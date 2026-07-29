Hilal ile geçirdiği yalnızca bir yılın ardından Theo Hernandez şimdiden Avrupa'ya dönmeye hazırlanıyor. Fransız bek, üst düzeye geri dönmenin hayalini kuruyor ve Foot Mercato sitesine göre, hizmetlerini İtalya'nın büyük kulüplerinden birine önermiş durumda.

Suudi Arabistan'a gelişinin üzerinden yalnızca bir yıl geçmesine rağmen Theo Hernandez şimdiden geleceğe bakmaya başladı. Fransız sol bek, Milan formasıyla yaşadığı dikkat çekici bir maceranın ardından sportif, ailevi ve maddi açıdan yeni bir meydan okumaya ikna olarak Hilal ile uzun süreli bir sözleşmeye imza atmıştı. Fransa Milli Takımı'nın oyuncusu, büyük bir büyüme yaşayan bir ligi keşfetme hırsıyla 2025 yazında gelmiş ve kariyerinde önemli yeni bir sayfa açmayı kabul etmişti.

Aynı site şöyle devam etti: "Ancak bu deneyim, ne kadar kazançlı olursa olsun, beklentilerini tam olarak karşılamış gibi görünmüyor. 29 yaşına yaklaşırken Theo Hernandez, hâlâ en üst düzeyde önünde birkaç yılı daha olduğunu düşünüyor ve büyük Avrupa sahnelerine dönme arzusunu artık gizlemiyor. Dünya Kupası'na katılması da bu inancı pekiştirdi."

Avrupa kıtasından ayrılmış olmasına rağmen, Fransa Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Didier Deschamps ona olan güvenini korudu; savunmacının atılganlığını, gücünü ve tecrübesini en üst seviyelerde hâlâ sergileyebileceğine ikna olmuş durumda.

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