Suudi Arabistan, Körfez Kupası 27'den elenme biletini kesti mi?

Teknik açıdan bakıldığında, El-Cuveyr'in yokluğu Georgios Donis için basit bir ayrıntı değil; özellikle de oyuncu, orta sahaya tempoyu kontrol etme, hatlar arasında bağlantı kurma ve oyun kuruluşuna katılmak için ileri çıkma konusunda daha büyük bir kapasite kazandırabilecek unsurlardan biriyken.

Muhtar Ali'nin kadroya çağrılması sayısal eksikliği gideriyor, ancak bu, milli takımın aynı rolleri elde edeceği anlamına gelmiyor mutlaka; çünkü oyuncuların özellikleri farklı ve bu durum Donis'i sistem içindeki bazı görevleri yeniden dağıtmaya zorluyor.

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Ancak asıl tehlike, yedek oyuncunun sahada ne sunacağıyla değil, krizin kulis arkasında bırakabileceğiyle ilgili. Oyuncular çevrelerinde olup biteni takip ediyor; kadro dışı bırakılan takım arkadaşları hakkındaki sürekli konuşmalar, ardından yönetimin açıklamaları ve bunlara verilen tepkiler, grubun konsantrasyonunun bir kısmını maçlardan uzaklaştırabilir; özellikle de bu gürültü, takımlara rotayı düzeltmek için uzun süre tanımayan kısa bir turnuvadan önce geldiğinde.

Ve işte burada krizle başa çıkmak, Donis'in ve idari heyetin görevinin bir parçası hâline geliyor; çünkü başarılı bir kamp yalnızca fiziksel hazırlığa ve taktik planlara değil, aynı zamanda her oyuncunun asıl görevinin antrenman ve maç olduğunu, medyada ve sosyal medya platformlarında söylenenleri takip etmek olmadığını bildiği istikrarlı bir ortama da ihtiyaç duyuyor.