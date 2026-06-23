Suudi Arabistan-Yeşil Burun Adaları maçı hakkında karar... Haaland'a darbe, Yamal'ın zaferi ve Al-Dosari ile Al-Akidi arasında çıkan gerginlik

Lexier, Suudi milli takımının bir maçını yönetecek ve bu takımı çok iyi tanıyor; zira geçtiğimiz Ocak ayında Roshen Ligi’nde Al-Hilal ile Al-Nassr arasındaki maçı yönetmişti.
Maçta pek çok heyecan verici olay yaşandı; bunların en önemlileri, Al-Hilal lehine verilen iki penaltıydı. Suudi milli takım kaptanı Salem Al-Dossari bunlardan birini gole çevirirken, Al-Nassr kalecisi Nawaf Al-Aqidi kırmızı kart gördü.
Bu kırmızı kart, Al-Akidi’nin Al-Nassr’daki durumunu zorlaştırdı ve sezon sonuna kadar sonraki maçlarda yedek kulübesinde oturmasına neden oldu. Suudi gazetecilere göre bu durum, onunla Salem Al-Dossari arasında bir gerginliğe yol açtı.
Haberlere göre El-Akidi, El-Dosari’ye öfkeli bir mesaj göndererek, Litkser’e kendisini oyundan attırması için baskı yaptığı için onu eleştirdi. Bu durum, El-Akidi’nin Al-Nassr’daki konumunu zorlaştırdı ve Suudi milli takımındaki as pozisyonunu da etkiledi.