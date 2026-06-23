Suudi Arabistan-Yeşil Burun Adaları maçı hakkında karar... Haaland'a darbe, Yamal'ın zaferi ve Al-Dosari ile Al-Akidi arasında çıkan gerginlik

O zamandan beri, Fransız hakem, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde çeşitli Avrupa turnuvalarında birçok önemli maçı yönetti.

2023 yılında Fransız hakem, Manchester City ile Sevilla arasında oynanan ve penaltı atışları sonucunda Manchester City'nin kazandığı Avrupa Süper Kupası maçını yönetmek üzere seçildi.

Ancak en önemli karar bir sonraki yıl geldi; İspanya ve İngiltere milli takımları arasında oynanan “Euro 2024” finalini yönetmek üzere seçildi ve bu maçta Lamine Yamal, “La Roja” ile ilk uluslararası unvanını kazandı.