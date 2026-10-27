Al Owais, geçtiğimiz yaz transfer döneminde, kendisinden ayrılmasının üzerinden yalnızca bir sezon geçtikten sonra, 2026 Dünya Kupası'ndaki parlak performansının ardından pek çok hayalle Hilal'e geri döndü.

Al Owais'in en büyük hayali, Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan ile başlattığı parlak performansı "Lider" takımına döndüğünde de sürdürmek ve Faslı Yassine Bounou'nun yerine ilk on birdeki yerini geri kazanmaktı.

Ancak Al Owais, sezon başından bu yana kendisini Faslı kalecinin yedeği olarak buldu ve yalnızca 3 maçta forma giydi; bunların yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Bu da hayallerini ulaşılması güç kılıyor.

Şimdi ise Al Owais, sezonun kalan kısmında Hilal'de kendisini yine yedek olarak bulabilir. Bu durum, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki yerini korumasını ve ilk on birdeki koltuğunu sürdürmesini daha da zorlaştırıyor.