Bu Pazar akşamı basında çıkan haberlerde, Barcelona'nın transfer dönemine ilişkin çok sayıda konu gün yüzüne çıktı. Katalan kulübü bazı oyunculardan kurtulmayı ve başka oyuncularla anlaşmayı hedefliyor.

Satış listesine konan isimler arasında, Ahli ve Hilal öncülüğündeki Roshn Suudi Profesyonel Ligi kulüplerinin büyük ilgisini çeken Marc Casado da yer alıyor.

Katalan devi ayrıca transfer döneminin en güçlü anlaşmalarından birini de tamamlamayı hedefliyor. Bu da Manchester City'nin yıldızı, tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi. Kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı; ancak anlaşmanın tamamlanmasını geciktiren bazı mali ayrıntılar bulunuyor.