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Suudi Arabistan kadro analizi: İnzaghi'nin kozu kendini dayatıyor, Donis kanatlara güveniyor

FEATURES
G. Donis
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Yunanistan
Suudi Arabistan
Kuveyt

Suudi Arabistanlı oyuncuları ne bekliyor?

Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası kadrosu, yalnızca Georgios Donis'in kısa bir turnuvaya çıkmak için seçtiği isimlerden oluşan bir liste değildi; ayrıntılarında, Yunan teknik adamın önümüzdeki dönemde denemek istediği fikirlere dair bazı işaretler de barındırıyordu; özellikle de Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı Asya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte.

Bazı tercihler, oyuncuların kulüpleriyle sergiledikleri dikkat çekici performanslar sayesinde kendisini dayatırken, Donis'in kanatlara oynadığı bahis de net biçimde ortaya çıktı; ister bu mevkileri doldurabilecek çok sayıda oyuncu aracılığıyla olsun, ister milli takımın son kadrosunda yer almayan bazı isimlerin yeniden çağrılmasıyla olsun.

Kadro ayrıca birden fazla mevkide tecrübe ile gençliği bir araya getiriyordu; bu da Donis'e, uluslararası tecrübeye sahip oyuncuları bir kenara bırakmadan, kıtasal turnuva öncesinde gerçek bir sınav niteliği taşıyabilecek bu şampiyonada yeni unsurları deneme alanı sağlıyor.

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  • Al Hilal v Al Gharafa - AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    Mehrez, Hilal'in yeni silahı

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kadrosundaki en dikkat çekici yeni isimlerden biri, Simone Inzaghi yönetimindeki Hilal saflarına yeni katılan Mohammed Mahzari oldu. Roshn Ligi'nin ilk 7 haftasında sergilediği performanslarla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, Körfez Kupası'nda milli takımla forma giyme fırsatı yakaladı.

    Mahzari'nin tercih edilmesi, bir bakıma oyuncunun kulübünde sergilediği seviyenin etkisini yansıtıyor. Özellikle sağ bek, sezonun ilk haftalarında kendini iyi bir şekilde göstermeyi başardı ve bu sayede son derece önemli bir dönemde milli takımın hesaplarına girmiş oldu.

    Hilal'in yeni oyuncusu, Suudi Arabistan Milli Takımı'yla dikkat çekici bir performans ortaya koyabileceğine dair övgü ve beklentilerle karşılanıyor. Özellikle turnuvadaki katılımı, kendisini uluslararası düzeyde kanıtlaması ve Hilal'deki seviyesinin yalnızca güçlü bir sezon başlangıcından ibaret olmadığını teyit etmesi için ona bir fırsat sunabilir.

    Ayrıca Mahzari'nin varlığı, Donis'e sağ kanatta yeni bir seçenek sunuyor. Bu bölge, Asya Kupası öncesinde istikrar gerektiren bir mevki. Bu nedenle Körfez Kupası, oyuncuyu sınamak ve ona uluslararası müsabakaların baskısı altında önemli dakikalar vermek için uygun bir fırsat gibi görünüyor.

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    Kanat bölgesindeki yoğunluk: Donis kozlarını açıklıyor

    Suudi Arabistan kadrosunda en dikkat çekici nokta, kanatlarda oynayabilecek çok sayıda oyuncunun bulunması. Bu durum, özellikle Muhammed el-Kahtani, Sultan Mendeş, Salih Ebu'ş-Şamat, Hemmam el-Hemami ve Muhammed Ebu'ş-Şamat'ın varlığıyla birlikte Donis'in aklından geçen fikirlerin bir bölümünü açıkça yansıtıyor.

    Bu çeşitlilik teknik adama, maçlar sırasında takımın görünümünü değiştirebilmek için birden fazla seçenek sunuyor; ister geçiş oyunlarındaki hıza güvenerek, ister sahanın iki kanadındaki boşlukları değerlendirerek, hatta rakibin özelliğine göre oyuncuların mevkilerini değiştirerek.

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    Kanatlara güvenmek, Körfez Kupası gibi kısa süreli bir turnuvada önemli bir silah olabilir; özellikle takımlar savunmada yığılmaya yönelebileceği için sahayı genişletme ve bireysel mücadelelerde üstünlük yaratma becerisi, rakibin kalesine ulaşmada etkili bir unsur haline geliyor.

    Aynı zamanda kanatlardaki seçeneklerin çokluğu, Donis'i en hazır ve en uyumlu isimleri seçme göreviyle karşı karşıya bırakacak. Bu, Asya Kupası'nda güveneceği kadroya ilişkin nihai kararlarını almadan önce oyuncularının potansiyelini daha iyi tanıması için onun açısından önemli bir fırsat.

  • Ebu Şamat ve Havsavi: Uzun süreli yokluğun ardından yeni bir fırsat

    Salih Ebu'l-Şamat ve Zekeriya Hosavi'nin kadroda yer alması ise başka bir hikâyeyi barındırıyor. Zira ikili, sergiledikleri dikkat çekici performanslara rağmen daha önce Dünya Kupası'nda milli takım kadrosunda yer alamamıştı ve bu durum o dönem taraftarlar arasında dışlanma nedenlerine dair soru işaretlerine yol açmıştı.

    İkilinin milli takım hesaplarına geri dönmesi, onlara yeniden boy gösterme ve önümüzdeki dönemde yer almayı hak ettiklerini kanıtlama fırsatı veriyor. Özellikle Körfez Kupası, güçlü performanslar ortaya koymaları ve teknik ekibin hesapları içindeki yerlerini yeniden kazanmaları için ikili açısından ideal bir alan olabilir.

    Donis, bu tercihle oyunculara kulüpleriyle ortaya koyduklarıyla yetinmek yerine yeni bir fırsat sunuyor. Bu da turnuvayı, her iki oyuncunun da yerel düzeydeki seviyesini milli takımla etkili bir katkıya dönüştürebilme kabiliyeti açısından pratik bir sınav hâline getiriyor.

    İkili için daha uzak vadedeki hedef ise teknik ekibi Asya Kupası'na kadar hesaplarda kalmaya ikna edecek bir görüntü çizmek olacak. Özellikle kıtasal turnuva, en hazır ve büyük müsabakaların baskısıyla başa çıkabilecek unsurları barındıran bir kadroya ihtiyaç duyacak.

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  • Al Shabab v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Orta sahada tecrübe ve savunmada karışım: De니s'in reçetesi

    Orta sahada Donis'in gençlere alan tanırken tecrübeden de yararlanmaya meyilli olduğu görülüyor; Musab el-Cuveyr'in yanı sıra Muhammed Kennu ve Nasır ed-Devsari'nin varlığı, dengeye ihtiyaç duyulan bir bölgede tecrübe ile dinamizmi bir araya getirmesine olanak tanıyan bir bileşim oluşturuyor.

    Kennu ve ed-Devsari'nin varlığı, milli takıma uluslararası maçlarla başa çıkma noktasında bir miktar tecrübe kazandırırken, el-Cuveyr bu grupla temastan faydalanabilecek genç bir seçeneği temsil ediyor; özellikle mevcut aşamanın yalnızca turnuva sonuçlarıyla değil, önümüzdeki müsabakalarda rekabet edebilecek bir milli takım inşa etmekle ilgili olduğu düşünüldüğünde bu daha da önem kazanıyor.

    Savunma hattına gelince, burada da tecrübe ile gençlik arasında benzer bir bileşim yer alıyor; Abdulilah el-Amri, Hassan Tembekti ve Hasan Madeş'in yanı sıra genç ikili Cihad Zikri ve Reyyan Hamid bulunuyor. Bu çeşitlilik, Donis'e maçlarla başa çıkmak için birden fazla seçenek sunuyor.

    Kadronun tümüne bakıldığında, teknik direktörün yalnızca turnuvaya hazır isimler aramadığı, aksine tecrübe, gençlik, kanatlardaki hız ve farklı mevkilerdeki çoklu seçenekleri bir araya getiren dengeli bir grup kurmaya çalıştığı görülüyor. Bu da Körfez Kupası'nı, Asya randevusu öncesinde fikirlerini test etmek için önemli bir durak haline getiriyor.

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