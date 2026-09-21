Suudi Arabistan Milli Takımı; Irak, Kuveyt ve Umman'ın yer aldığı bir grupta Körfez Kupası 27'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan, Körfez ve Asya futbol tarihi boyunca birçok kez karşı karşıya geldiği için bu takımları çok iyi tanıyor. Ancak rakamlar, Suudi Arabistan ile her rakibi arasındaki birebir karşılaşmaların sonuçlarında belirgin bir farklılık olduğunu ortaya koyuyor.
Suudi Arabistan Körfez Kupası 27 öncesi: Irak tarihi bir kabus, Kuveyt ve Umman ise ulaşılabilir
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Irak: Tarihin en zorlu karşılaşması
Irak karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı açısından tarihi olarak en zorlu sınavların başında geliyor. Zira ikili karşılaşma kayıtları, Irak Milli Takımı'nın net bir üstünlüğe sahip olduğunu ortaya koyuyor. İki takım 38 maçta karşı karşıya geldi; bu maçlarda Suudi Arabistan 12 galibiyet alırken 18 kez yenilgi yaşadı, 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu rakamlar, gruptaki diğer takımlar karşısında yaşanan durumun aksine, Irak'a Suudi Arabistan üzerinde tarihi ve net bir üstünlük sağlıyor. Ayrıca iki takımın karşılaşmaları, özellikle Körfez Kupası, Dünya Kupası elemeleri ve Asya Kupası'nda tekrar eden mücadeleleriyle her zaman özel bir rekabetçi nitelik taşıdı.
Suudi Arabistan, Kuveyt karşısında ne yaptı?
Kuveyt karşısında ise tablo tamamen farklı görünüyor; çünkü terazi Suudi Arabistan Milli Takımı'nın lehine ağır basıyor. Burada kullanılan doğrudan karşılaşma kayıtlarına göre Suudi Arabistan 17 galibiyet elde ederken, Kuveyt 13 galibiyet aldı, 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu rakamlar, Kuveyt karşılaşmasının uzun bir çekişme geçmişi taşıdığını ortaya koyuyor; ancak aynı zamanda Suudi Arabistan'a görece bir üstünlük sağlıyor. Özellikle Suudi Arabistan'ın rakibinden daha fazla galibiyet elde etmiş olması, önümüzdeki maçı iki milli takım arasındaki uzun bir Körfez karşılaşmaları serisinin devamı hâline getiriyor.
Umman: Belirgin Suudi Arabistan üstünlüğü
Umman ile karşılaşma söz konusu olduğunda tablo daha da netleşiyor; zira Suudi Arabistan Milli Takımı tarihsel olarak büyük bir farkla önde. Raporun dayandığı verilere göre 17 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etmiş durumda. Öte yandan güncellenmiş diğer veri tabanları, Suudi Arabistan'ın 26 karşılaşmada 18 galibiyete ulaştığını gösteriyor.
Ne var ki dikkat çeken nokta, Suudi Arabistan'ın tarihsel üstünlüğünün Umman ile yapılacak maçın kolay geçeceği anlamına gelmemesi. Özellikle de Umman Milli Takımı son yıllarda Suudi Arabistan'ı zorlayabildiğini kanıtladı ve Körfez Kupası 26'da onu 2-1 yenmeyi başardı. Ardından Suudi Arabistan, Asya Kupası'nda aynı skorla karşılık verdi, 2025 Arap Kupası'nda ise 2-1 kazandı.
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Tarihsel olarak Suudi Arabistan'a üstün gelen Irak, terazisi Suudi Arabistan'dan yana hafifçe eğilen Kuveyt ve Suudi Milli Takımı'nın karşısında açık bir üstünlüğe sahip olduğu Umman arasında Georgios Donis'in ekibi, Körfez Kupası 27'ye çok iyi tanıdığı bir grupla giriyor. Ancak eski rakamlar hiçbir maçı belirlemeyecek; asıl gereken, o tarihsel üstünlüğü saha içinde yeni sonuçlara dönüştürmek olacak.
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