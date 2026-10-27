El-Oveys, kendisinden ayrılışının üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra, geçen yaz transfer döneminde Hilal'e geri döndü ve 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından birçok hayalle geldi.

El-Oveys'in en büyük hayali, "Lider" ekibe döndüğünde, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile başlattığı parlak performansını sürdürmek ve Faslı Yassine Bono'nun yerine ilk 11'deki yerini geri almaktı.

Ancak El-Oveys, sezonun başından bu yana kendini Faslı kalecinin yedeği olarak buldu ve yalnızca 3 maçta sahaya çıktı; bunların yalnızca birinde kalesini gole kapatmayı başardı. Bu da hayallerini ulaşılması güç kılıyor.

Ve şimdi, El-Oveys, sezonun geri kalanında Hilal'de kendini yedek olarak bulabilir. Bu da Suudi Arabistan Milli Takımı'na çağrılmaya devam etmesini ve ilk 11'deki yerini korumasını daha da zorlaştırıyor.