The Athletic'e göre Al-Hilal, Watkins için Aston Villa ile 50 milyon sterlinlik başlangıç bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödemeler içeren büyük bir anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın. Suudi Pro Ligi ekibi, forvetin üç yıllık sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolü için kısa süre içinde Riyad'a gitmesini bekliyor.

Bu transfer, Villa'nın 2020'de Brentford'dan o dönem kulüp rekoru olan 28 milyon sterlin artı 5 milyon sterlinlik ek ödemeyle kadrosuna kattığı oyuncudan önemli bir geri dönüş elde etmesini sağlıyor. Watkins, West Midlands ekibinde tüm kulvarlarda çıktığı 278 maçta 108 gol ve 47 asist kaydetti; böylece kendisini Premier League'de üst düzey bir golcü ve İngiltere milli takım oyuncusu olarak kabul ettirdi.