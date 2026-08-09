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Suudi Arabistan transfer piyasası, Rodri ve Barcelona anlaşmasını nasıl kontrol ediyor?

Transfers
Barcelona
M.City
Al Ahli
Al Hilal
Premier Lig
M. Casado
Rodri
İspanya
İngiltere
Suudi Arabistan

Zorlu bir transfer

Bu Pazar akşamı basında çıkan haberlerde, Barcelona'nın transfer dönemine ilişkin çok sayıda konu gün yüzüne çıktı. Katalan kulübü bazı oyunculardan kurtulmayı ve başka oyuncularla anlaşmayı hedefliyor.

Satış listesine konan isimler arasında, Ahli ve Hilal öncülüğündeki Roshn Suudi Profesyonel Ligi kulüplerinin büyük ilgisini çeken Marc Casado da yer alıyor.

Katalan devi ayrıca transfer döneminin en güçlü anlaşmalarından birini de tamamlamayı hedefliyor. Bu da Manchester City'nin yıldızı, tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri'nin transferi. Kulüp, oyuncuyu kadrosuna katmaya oldukça yaklaştı; ancak anlaşmanın tamamlanmasını geciktiren bazı mali ayrıntılar bulunuyor.

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    Al Ahly ile Al Hilal arasında çekişme

    Birçok güvenilir kaynağın doğruladığına göre, Al Ahli ile Al Hilal içinde bulunulan yaz döneminde Barcelona'dan Marc Casado'yu kadrosuna katmak için yarışıyor.

    Güvenilir gazeteci Ekrem Konur, Barcelona'nın Casado'yu elden çıkarmak için 40 milyon euro elde etmeye çalıştığını doğruladı.

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    Rodri transferi ve Suudi Arabistan transfer dönemi

    Connor, Rodri'nin Barcelona'ya gelmesinin Katalan kulübünü Casado'nun ayrılığına onay vermeye iteceğini, ancak bunun tek bir şarta bağlı olduğunu doğruladı: 40 milyon euro alınması.

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    Tablo okunduğunda, Casado'dan 40 milyon euro karşılığında kurtulması, Barcelona'nın Rodri transferini anında tamamlaması anlamına gelecek; çünkü kasaları büyük bir canlanma yaşayacak.

  • Abartılı bir rakam

    Casado'yu kadrosuna katmak isteyen Suudi kulüpleri, Barcelona'nın talep ettiği rakamın abartılı olduğunu düşünüyor; özellikle de Roshn Ligi'ndeki mevcut eğilimin transfer bedellerini düşürmek yönünde olması nedeniyle.

    40 milyon euroluk bedelin düşmesi mümkün; özellikle de Barcelona'nın oyuncuyu satmaya açık olması ve mümkün olan en yüksek maddi getiriyi elde etmek istemesi göz önüne alındığında.



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