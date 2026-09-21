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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Suudi Arabistan'ın Körfez Kupası 27'nin şampiyonu olacağını gösteren 5 şey!

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Umman - Suudi Arabistan
Umman
Suudi Arabistan
Kuveyt
Umman

Suudi Arabistan'ı ne bekliyor?

Körfez Kupası'nın başlama tarihi yaklaştıkça hesaplar yapılmaya ve tahminler değişmeye başlar. Ancak yirmi yedinci edisyon, bu kez turnuvaya kupa yarışında kendisine önemli bir avantaj sağlayabilecek bir dizi etkenle giren Suudi Arabistan Milli Takımı açısından farklı görünüyor.

Suudi Arabistan, "Körfez 27"yi yalnızca grup aşamasını geçmeyi hedefleyen bir takım olarak oynamayacak; aksine son dönemde takımın yapısında meydana gelen büyük değişikliklerin ardından, Georgios Donis'in özenle seçtiği bir kadroyla ve kendini kanıtlamak isteyen yeni bir nesille kendi taraftarları önünde ve kendi sahasında sahne alacak.

Futbolun her ihtimale açık olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Körfez Kupası'nda yarışmanın ve belki de uzun bir aradan sonra kupayı yeniden kazanmanın en öne çıkan adaylarından biri yapan tam olarak 5 şey bulunuyor.

  • Sahasında ve taraftarı önünde: Suudi Arabistan'ın ek silahı

    Suudi Arabistan Milli Takımı'nın lehine işleyen ilk kozlardan biri, turnuvanın kendi sahasında düzenlenmesi. "Körfez 27" müsabakaları 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Cidde'de gerçekleştirilecek. Turnuva maçları, Kral Abdullah Spor Şehri "İnma" Stadı ile Prens Abdullah El Faysal Spor Şehri stadında oynanacak.

    Suudi Arabistan açısından en önemlisi ise grup aşamasındaki üç maçının İnma Stadı'nda oynanacak olması. 23 Eylül'de Kuveyt maçıyla başlayacak, ardından 26 Eylül'de Umman ile karşılaşacak, ilk turu kapatan Irak maçı ise 29 Eylül'de oynanacak.

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    Bu durum, Suudi Arabistan Milli Takımı'na sahaya ve ortama alışkın olmak, şehirler arasında seyahat etmeye ihtiyaç duymamak açısından belirgin bir avantaj sağlıyor. Bunun yanı sıra beklenen taraftar desteği de söz konusu; bunların hepsi özellikle kritik maçlarda önemli rol oynayabilecek etkenler.

    Dikkat çeken bir başka nokta ise, Suudi Arabistan'ın 2002 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığında Körfez Kupası'nı kazanmış olması. O dönemde müsabakaları hiç yenilgi almadan lider tamamlayan Suudi Arabistan için ev sahibi olma ve taraftar deneyimi, milli takımın turnuva tarihindeki olumlu anılarından biri olarak kalmaya devam ediyor.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis, yeni bir milli takım kurma fırsatına sahip

    İkinci faktör ise teknik direktör Georgios Donis ile ilgili. Donis, turnuvaya 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla sahaya çıkan isimlerden büyük ölçüde farklı bir kadroyla giriyor.

    Suudi Arabistan'ın kadrosunda 26 oyuncu yer aldı ve taraftarların milli takımla görmeye alıştığı bazı isimler kadro dışında kaldı. Bunların arasında Salem el-Devseri ve Suud Abdülhamid'in yanı sıra 2026 Dünya Kupası kadrosundan bir dizi oyuncu da bulunuyor. Buna karşılık bir grup yeni sima kadroda kendine yer bulma şansı yakaladı.

    Salih Ebu'ş-Şamat, Muhammed Ebu'ş-Şamat, Hemmam el-Hemami, Reyyan Hamid, Muhammed Mahzeri ve Zekeriya Hosavi gibi isimlerin yanı sıra Muhammed el-Uveys, Muhammed Kennu, Hassan et-Tembekti ve Firas el-Bureykan gibi uluslararası tecrübeye sahip futbolcuların da bulunması, Donis'e tecrübe ile gençliği harmanlayan bir kadro sunuyor.

    İşte bu noktada turnuva, yeni bir milli takım inşa etme sürecinde önemli bir adıma dönüşebilir. Özellikle yeni oyuncular kendilerini kanıtlamak için büyük bir motivasyonla mücadeleye giriyor; tecrübeli isimler ise turnuvanın, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı yeniden zirveye taşımak için bir fırsat olduğunun farkında.

  • Net bir yol

    Suudi Arabistan'ın grubu kolay olarak nitelendirilemez belki de; zira kura, onu Körfez turnuvasında büyük bir tarihe ve tecrübeye sahip takımlar olan Irak, Umman ve Kuveyt'in yanına düşürdü.

    Ancak aynı zamanda tablo, Dönis ve oyuncularının önünde net görünüyor; çünkü Suudi Arabistan üç rakibini de tanıyor, ayrıca maç takvimi ona turnuvayı adım adım ele alma fırsatı veriyor: önce Kuveyt, ardından Umman ve son turda Irak ile karşılaşmadan önce.

    Irak karşısındaki son mücadele, hesap ve teknik açıdan en önemlisi olabilir; ancak bu maç, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın gruptaki konumunu erkenden belirleyebileceği iki karşılaşmanın ardından gelecek; bu da ona üçüncü maçı ele almak için daha fazla alan tanıyabilir.

    Dolayısıyla grubun zorluğu, mutlaka Suudi Arabistan'ın önünde bir engel olduğu anlamına gelmiyor; aksine, turnuvaya kolay maçlarla girip sonrasında eleme turlarında güçlü bir sınavla karşılaşmak yerine, en baştan konsantrasyon seviyesini yükseltmesine yardımcı olan bir etken olabilir.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Bu unvan yabancı değil

    Körfez Kupası söz konusu olduğunda, Suudi Arabistan Milli Takımı, uzun süredir kupaya uzak kalmış olsa da onu her zaman turnuvanın hesaplarının içinde tutan bir geçmişe sahip.

    Suudi Arabistan, Körfez Kupası'nı daha önce 3 kez kazandı; 1994, 2002 ve 2003 sürümlerinde. Ayrıca birçok sürümde ikinci oldu; bu da Suudi Arabistan Milli Takımı'nın turnuvanın ileri aşamalarında sürekli var olduğunu doğruluyor.

    Daha da dikkat çekeni ise Suudi Arabistan'ın son şampiyonluğunun yirmi yılı aşkın bir süre önce gelmesi. Suudi Arabistan, 2003 yılında Kuveyt'te düzenlenen "Körfez 16"da 14 puanla ve hiç yenilgi almadan turnuvanın zirvesine oturarak müsabaka tarihindeki üçüncü, üst üste ise ikinci şampiyonluğunu elde etti.

    Bu nedenle "Körfez 27", bu uzun hasrete son vermek için yeni bir fırsat teşkil ediyor. Özellikle turnuvanın Suudi topraklarına geri dönmesi, dördüncü şampiyonluk fikrini taraftarların ve milli takımın hesaplarında güçlü bir şekilde gündeme getiriyor.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Farklı bir hikaye yazmak isteyen bir nesil

    Belki de beşinci etken, Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncularının psikolojik durumuyla en çok bağlantılı olan etkendir; zira yeni listede uluslararası düzeyde kendini kanıtlamaya çalışan çok sayıda oyuncu bulunuyor.

    Muhammed el-Kahtani, Ziyad el-Cehni, Salih Ebu'ş-Şamat, Hemmam el-Hemmami ve Sultan Mendeş gibi oyuncuların varlığı Dionis'e çok sayıda seçenek sunarken, millî takım aynı zamanda gruba belli bir tecrübe katabilecek el-Uveys, Kanno, et-Tembekti, el-Brikan ve el-Hamdan gibi unsurları da bünyesinde barındırıyor.

    Ayrıca bazı öne çıkan isimlerin yokluğu, mevcut oyuncuların üzerindeki sorumluluğu artırıyor; çünkü sahaya çıkma fırsatı bulacak her oyuncu, bu turnuvanın A Millî Takım'daki kariyerinin başında en önemli duraklarından biri olabileceğinin farkında ve bu durum grup içinde bir rekabet ortamı yaratabilir.

    Sonuç olarak, bu etkenlerin hiçbiri şampiyonluğun garantisi olarak görülemez; zira Körfez turnuvaları her zaman sürprizleri ve seviyelerin birbirine yakınlığıyla tanınmıştır. Ancak ev sahipliği ve taraftar, yeni bir liste, farklı bir takım kurmayı amaçlayan bir teknik direktör, turnuvadaki güçlü bir geçmiş ve bir grup oyuncudaki büyük motivasyonun bir araya gelmesi, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın "Körfez 27"ye dördüncü kupanın hayalini kurmasına yol açacak birden fazla nedenle girmesini sağlıyor.

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