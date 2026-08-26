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Suudi Arabistan yolu göründü! Al-Hilal, Aston Villa'nın yıldızı Ollie Watkins için 50 milyon sterlinin üzerindeki anlaşmaya yaklaşırken Nicolas Jackson'ın gelişi de yolu açıyor
Al-Hilal, Watkins için anlaşmaya vardı
The Athletic'e göre Al-Hilal, Watkins için Aston Villa ile 50 milyon sterlinlik başlangıç bonservis bedeli ve performansa bağlı ek ödemeler içeren büyük bir anlaşmayı sonuçlandırmaya yakın. Suudi Pro Ligi ekibi, forvetin üç yıllık sözleşmeye imza atmadan önce sağlık kontrolü için kısa süre içinde Riyad'a gitmesini bekliyor.
Bu transfer, Villa'nın 2020'de Brentford'dan o dönem kulüp rekoru olan 28 milyon sterlin artı 5 milyon sterlinlik ek ödemeyle kadrosuna kattığı oyuncudan önemli bir geri dönüş elde etmesini sağlıyor. Watkins, West Midlands ekibinde tüm kulvarlarda çıktığı 278 maçta 108 gol ve 47 asist kaydetti; böylece kendisini Premier League'de üst düzey bir golcü ve İngiltere milli takım oyuncusu olarak kabul ettirdi.
- AFP
Nicolas Jackson, yerini dolduracak isim olarak geliyor
Villa, çarşamba günü erken saatlerde Nicolas Jackson için Chelsea ile toplam 65 milyon sterlinlik bir paket üzerinde anlaşarak Watkins'in ayrılışının önünü açtı.
Watkins, Villa'nın Brighton'a sezonun açılış gününde 4-0 mağlup olduğu maçın kadrosuna zaten alınmamıştı ve pazartesi günü antrenmanlara dönüp takım arkadaşlarından süren belirsizlik nedeniyle özür dilemesine rağmen, Villa Park'tan ayrılığı giderek kaçınılmaz görünüyordu.
Unai Emery transfer rutinini anlattı
Bu süreç boyunca Emery, yeni bir meydan okuma arayan kilit bir oyuncuyu yönetmenin zorlukları konusunda açık konuştu. Brighton'a karşı ligin ilk haftasında alınan ağır yenilginin ardından Villa teknik direktörü, ilk etapta forvetin geleceğine ilişkin soruları geçiştirdi ve konunun 'kendisi ve menajeriyle ilgili' olduğunu söyledi. Ardından da, 'Sadece sessizliğimle cevap verebilirim' ifadelerini kullandı.
Buna rağmen Emery daha sonra kulübün İngiltereli golcüyle ilgili tutumu hakkında daha ayrıntılı konuştu ve durumun transfer piyasasındaki gelişmelere bağlı olduğunu kabul etti. Brighton maçı öncesinde konuşan İspanyol teknik adam, Villa'nın 'onunla ilgili bir sorunu olduğunu' kabul ederken kulübün duruşunu da şöyle anlattı: 'Onun için tekliflerimiz var. O bizim oyuncumuz, onu satmak istemiyorum ama bu değişebilir çünkü eğer onun için iyi bir seçenekse, kulüp için iyi bir seçenekse ve onun yerini doldurabilirsem, bizim işleyişimiz bu.'
- Getty Images Sport
Avrupa Ligi başarısı ve Villa'nın giderek büyüyen hücum krizi
Watkins, geçen sezon Villa adına sadece bir maç kaçırdı; 55 maça çıkıp 21 gol attı ve beş asist yaparak Emery'nin ekibinin Avrupa Ligi kupasını kaldırmasına yardımcı oldu. Kulüp, 2028'de sona erecek mevcut sözleşmesinin yerine 2030'a kadar uzatma teklif ederek yıldız forvetini takımda tutmak için çaresizce uğraşsa da İngiltere milli oyuncusu tüm gayriresmî girişimleri geri çevirdi ve yeni bir meydan okuma aradığının sinyalini verdi.
Jackson'ın gelişi an meselesi olsa da Villa hücum hattında sıkıntı yaşıyor. Tammy Abraham, sakatlığı nedeniyle sezonun başında forma giyemeyecek, 17 yaşındaki Brian Madjo da en az eylüle kadar sahalardan uzak kalacak. Bu derinlik sorunu, orta saha oyuncusu Ross Barkley'nin Brighton karşısında mecburen 9 numara olarak kullanılmasıyla da ortaya çıktı.
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