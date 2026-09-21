Irak karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı açısından tarihi olarak en zorlu sınavların başında geliyor. Zira ikili karşılaşma kayıtları, Irak Milli Takımı'nın net bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. İki takım 38 maçta karşı karşıya geldi; bu maçlarda Suudi Arabistan 12 galibiyet alırken 18 kez yenilgi yaşadı, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu rakamlar, gruptaki diğer takımlar karşısında yaşanan durumun aksine, Irak'a Suudi Arabistan üzerinde tarihi ve net bir üstünlük sağlıyor. Ayrıca iki takımın karşılaşmaları, özellikle Körfez Kupası, Dünya Kupası elemeleri ve Asya Kupası'nda tekrar eden mücadeleleriyle her zaman özel bir rekabetçi nitelik taşıdı.