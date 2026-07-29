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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

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Suudi Arabistan macerası hırsını doyurmadı: Hilal'in yıldızı kendini Avrupa devine önerdi

Transfers
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Juventus
AC Milan
SSC Napoli
T. Hernandez
Suudi Arabistan
İtalya
Fransa

Zaim, oyuncuyu satma konusundaki tutumunu belirledi ve transferin önünde büyük bir engel çıktı

Büyük futbolcuların hesapları transfer piyasasında hızla değişiyor; uzun süreli sözleşmeler ve iddialı projeler, özellikle öncelikler değiştiğinde iki taraf arasındaki ilişkinin süreceğini mutlaka garanti etmiyor.

Suudi futbolunun dünyanın en önemli yıldızlarını kadrosuna katma konusunda yaşadığı sıçramaya rağmen, bazı futbolcular Avrupa sahalarını profesyonel kariyerlerindeki en önemli durak olarak görmeyi sürdürüyor.

Bu bağlamda, içinde bulunduğumuz yaz transfer dönemi Hilal'in yıldızı Theo Hernandez'in geleceğini yeniden şekillendirebilir. Son birkaç saat içinde birçok raporun teyit ettiğine göre oyuncu, kıtaya geri dönmeyi umarak bir Avrupa devine hizmetlerini sunuyor.

  • Beklentileri karşılamayan bir deneyim mi?

    Hilal ile geçirdiği yalnızca bir yılın ardından Theo Hernandez şimdiden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Fransız bek, üst düzeye geri dönmenin hayalini kuruyor ve Foot Mercato sitesine göre, hizmetlerini İtalya'nın büyük kulüplerinden birine önermiş durumda.

    Suudi Arabistan'a gelişinin üzerinden yalnızca bir yıl geçmesine rağmen Theo Hernandez şimdiden geleceğe bakmaya başladı. Fransız sol bek, Milan formasıyla yaşadığı dikkat çekici bir maceranın ardından sportif, ailevi ve maddi açıdan yeni bir meydan okumaya ikna olarak Hilal ile uzun süreli bir sözleşmeye imza atmıştı. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu, büyük bir büyüme yaşayan bir ligi keşfetme hırsıyla 2025 yazında gelmiş ve kariyerinde önemli yeni bir sayfa açmayı kabul etmişti.

    Aynı site şöyle devam etti: "Ancak bu deneyim, ne kadar kazançlı olursa olsun, beklentilerini tam olarak karşılamış gibi görünmüyor. 29 yaşına yaklaşırken Theo Hernandez, hâlâ en üst düzeyde önünde birkaç yılı daha olduğunu düşünüyor ve büyük Avrupa sahnelerine dönme arzusunu artık gizlemiyor. Dünya Kupası'na katılması da bu inancı pekiştirdi."

    Avrupa kıtasından ayrılmış olmasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps ona olan güvenini korudu; savunmacının atılganlığını, gücünü ve tecrübesini en üst seviyelerde hâlâ sergileyebileceğine ikna olmuş durumda.

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  • "Bir gün Avrupa'ya döneceğim"

    2026 Dünya Kupası'nın kulislerinde Theo Hernandez, mesleki geleceğine dair oldukça net işaretler vermişti. Marca gazetesine verdiği röportajda Fransız oyuncu, Suudi Arabistan'daki tecrübesinin mutlaka son durak olmadığını şu sözlerle açıkladı: "Bu kesin değil. Umarım bir gün Avrupa'ya dönüp oynarım. Suudi Arabistan'da üç yıllık bir sözleşme imzaladım ve bundan çok memnunum. Sonrasında ne olacağını bilmiyorum, ama Avrupa'ya dönmeyi umuyorum."

    Hilal ile sözleşmesi hâlâ 2028 yılına kadar geçerliyken bu açıklama, geleceğiyle ilgili hızla soru işaretlerini beraberinde getirdi.

    Eski Real Madrid oyuncusu ayrıca İspanya'ya olan bağlılığına da değindi ve doğduğu ülkesinde tüm potansiyelini gösterememiş olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Aynı zamanda İspanya Ligi'ne dönmenin bir gün mümkün bir seçenek olabileceğine de işaret etti.

    Hilal'e katılma kararını yakın çevresiyle uzun uzadıya düşündükten sonra almıştı; ancak Avrupa'nın zirvesine dönme fikri artık ivme kazanıyor gibi görünüyor.

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  • Juventus ve Masara'nın kazanan kozu

    Foot Mercato haberine şöyle devam etti: "Tuttosport gazetesinin yayımladığı bilgilere göre, Avrupa kupalarına dönme yönündeki bu istek önümüzdeki aylarda hızlanabilir. İtalyan gazetesi, Theo Hernandez'in kendisini Juventus'a önerdiğini ve kulübün bu fırsatı ciddiyetle değerlendirdiğini doğruluyor. Fransız oyuncunun, hâlihazırda Juventus projesinde spor direktörü olarak yer alan yakın dostu Ricky Massara ile özel olarak temasa geçtiği söyleniyor. Massara, oyuncunun 2019 yılında Paolo Maldini ile birlikte Milan'a katılmasında önemli bir rol oynamıştı.

    İki adam arasında güçlü bir ilişki gelişmiş; Rossoneri forması altında sol beke yeniden hayat verilen dönemde karşılıklı bir güven doğmuştu.

    Bugün ise Massara, Fransız millî oyuncunun İtalya Serie A'ya olası dönüşünde belirleyici bir etken olabilir.

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  • Hilal memnun ama...

    Aynı sitenin aktardığına göre, "Hilal kulübü artık oyuncuyu tamamen vazgeçilmez olarak görmüyor ve uygun bir teklifin gelmesi durumunda, bu bir kiralık şeklinde olsa bile ayrılığını değerlendirmeye hazır görünüyor".

    Belirtmek gerekir ki Tuttosport gazetesi, Napoli'nin de Theo Hernandez'i kadrosuna katmak isteyenler arasında yer alabileceğine dikkat çekerken, La Stampa gazetesi Atletico Madrid'in de oyuncuyu transfer etmekle ilgilendiğini yazdı.

    Öte yandan, Fransız oyuncunun sportif hedeflerini sürdürmek için daha rekabetçi bir ortama dönmeye hazır olduğunu ifade ettiği söyleniyor.

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  • Anlaşmanın önündeki engeller: Hernandez Juventus'un şartını kabul edecek mi?

    Juventus, sol kanadı güçlendirmek amacıyla Theo Hernandez'i kadrosuna katmaya büyük ilgi gösteriyor. Bu ilginin arkasında oyuncunun Milan formasıyla ortaya koyduğu dikkat çekici istatistikler bulunuyor; zira 195 maça çıktığı bu süreçte 31 gol atarken 27 de asist yaptı. İtalyan kulübü, oyuncunun hücum yeteneklerine ve Avrupa tecrübesine büyük değer veriyor.

    Foot Mercato şu yorumu yaptı: "Ancak transfer birçok engelle karşı karşıya; bunların ilki maaş meselesi. Zira Juventus katı bir politika sürdürmek istiyor ve mali dengesini bozmaya niyeti yok. Theo Hernandez'in İtalya'ya dönmek istemesi halinde büyük olasılıkla maaşında ciddi bir indirimi kabul etmesi gerekecek. Ayrıca Andrea Cambiaso'nun muhtemel ayrılığı, dosya karmaşık kalmaya devam etse de, ona kapıyı aralayabilir."

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