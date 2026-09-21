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Suudi Arabistan, Körfez Kupası 27'den elenme biletini kesti mi?

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Umman - Suudi Arabistan
Umman
M. Al-Juwayr
Suudi Arabistan
Kuveyt
Umman

Suudi Arabistan acı bir senaryoyla karşılaşabilir!

Suudi Arabistan Millî Takımı, yıllardır özlemini çektiği Körfez şampiyonluğu arayışına çıkmadan önce yeni bir krize ihtiyaç duymuyordu; ancak son günlerde yaşananlar, Suudi Arabistan'ın turnuvaya sahada olup bitenlerle ilgisi olmayan sorularla kuşatılmış hâlde girmesine yol açtı.

Odak noktasının tamamen oyuncuların hazırlanmasına ve hataların düzeltilmesine yönelmesi gerekirken, Musab el-Cuveyr krizi ve ardından gelen açıklamalar ile eleştiriler, müsabakaların başlamasına saatler kala spor kamuoyunun gündemi hâline geldi.

Buradaki sorun, Cuveyr'in kadro dışı bırakılması kararının kendisi değil. Zira Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, oyuncunun disiplin gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Fehd el-Müferric ise ihlalin, oyuncunun ilk seferinde uyarılmasına rağmen tekrarlandığını ve kararın kamp içindeki düzeni korumak için alındığını belirtti.

Ancak asıl kriz, çelişkili ayrıntılar ön plana çıktığında başladı. Ardından eski Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Nayef Hazazi, dosyanın yönetiliş biçimini eleştirerek devreye girdi ve böylece tek bir oyuncuya dair mesele, tüm millî takımın önüne geçen bir gündeme dönüştü.

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    Kriz bir oyuncunun yokluğundan daha büyük

    Teknik açıdan bakıldığında, El-Cuveyr'in yokluğu Georgios Donis için basit bir ayrıntı değil; özellikle de oyuncu, orta sahaya tempoyu kontrol etme, hatlar arasında bağlantı kurma ve oyun kuruluşuna katılmak için ileri çıkma konusunda daha büyük bir kapasite kazandırabilecek unsurlardan biriyken.

    Muhtar Ali'nin kadroya çağrılması sayısal eksikliği gideriyor, ancak bu, milli takımın aynı rolleri elde edeceği anlamına gelmiyor mutlaka; çünkü oyuncuların özellikleri farklı ve bu durum Donis'i sistem içindeki bazı görevleri yeniden dağıtmaya zorluyor.

    Ayrıca oku: Körfez 27 öncesi Suudi Arabistan: Irak tarihi bir kabus, Kuveyt ve Umman ise ulaşılabilir

    Ancak asıl tehlike, yedek oyuncunun sahada ne sunacağıyla değil, krizin kulis arkasında bırakabileceğiyle ilgili. Oyuncular çevrelerinde olup biteni takip ediyor; kadro dışı bırakılan takım arkadaşları hakkındaki sürekli konuşmalar, ardından yönetimin açıklamaları ve bunlara verilen tepkiler, grubun konsantrasyonunun bir kısmını maçlardan uzaklaştırabilir; özellikle de bu gürültü, takımlara rotayı düzeltmek için uzun süre tanımayan kısa bir turnuvadan önce geldiğinde.

    Ve işte burada krizle başa çıkmak, Donis'in ve idari heyetin görevinin bir parçası hâline geliyor; çünkü başarılı bir kamp yalnızca fiziksel hazırlığa ve taktik planlara değil, aynı zamanda her oyuncunun asıl görevinin antrenman ve maç olduğunu, medyada ve sosyal medya platformlarında söylenenleri takip etmek olmadığını bildiği istikrarlı bir ortama da ihtiyaç duyuyor.

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    Suudi Arabistan'ın odaklanmaya ihtiyacı var, tali bir kavgaya değil

    Suudi Arabistan, Körfez 27'ye son dönemde ortaya koyduğu görüntüyü değiştirmesi gereken bir takım olarak giriyor. Bu nedenle turnuva, yalnızca kısa süreli bir kupa mücadelesi değil; güveni yeniden inşa etme ve rotayı düzeltme fırsatı anlamına geliyor. Turnuva öncesinde konu, takımın nasıl geliştirileceğinden çıkıp el-Cuveyr krizinde kimin hatalı olduğu ve ayrıntılarının açığa çıkmasının sorumluluğunu kimin taşıdığı noktasına kaydığında ise bu görev daha da zorlaşıyor.

    Daha da tehlikelisi, tartışmanın her yeni açıklamayla büyüyebilecek olması. Örneğin Hazazi, dosyanın yönetiliş biçimini eleştirdi ve yaşananların millî takım üzerinde bir "gürültü" oluşturduğunu söyledi. el-Mufrec ise sistemin herkese uygulanması gerektiğini, bundan geri adım atılmasının kamp içinde kaosa yol açabileceğini vurguladı. İki tutum arasında millî takım, daha müsabaka başlamadan sportif boyutunun ötesinde bir alan kaplayan bir meseleyle karşı karşıya kalıyor.

    Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

    İşte bu yüzden, sınırlı bir disiplin krizini gerçek bir soruna dönüştürebilecek olan şey, tartışmanın sürmesidir. Ancak dosya içeride kapatılır, herkes karara saygı gösterir ve odak sahaya kayarsa, hikâye hızla sona erebilir ve turnuva öncesinde yaşanmış bir olaydan ibaret kalabilir. Buradaki farkı yalnızca krizin büyüklüğü değil, önümüzdeki saatlerde ona nasıl yaklaşıldığı belirleyecek.

  • Üç sınav: Konsantrasyonu kaybetmeye yer yok

    Fikstürün kendisi Suudi Arabistan'ı turnuvaya en yüksek konsantrasyon düzeyiyle girmeye zorluyor; zira milli takım yoluna 23 Eylül'de Kuveyt karşısında başlıyor, ardından 26 Eylül'de Umman ile karşılaşıyor ve grup aşamasını 29 Eylül'de Irak maçıyla tamamlıyor.

    Maçların birbirine yakın olması nedeniyle, Donis ve oyuncularının herhangi bir kriz sindirmek ya da yan hesaplara girmek için uzun bir zamanı olmayacak.

    Bu üç maç, milli takımın baskıyla başa çıkma kabiliyetini her şeyden çok test edecek. Güçlü bir başlangıç gürültünün büyük bir kısmını sonlandırabilir; buna karşılık herhangi bir aksama tüm dosyaları yeniden açacak ve El-Cuveyr krizini, milli takımın kişiliği ve baskılarla başa çıkma kabiliyeti etrafındaki daha büyük bir tartışmanın parçası haline getirebilir. Bu nedenle, olan biten her şeye verilecek en iyi cevap açıklamalarla değil, sahanın içinde olacak.

    İşte bu noktada, El-Cuveyr krizi yüzünden Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Körfez Kupası 27'den "çıkış biletini kestiği"ni söylemek zordur; çünkü turnuva henüz başlamadı ve milli takımın bu krizi aşmak için tam bir fırsatı var.

    Ancak kesin olan şu ki Suudi Arabistan, özellikle açıklanan hedefin şampiyonluk için mücadele etmek olduğu düşünülürse, bu meselenin her geçen gün büyüyen bir kartopuna dönüşmesine izin verme lüksüne sahip değil.

    Oyuncular olan biteni görevlerinden ayırmayı başarırsa, kriz kendi sınırları içinde son bulabilir; ama tartışma kamp içinde ve dışında sürerse, milli takım ilk futbol mücadelesini vermeden önce kendini zihinsel bir mücadelenin içinde bulabilir.

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