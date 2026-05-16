Suudi devi Al-Nassr, kendi sahasında Gamba Osaka'ya yenilerek AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Lig finalinde elenirken, Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşları büyük bir hayal kırıklığı yaşadı

Dolu tribünlere sahip Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda, Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi 2 kupasını kaldıran ilk Suudi Arabistan takımı olmak için en büyük favoriydi. Ancak 30. dakikada Deniz Hummet'in maçın belirleyici anını yaratmasıyla senaryo alt üst oldu. Gamba Osaka forveti, Issam Jebali'nin pasını almak için muhteşem bir dönüş yaptı ve ardından topu ağların sağ alt köşesine kusursuz bir vuruşla gönderdi.

Jorge Jesus'un takımı maçın başlarında üstünlük kurmuşken, bu gol oyunun gidişatına ters düşen bir gelişme oldu. Konuk takımın attığı gol, yıldızlarla dolu kadrosunun maçın başlarında kaçırdığı birkaç fırsatı izleyen ev sahibi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Riyad merkezli kulübün ezici üstünlüğüne rağmen, Gamba'nın disiplinli savunması, devre düdüğü çalana kadar üstünlüğünü korudu.