Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası kadrosu, yalnızca Georgios Donis'in kısa bir turnuvaya çıkmak için seçtiği isimlerden oluşan bir liste değildi; ayrıntılarında, Yunan teknik adamın önümüzdeki dönemde denemek istediği fikirlere dair bazı işaretler de barındırıyordu; özellikle de Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte.

Bazı tercihler, oyuncuların kulüpleriyle sergiledikleri dikkat çekici performanslar sayesinde kendisini dayatırken, Donis'in kanatlara oynadığı bahis de net biçimde ortaya çıktı; ister bu mevkileri doldurabilecek çok sayıda oyuncu aracılığıyla olsun, ister milli takımın son kadrosunda yer almayan bazı isimlerin yeniden çağrılmasıyla olsun.

Kadro ayrıca birden fazla mevkide tecrübe ile gençliği bir araya getiriyordu; bu da Donis'e, uluslararası tecrübeye sahip oyuncuları bir kenara bırakmadan, kıtasal turnuva öncesinde gerçek bir sınav niteliği taşıyabilecek bu şampiyonada yeni unsurları deneme alanı sağlıyor.