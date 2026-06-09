İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Hilal kulüpleri, yıllık net maaşı 12 milyon avrodan 48 milyon avroya çıkarılması planlanan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün bu çabaları, Raphinha gibi bir süperstar ile ligin cazibesini artırmak isteyen devlet fonu PIF tarafından destekleniyor.

Raphinha'yı elinden çıkaran kulüp olan FC Barcelona'nın, 80 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında anlaşmaya ikna edilmesi hedefleniyor.