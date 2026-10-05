Suudi Arabistan'ın 2034 Dünya Kupası planları büyük darbe aldı: 2,5 milyar dolarlık Neom stadyum projesi askıya alındı

Suudi Arabistan, 2034 Dünya Kupası için amiral gemisi stat olarak planlanan Neom mega kentindeki 2,5 milyar dolarlık (1,9 milyar sterlin/2,2 milyar euro) fütüristik arenanın inşaatını askıya aldı. Reuters'ın aktardığına göre, inşaat istihbarat platformu MEED Projects, 46 bin kapasiteli tesisin artık bitiş tarihi olmaksızın "beklemede" olarak sınıflandırıldığını bildirdi. Bu adım, krallığın 48 takımlı turnuvanın tek ev sahibi olarak kesinleştiği dönemde FIFA'ya önerilen 15 stadyumun teslim edilmesine ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu.