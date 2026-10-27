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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
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Suudi Arabistan Milli Takımı ile Hilal arasında: Mohammed Al-Owais'in hayalleri nasıl kâbusa dönüştü?

FEATURES
M. Al Owais
Suudi Arabistan
Al-Shamal - Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

Uluslararası kaleci sıkıntı yaşıyor

Temel maçlar, uluslararası file bekçisi Muhammed el-Uveys için takımı Hilal ile birlikte kendisini kovalayan kabuslara dönüşürken, Suudi Arabistan Milli Takımı ile birlikte pembe ve mutlu rüyalar gibi görünüyor.

Suudi Hilal, bugün salı günü, Elit AFC Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü haftada, Hor'daki Beyt Stadı'nda Katarlı Şimal'e konuk oldu.

  • Hilal'in kâbusu

    Maçın 8. dakikasında Wesley Said, ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı güçlü ve yerden şutun ardından Katar ekibi adına skoru açtı.

    Maçın 48. dakikasında ise Riyad Mahrez, attığı yerden ortayı vatandaşı Baghdad Bounedjah'ın kaleci Mohammed Al-Owais'in ağlarına göndermesiyle Al-Shamal'ın ikinci golünü hazırladı.

    İş bununla da kalmadı; Cezayirli yıldız serbest vuruştan yaptığı ortayla topu Tunuslu orta saha oyuncusu Mohamed Ali Ben Romdhane'ın kafasına gönderdi ve Ben Romdhane, 54. dakikada topu Al-Hilal'in ağlarına yolladı.

    Bu gol, Al-Owais'in bu sezonun başından bu yana Al-Hilal formasıyla çıktığı üçüncü maçta ağlarına giren beşinci gol oldu.

    Suudi kaleci, kalesini yalnızca bir kez gole kapalı tutabildi; o da geçtiğimiz ağustos ayında Kral İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al-Raed karşısında alınan 2-0'lık galibiyette gerçekleşti.

    Ardından Al-Owais, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Neom maçında ilk 11'de yer aldı ve o karşılaşmada iki gol yiyerek "Lider"in bu sezonki ilk mağlubiyetine mal oldu.

  • Suudi mucizesi

    İşin ilginç yanı, bunun Al-Owais'ın Suudi Arabistan Milli Takımı ile uluslararası düzeyde parladığı bir dönemde gelmesi.

    Suudi kaleci, Suudi Arabistan ile çıktığı son 6 maçta kalesini gole kapattı; bu seri, 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasının üçüncü haftasındaki Yeşilburun Adaları maçıyla başladı.

    Al-Owais'ın kalesi, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfez Kupası "Körfez 27" turnuvasında çıktığı beş maç boyunca da gole kapalı kaldı; turnuva, Suudi Arabistan'ın şampiyonluğuyla sona erdi.

    Bu performansları sayesinde Mohammed Al-Owais, Körfez turnuvasının en iyi kalecisi ödülünü kazandı.

  • Al Awais'in hayalleri kabusa dönüştü

    El-Oveys, kendisinden ayrılışının üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra, geçen yaz transfer döneminde Hilal'e geri döndü ve 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından birçok hayalle geldi.

    El-Oveys'in en büyük hayali, "Lider" ekibe döndüğünde, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile başlattığı parlak performansını sürdürmek ve Faslı Yassine Bono'nun yerine ilk 11'deki yerini geri almaktı.

    Ancak El-Oveys, sezonun başından bu yana kendini Faslı kalecinin yedeği olarak buldu ve yalnızca 3 maçta sahaya çıktı; bunların yalnızca birinde kalesini gole kapatmayı başardı. Bu da hayallerini ulaşılması güç kılıyor.

    Ve şimdi, El-Oveys, sezonun geri kalanında Hilal'de kendini yedek olarak bulabilir. Bu da Suudi Arabistan Milli Takımı'na çağrılmaya devam etmesini ve ilk 11'deki yerini korumasını daha da zorlaştırıyor.

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