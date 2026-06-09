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FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Daniel Buse

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Suudi kulüpleri ciddiye alıyor: FC Barcelona'nın yıldızına dört katı net maaş teklif edildiği iddia ediliyor

La Liga
Barcelona
Raphinha

Suudi Pro Ligi'nin, FC Barcelona'dan Raphinha'yı maaşını dört katına çıkararak ligine çekmek istediği iddia ediliyor.

İspanyol spor gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Hilal kulüpleri, yıllık net maaşı 12 milyon avrodan 48 milyon avroya çıkarılması planlanan 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İki kulübün bu çabaları, Raphinha gibi bir süperstar ile ligin cazibesini artırmak isteyen devlet fonu PIF tarafından destekleniyor. 

Raphinha'yı elinden çıkaran kulüp olan FC Barcelona'nın, 80 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında anlaşmaya ikna edilmesi hedefleniyor. 

  • Raphinha, geçmişte Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi ayrıntılı olarak değerlendirdiğini açıklamıştı. 2024 yazında, teknik direktör Hansi Flick göreve başlamadan önce, Alman teknik adam onu kalmaya ikna etmeseydi kabul edeceği bir teklif almıştı. 

    "Suudi Arabistan'dan aldığımız teklif çok cazipti. Bu teklif sadece benim hayatımı değil, ailemin, oğlumun ve birçok başka insanın hayatını da değiştirecekti," demişti Raphinha Ekim 2025'te ESPN Brasil'e. "Elbette Barcelona'dan ayrılmayı düşündük," diye itiraf etmişti. 

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    Raphinha son zamanlarda sakatlıklarla boğuşuyordu

    Flick yönetiminde Raphinha, 2024/25 sezonunda parladı; 34 gol attı, 23 asist yaptı ve Lamine Yamal ile birlikte Katalan ekibinde korkulan bir kanat ikilisi oluşturdu. Geçtiğimiz sezonda uzun süre sakatlıklarla boğuştu, bu nedenle bir önceki sezona göre 24 maç daha az forma giydi. 

    Habere göre Barcelona, Raphinha'nın olası yeni bir teklifte de Suudi Arabistan'a gitmekten vazgeçeceğine ve LaLiga'da iki şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi'nde de zafer kazanmak için Flick ile üçüncü denemesine başlayacağına inanıyor. 

  • Raphinha'nın 2025/26 sezonunda FC Barcelona'daki istatistikleri:

    Oyunlar: 33
    Gol: 21
    Asist: 7