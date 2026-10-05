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Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası planları büyük darbe aldı: 2,5 milyar dolarlık Neom stadyum projesi askıya alındı
Körfez krallığı fütüristik tesisi askıya aldı
Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için amiral gemisi stat olarak planlanan Neom mega kentindeki 2,5 milyar dolarlık (1,9 milyar sterlin/2,2 milyar euro) fütüristik arenanın inşaatını askıya aldı. Reuters'ın aktardığına göre, inşaat istihbarat platformu MEED Projects, 46 bin kapasiteli tesisin artık bitiş tarihi olmaksızın "beklemede" olarak sınıflandırıldığını bildirdi. Bu adım, krallığın 48 takımlı turnuvanın tek ev sahibi olarak kesinleştiği dönemde FIFA'ya önerilen 15 stadyumun teslim edilmesine ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu.
- AFP
Ulusal öncelikler arasında stratejik değişim
The Line projesi içinde yerden 350 metre yükseklikte konumlanacak şekilde tasarlanan arenanın ertelenmesi, Veliaht Prens Mohammed bin Salman'ın Vision 2030 ana planı kapsamında devlet harcamalarının yeniden dengelenmesini yansıtıyor. Megayapıyla ilgili odak değişimine değinen Kamu Yatırım Fonu (PIF) Başkanı Yasir Al-Rumayyan, nisanda The Line'ın artık bir öncelik olmadığını ve 2030'dan önce en üst düzeyde önem taşımadığını söyledi.
Küresel yönetim organı, turnuva planını övdü
Riyad'daki The Mukaab gökdelen projesinin askıya alınmasının ardından Neom'da yaşanan aksaklıklara rağmen, Suudi yetkililer turnuva hazırlıklarının yolunda gittiğinde ısrar ediyor. Suudi Dünya Kupası 2034 Ev Sahipliği Yüksek Otoritesi, FIFA'nın daha önce krallığın teklifini "kesinlikle inanılmaz" diye nitelendirmesinin ardından, alternatif statlardaki ilerlemeyi paylaşırken turnuva altyapısının "önemli bir bölümünün teslim sürecinin" halihazırda devam ettiğini belirtti.
- Ali Issa
Ekonomik zorluklar iddialı takvimi sınıyor
Suudi Arabistan, maliye bakanlığının azalan petrol gelirleri nedeniyle reel GSYH'de yüzde 3,6'lık düşüşle birlikte bütçe açığı öngörmesinin ardından artan ekonomik baskıyla karşı karşıya. Durum, enerji ihracatına yönelik bölgesel aksaklıklar ve Yemen'deki Husi isyancılarının güvenlik tehditleriyle daha da ağırlaştı; isyancılar kısa süre önce Riyad'daki bir Aramco tesisinin yakınındaki bir bölgeyi hedef aldı. Muhammed bin Selman için 2034 Dünya Kupası'nı düzenlemek, krallığın ekonomik profilini ve uluslararası konumunu güçlendirmede kritik bir dayanak olmaya devam ediyor.
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