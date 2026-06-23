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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Suudi Arabistan-Yeşil Burun Adaları maçı hakkında karar... Haaland'a darbe, Yamal'ın zaferi ve Al-Dosari ile Al-Akidi arasında çıkan gerginlik

Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
Yeşil Burun Adaları
Suudi Arabistan
Dünya Kupası
F. Letexier
S. Al-Dawsari
N. Alaqidi
L. Yamal
E. Haaland
Cabo Verde
Suudi Arabistan
ABD
Fransa
İspanya
Norveç

"Yeşiller", 32'li turuna yükselmesini sağlayacak bir galibiyet peşinde

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda son bir şans ve son bir umuda sahip; Yeşil Burun Adaları milli takımıyla karşılaşacağı bu maçta galibiyetten başka bir seçenek yok.

Suudi Arabistan Milli Takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

  • Suudi Arabistan ile Yeşil Burun Adaları arasındaki maçın hakemi kim?

    Maçtan yaklaşık 72 saat önce, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Fransız François Litxer’in başkanlık edeceği hakem ekibini açıkladı.

    Letxer’e, hemşerileri Cyril Mounier ve Mehdi Rahmouni yardımcı olacak; dördüncü hakem olarak Güney Afrikalı Abonkel Tom görev alacak ve yedek hakem olarak da hemşerisi Zakheli Siwela yer alacak.

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  • François Litxer kimdir?

    François Litxer, henüz 27 yaşında bir Fransız hakemdir. 23 Nisan 1989 tarihinde Fransa’nın Brittany bölgesine bağlı Pédie şehrinde doğmuştur.

    Litxer, hakemlik kariyerine henüz 14 yaşındayken başladı; ancak yaklaşık 13 yıl boyunca alt liglerdeki ve çeşitli yaş gruplarındaki maçları yönetmekle yetindi, ta ki 2016 yılında Fransa Ligi'nde hakemlik yapmaya başlayana kadar.

    Ertesi yıl, Litxer’in sadece 28 yaşındayken Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) tarafından uluslararası hakem olarak onaylanmasıyla büyük bir atılım yaşandı.

  • Euro 2024 Finali Şampiyonu

    O zamandan beri, Fransız hakem, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde çeşitli Avrupa turnuvalarında birçok önemli maçı yönetti.

    2023 yılında Fransız hakem, Manchester City ile Sevilla arasında oynanan ve penaltı atışları sonucunda Manchester City'nin kazandığı Avrupa Süper Kupası maçını yönetmek üzere seçildi.

    Ancak en önemli karar bir sonraki yıl geldi; İspanya ve İngiltere milli takımları arasında oynanan “Euro 2024” finalini yönetmek üzere seçildi ve bu maçta Lamine Yamal, “La Roja” ile ilk uluslararası unvanını kazandı.

  • Haaland'ı döven avukat

    O turnuvadan yaklaşık iki ay önce, Litkser en tuhaf anlardan birinin kahramanı olmuştu; tam olarak Nisan 2024’te, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Manchester City arasındaki karşılaşma sırasında.

    İlk yarı ile ikinci yarı arasında Real Madrid’in İspanyol savunma oyuncusu Dani Carvajal ile yaşanan hararetli bir tartışma sırasında, Litxer, Manchester City’nin Norveçli forveti Erling Haaland’a yanlışlıkla tokat attı ve mavi-beyazlı takımın yıldızının öfkelenmesine rağmen hemen ondan özür diledi.

    Bu, Fransız hakemin tek tuhaf hareketi değildi; asıl tuhaf olan ise, saha içindeki görevinin yanı sıra adli memur olarak da çalışıyor olması ve hatta hayatındaki dengeyi sağlayan şeyin bu iş olduğunu düşünmesiydi.

  • Al-Dosari ve Al-Aqidi’nin Anlaşmazlığı

    Lexier, Suudi milli takımının bir maçını yönetecek ve bu takımı çok iyi tanıyor; zira geçtiğimiz Ocak ayında Roshen Ligi’nde Al-Hilal ile Al-Nassr arasındaki maçı yönetmişti.

    Maçta pek çok heyecan verici olay yaşandı; bunların en önemlileri, Al-Hilal lehine verilen iki penaltıydı. Suudi milli takım kaptanı Salem Al-Dossari bunlardan birini gole çevirirken, Al-Nassr kalecisi Nawaf Al-Aqidi kırmızı kart gördü.

    Bu kırmızı kart, Al-Akidi’nin Al-Nassr’daki durumunu zorlaştırdı ve sezon sonuna kadar sonraki maçlarda yedek kulübesinde oturmasına neden oldu. Suudi gazetecilere göre bu durum, onunla Salem Al-Dossari arasında bir gerginliğe yol açtı.

    Haberlere göre El-Akidi, El-Dosari’ye öfkeli bir mesaj göndererek, Litkser’e kendisini oyundan attırması için baskı yaptığı için onu eleştirdi. Bu durum, El-Akidi’nin Al-Nassr’daki konumunu zorlaştırdı ve Suudi milli takımındaki as pozisyonunu da etkiledi.

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