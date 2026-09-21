Körfez Kupası'nın başlama tarihi yaklaştıkça hesaplar yapılmaya ve tahminler değişmeye başlar. Ancak yirmi yedinci edisyon, bu kez turnuvaya kupa yarışında kendisine önemli bir avantaj sağlayabilecek bir dizi etkenle giren Suudi Arabistan Milli Takımı açısından farklı görünüyor.

Suudi Arabistan, "Körfez 27"yi yalnızca grup aşamasını geçmeyi hedefleyen bir takım olarak oynamayacak; aksine son dönemde takımın yapısında meydana gelen büyük değişikliklerin ardından, Georgios Donis'in özenle seçtiği bir kadroyla ve kendini kanıtlamak isteyen yeni bir nesille kendi taraftarları önünde ve kendi sahasında sahne alacak.

Futbolun her ihtimale açık olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Körfez Kupası'nda yarışmanın ve belki de uzun bir aradan sonra kupayı yeniden kazanmanın en öne çıkan adaylarından biri yapan tam olarak 5 şey bulunuyor.