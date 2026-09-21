Suudi Arabistan, Körfez Kupası 27'den elenme biletini kesti mi?

Suudi Arabistan Millî Takımı, yıllardır özlemini çektiği Körfez şampiyonluğu arayışına çıkmadan önce yeni bir krize ihtiyaç duymuyordu; ancak son günlerde yaşananlar, Suudi Arabistan'ın turnuvaya sahada olup bitenlerle ilgisi olmayan sorularla kuşatılmış hâlde girmesine yol açtı.
Odak noktasının tamamen oyuncuların hazırlanmasına ve hataların düzeltilmesine yönelmesi gerekirken, Musab el-Cuveyr krizi ve ardından gelen açıklamalar ile eleştiriler, müsabakaların başlamasına saatler kala spor kamuoyunun gündemi hâline geldi.
Buradaki sorun, Cuveyr'in kadro dışı bırakılması kararının kendisi değil. Zira Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, oyuncunun disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Fehd el-Müferric ise ihlalin, oyuncunun ilk seferinde uyarılmasına rağmen tekrarlandığını ve kararın kamp içindeki düzeni korumak için alındığını belirtti.
Ancak asıl kriz, çelişkili ayrıntılar ön plana çıktığında başladı. Ardından eski Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Nayef Hazazi, dosyanın yönetiliş biçimini eleştirerek devreye girdi ve böylece tek bir oyuncuya dair mesele, tüm millî takımın önüne geçen bir gündeme dönüştü.
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