Hollanda'nın yeni patronu, bir oyuncunun Premier League, La Liga ya da Orta Doğu'da forma giyip giymediğine bakılmaksızın, teknik ekibi için tek ölçütün sahadaki üst düzey performanslar olduğunu açıkça ortaya koydu. Gazeteciler tarafından Suudi Arabistan ligini takip edip etmediği ve bölgede oyuncu hırsının eksik olduğuna yönelik eleştiriler arasında bu ligi Hollanda Eredivisie'sinin üstünde görüp görmediği sorulduğunda Xavi, dünyanın dört bir yanından yapılacak seçimler konusunda açık fikirli olduğunu samimi bir şekilde dile getirdi:

"Evet, biraz ediyorum. İyi bir lig, değil mi?" "Ayrıca ligi zaten takip ediyoruz, o da iyi bir lig ve belki Suudi Arabistan'dan, Premier League'den, La Liga'dan bazı oyuncuları seçeriz. Ligleri umursamıyorum, performansı ve oyuncuları önemsiyorum. En önemli şey bu."