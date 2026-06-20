Suudi Arabistan ile Arjantin arasındaki destansı maçın izinden giderek… Tunus, imkansız görevlerin kahramanına sığınıyor

Dünya Kupası turnuvalarında futbol, düşünmek ya da hataları düzeltmek için fazla zaman tanımaz. Her yenilgi bir krize dönüşebilir ve her karar, bütün bir milli takımın kaderini belirleyebilir.

Tunus, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e karşı aldığı şok yenilginin etkilerini sindirmeye çalışırken, Tunus Futbol Federasyonu'nun aldığı karar, teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden alıp deneyimli Fransız teknik direktör Hervé Renard ile acilen sözleşme imzalayarak durumu tamamen tersine çevirdi.

Bu sürpriz karar, Tunus milli takımının geri dönüş yapabileceğine hâlâ inandığını ve rekabet hayali henüz bitmediğini gösteren net bir mesaj içeriyordu. Her ne kadar ağır yenilgi, taraftarların güvenini sarsmış ve “Kartaca Kartalları”nın turnuvada yoluna devam edebileceğine dair pek çok şüphe uyandırmış olsa da.