandıktan ve Nassr'ı Ittihad ile Hilal'in ardından üçüncü sıraya taşıdıktan sonra Portekiz Milli Takımı'nı 2025 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

    Buna rağmen Ronaldo, Ballon d'Or'a aday gösterilmedi ve Suudi Ligi'ne transfer olmasından bu yana bu adaylıkların sürekli dışında kalmasının nedeni hakkındaki soru işaretlerini açık bıraktı.

  • Altın Top'un sahibi

    Her hâlükârda Ronaldo, özellikle Ballon d'Or'a aday gösterilme düzeyinde tarihi bir şampiyon olarak kalmaya devam ediyor.

    Portekizli yıldız, Ballon d'Or'un ilk aday listesine en çok giren isim olmayı sürdürüyor. 18 kez adaylık elde ederek, ezeli rakibi Arjantinli Lionel Messi'nin bir önünde yer alıyor.

    Buna karşılık İtalyan defans oyuncusu Paolo Maldini, 13 kez ile üçüncü sırada geliyor ve 12'şer kez adaylık elde eden Hollandalı Johan Cruyff, Alman Franz Beckenbauer ve Fransız Karim Benzema'nın önünde yer alıyor.