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Çeviri:
Suudi Arabistan yasağı bitti mi?! Tijjani Reijnders, Memphis Depay ve gözden çıkarılan yıldızlar Oranje kariyerlerini nasıl kurtarabilir?
Avrupa yanlılığını paramparça etmek
Xavi Hernandez, Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesinin ardından önceki alışkanlıkları yıkmakta hiç vakit kaybetmedi ve yerel ligin statüsünün hiçbir ağırlık taşımadığı yeni bir dönem başlattı. Önceki yönetimler, özellikle de Ronald Koeman döneminde, Avrupa dışındaki liglere giden oyuncuları sportif hırs eksikliğini gerekçe göstererek meşhur şekilde dışlarken, Xavi çok daha farklı bir yaklaşım benimsedi. Katar kulübü Al Sadd'daki Avrupa dışı teknik direktörlük ve oyunculuk deneyimlerinden, ayrıca burada kazandığı çok sayıda Katar Yıldızlar Ligi ve Katar Kupası şampiyonluğundan beslenen İspanyol teknik adam, oyuncuları coğrafi önyargılarla değil tamamen bireysel liyakatlerine göre değerlendiriyor.
Sürgündeki yıldızların önünü açıyor
Hollanda'nın yeni patronu, bir oyuncunun Premier League, La Liga ya da Orta Doğu'da forma giyip giymediğine bakılmaksızın, teknik ekibi için tek ölçütün sahadaki üst düzey performanslar olduğunu açıkça ortaya koydu. Gazeteciler tarafından Suudi Arabistan ligini takip edip etmediği ve bölgede oyuncu hırsının eksik olduğuna yönelik eleştiriler arasında bu ligi Hollanda Eredivisie'sinin üstünde görüp görmediği sorulduğunda Xavi, dünyanın dört bir yanından yapılacak seçimler konusunda açık fikirli olduğunu samimi bir şekilde dile getirdi:
"Evet, biraz ediyorum. İyi bir lig, değil mi?" "Ayrıca ligi zaten takip ediyoruz, o da iyi bir lig ve belki Suudi Arabistan'dan, Premier League'den, La Liga'dan bazı oyuncuları seçeriz. Ligleri umursamıyorum, performansı ve oyuncuları önemsiyorum. En önemli şey bu."
Suudi Arabistan ve Brezilya'nın öne çıkan isimleri için can simidi
Xavi'nin kapsayıcı felsefesi, daha önce Avrupa dışına taşındıktan sonra belirsizlik yaşayan ya da sınırlı seçilme fırsatı bulan birçok yüksek profilli Hollandalı milli oyuncuya yeniden uluslararası bir perspektif sunuyor. Yıldız orta saha Tijjani Reijnders, Euro 2024 ve 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performanslarının ardından Suudi Pro Ligi ekibi Al-Qadsiah ile dört yıllık sözleşme imzalarken, kanat oyuncusu Crysencio Summerville de 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda formasıyla Japonya ve İsveç'e karşı parlayıp gol attıktan sonra Al Hilal'e büyük bir transfer gerçekleştirdi.
Ayrıca, eski teknik direktör Ronald Koeman döneminde 2024'te Al-Ittihad'a transferinin ardından daha önce milli takım kadrolarının dışında bırakılan tecrübeli forvet Steven Bergwijn, mevcut formu önceliklendiren bir teknik adamın yönetiminde şimdi yeniden cesaret buluyor. Atlantik'in öte yakasında ise Eylül 2024'ten bu yana Brezilya devi Corinthians'ta yıldızlaşırken büyük turnuvalarda milli takımı temsil etmeyi sürdüren eski Barcelona forveti Memphis Depay, Xavi'nin objektif kadro seçimi çerçevesinden önemli ölçüde fayda sağlayabilir.
- AFP
Xavi yönetiminde yeni bir şafağa hazır
Oyuncuları pasaportlarındaki damgaya ya da bir ligin pazarlama cazibesine bakarak gözden çıkarmayı reddeden Xavi, Hollanda oyuncu havuzundan mutlak maksimumu almayı amaçlayan bir meritokrasi inşa ediyor. Katar'daki parlak döneminde Avrupa dışındaki rekabet gerçeklerini bizzat deneyimleyen 46 yaşındaki teknik adam, kalitenin her yerde olduğunu biliyor. Hollanda, Almanya ile oynayacağı yaklaşan UEFA Uluslar Ligi karşılaşması gibi yüksek öneme sahip maçlara hazırlanırken, her Hollanda yıldızına verilen mesaj son derece net: Sahada performans göster, forma senin olsun.
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