Maçın 8. dakikasında Wesley Said, ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı güçlü ve yerden şutun ardından Katar ekibi adına skoru açtı.
Maçın 48. dakikasında ise Riyad Mahrez, attığı yerden ortayı vatandaşı Baghdad Bounedjah'ın kaleci Mohammed Al-Owais'in ağlarına göndermesiyle Al-Shamal'ın ikinci golünü hazırladı.
İş bununla da kalmadı; Cezayirli yıldız serbest vuruştan yaptığı ortayla topu Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'ın kafasına gönderdi ve Ben Romdhane, 54. dakikada topu Al-Hilal'in ağlarına yolladı.
Bu gol, Al-Owais'in bu sezonun başından bu yana Al-Hilal formasıyla çıktığı üçüncü maçta ağlarına giren beşinci gol oldu.
Suudi kaleci, kalesini yalnızca bir kez gole kapalı tutabildi; o da geçtiğimiz ağustos ayında Kral İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al-Raed karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gerçekleşti.
Ardından Al-Owais, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom maçında ilk 11'de yer aldı ve o karşılaşmada iki gol yiyerek "Lider"in bu sezonki ilk mağlubiyetine mal oldu.