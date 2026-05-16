Suudi devi Al-Nassr, kendi sahasında Gamba Osaka'ya yenilerek AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde elenirken, Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı
Japon devleri Riyad'da sürpriz bir galibiyet elde etti
Dolu tribünlere sahip Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda, Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi 2 kupasını kaldıran ilk Suudi Arabistan takımı olmak için en büyük favoriydi. Ancak 30. dakikada Deniz Hummet'in maçın belirleyici anını yaratmasıyla senaryo alt üst oldu. Gamba Osaka forveti, Issam Jebali'nin pasını almak için muhteşem bir dönüş yaptı ve ardından topu ağların sağ alt köşesine kusursuz bir vuruşla gönderdi.
Jorge Jesus'un takımı maçın başlarında üstünlük kurmuşken, bu gol oyunun gidişatına ters düşen bir gelişme oldu. Konuk takımın attığı gol, yıldızlarla dolu kadrosunun maçın başlarında kaçırdığı birkaç fırsatı izleyen ev sahibi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Riyad merkezli kulübün ezici üstünlüğüne rağmen, Gamba'nın disiplinli savunması, devre düdüğü çalana kadar üstünlüğünü korudu.
Ronaldo ve Mané için hayal kırıklığı
Ronaldo ve Sadio Mane gibi Al-Nassr’ın hücumdaki yıldızları, kale önünde oldukça sinir bozucu bir gece geçirdi. Mane, maçın sekizinci dakikasında ilk gerçek gol fırsatını yakaladı, ancak şutunda 18 yaşındaki kaleci Rui Araki’yi geçmek için gereken güç yoktu. Suudi Pro Ligi ekibi üzerindeki baskı artarken, Ronaldo da çılgın bir ilk yarıda kaçırılan fırsatlara tanık oldu.
Deneyimli Portekizli forvet, Al-Nassr'ın son dakikalarda eşitliği yakalamak için yaptığı atakta kilit rol oynadı, ancak her seferinde engellendi. 86. dakikada Ronaldo, kaleyi net bir şekilde gördü, ancak Genta Miura'nın son anda yaptığı kahramanca müdahaleyle top köşeye çıktı. Bu pozisyon, topun Al-Nassr'ın lehine sekmediği bir gecenin özetiydi.
Araki'nin kahramanlıkları Al-Nassr'ı uzak tuttu
İkinci yarı, Al-Nassr’ın durmak bilmeyen baskısına karşı mavi-siyah duvarın direnişiyle geçti. Japon genç kaleci Rui Araki, kıtasal sahnede olağanüstü bir performans sergiledi ve Joao Felix ile Inigo Martinez gibi isimlerin şutlarını bir dizi soğukkanlı kurtarışla engelledi. Felix, güçlü vuruşuyla kaleciyi geçip direğe çarpan topuyla beraberlik golüne en çok yaklaşan isim oldu; bu an, stadyumu şaşkın bir sessizliğe bürüdü.
Zaman geçtikçe Jorge Jesus, daha etkili bir oyun için yedek kulübesine dönerek Kingsley Coman ve Salem Al Najdi'yi oyuna dahil etti. 72. dakikada Mane, Araki'yi bir kez daha kurtarmaya zorlarken, Mohamed Simakan ise altın değerinde bir kafa vuruşunu kaçırdı. Son on dakikada Japon kaleciyi adeta kuşatmasına rağmen, ev sahibi takım bir türlü beraberlik golünü bulamadı.
Kıtasal zafer Osaka'ya geri dönüyor
Gamba Osaka için bu zafer, 2008'deki AFC Şampiyonlar Ligi başarısından bu yana kazandıkları ilk büyük kıtasal kupa oldu. Takım, savunmadaki sağlamlığı ve kusursuz kontrataklara dayalı bir performansla Riyad'daki düşmanca atmosferi başarıyla aştı. Suudi devi, dünya çapındaki yıldızları Orta Doğu'ya getirmek için büyük harcamalar yapsa da, nihayetinde galip gelen J-League ekibinin takım ruhu oldu.