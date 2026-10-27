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Saudi Arabia v Mexico: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
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Suudi Arabistan Milli Takımı ile Hilal arasında: Mohammed Al-Owais'in hayalleri kâbuslara nasıl dönüştü?

FEATURES
M. Al Owais
Suudi Arabistan
Al-Shamal - Al Hilal
Al-Shamal
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Katar

Uluslararası kaleci zorlanıyor

Temel maçlar, Suudi Arabistan Millî Takımı'yla pembe ve mutlu rüyalar gibi görünse de, kaleci Mohammed Al Owais için takımı Hilal ile birlikte peşini bırakmayan kâbuslara dönüştü.

Suudi ekibi Hilal, bugün salı günü, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının üçüncü haftasında, Hor'daki Beyt Stadı'nda Katar ekibi Şimal'e konuk oldu.

  • Hilal'in kabusu

    Karşılaşmanın 8. dakikasında Wesley Said, ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı güçlü ve yerden şutun ardından Katar temsilcisi adına skoru açtı.

    Bu gol, Al Owais'in bu sezonun başından bu yana Al Hilal formasıyla çıktığı üçüncü maçta kalesinde gördüğü üçüncü gol oldu.

    Suudi kaleci, kalesini yalnızca bir kez gole kapalı tutmayı başardı; o da geçtiğimiz ağustos ayında Haremeyn Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al Raed'i 2-0 yendikleri maçta gerçekleşti.

    Ardından Al Owais, Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasındaki Neom maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve bu maçta kalesinde iki gol gördü; bu goller "lider"e bu sezonki tek yenilgisine mal oldu.

  • Suudi mucizesi

    İşin ilginç yanı, bu durumun Al-Owais'in Suudi Arabistan Milli Takımı ile uluslararası düzeyde parladığı bir dönemde yaşanmasıdır.

    Suudi kaleci, 2026 Dünya Kupası'nın grup aşamasının üçüncü haftasındaki Cape Verde maçından itibaren Suudi Arabistan ile oynadığı son 6 maçta kalesini gole kapattı.

    Al-Owais'in kalesi, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Arap Körfezi Kupası "Körfez Kupası 27" turnuvasında oynadığı ve Suudi Arabistan'ın şampiyonlukla taçlandığı beş maç boyunca da gol yemedi.

    Bu performanslar sayesinde Muhammed Al-Owais, Körfez turnuvasının en iyi kalecisi ödülüne layık görüldü.

  • Al Owais'in rüyaları kabusa dönüştü

    Al Owais, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, kendisinden ayrılmasının üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından pek çok hayalle Hilal'e geri döndü.

    Al Owais'in en büyük hayali, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile başlattığı parlak performansı "Lider" takımına döndüğünde de sürdürmek ve Faslı Yassine Bounou'nun yerine ilk on birdeki yerini geri kazanmaktı.

    Ancak Al Owais, sezon başından bu yana kendisini Faslı kalecinin yedeği olarak buldu ve yalnızca 3 maçta forma giydi; bunların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Bu da hayallerini ulaşılması güç kılıyor.

    Şimdi ise Al Owais, sezonun kalan kısmında Hilal'de kendisini yine yedek olarak bulabilir. Bu durum, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki yerini korumasını ve ilk on birdeki koltuğunu sürdürmesini daha da zorlaştırıyor.

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