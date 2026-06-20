Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Spain v France - UEFA Women's Nations League 2024 FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Suudi Arabistan ile Arjantin arasındaki destansı maçın izinden giderek… Tunus, imkansız görevlerin kahramanına sığınıyor

FEATURES
H. Renard
Tunus - Japonya
Tunus
Japonya
Dünya Kupası
Fransa
Tunus
Japonya
Meksika
Suudi Arabistan
Fas

Renard, Japonya karşısında bir mucize yaratabilecek mi?

Dünya Kupası turnuvalarında futbol, düşünmek ya da hataları düzeltmek için fazla zaman tanımaz. Her yenilgi bir krize dönüşebilir ve her karar, bütün bir milli takımın kaderini belirleyebilir.

Tunus, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İsveç'e karşı aldığı şok yenilginin etkilerini sindirmeye çalışırken, Tunus Futbol Federasyonu'nun aldığı karar, teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden alıp deneyimli Fransız teknik direktör Hervé Renard ile acilen sözleşme imzalayarak durumu tamamen tersine çevirdi.

Bu sürpriz karar, Tunus milli takımının geri dönüş yapabileceğine hâlâ inandığını ve rekabet hayali henüz bitmediğini gösteren net bir mesaj içeriyordu. Her ne kadar ağır yenilgi, taraftarların güvenini sarsmış ve “Kartaca Kartalları”nın turnuvada yoluna devam edebileceğine dair pek çok şüphe uyandırmış olsa da.

  • Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Düşüş, alarm zillerini çaldırıyor

    İsveç’e karşı 5-1’lik yenilgi, sadece bir açılış maçında yaşanan sıradan bir mağlubiyet değil, Tunus milli takımının hem teknik hem de zihinsel düzeyde yaşadığı sorunların boyutunu ortaya çıkaran büyük bir şoktu.

    Meksika’nın Monterrey stadyumunda Tunus milli takımı, İsveç’in temposuna ayak uyduramadı ve Dünya Kupası tarihindeki en ağır yenilgilerinden birini yaşadı.

    Bu yenilgi tamamen sürpriz değildi, zira hazırlık döneminde endişe verici işaretler vardı; bunların en önemlisi, turnuva başlamadan önceki son hazırlık maçında Belçika’ya 5-0 gibi ağır bir skorla yenilmesiydi.

    Arka arkaya gelen bu sonuçlar, yetkilileri hızlıca harekete geçmeye itti ve Sabri Lamouchi, bu yılki Dünya Kupası’nın ilk kurbanı oldu; bu adım, Tunus futbol camiasındaki endişenin boyutunu yansıtıyor.

    • Reklam
  • FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport

    Zor Görevlerin Adamı

    Seçeneklerin sınırlı göründüğü bir anda, baskı ve karmaşık durumlarla başa çıkma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir isim olan Hervé Renard tercih edildi.

    Fransız teknik direktörün fazla tanıtıma ihtiyacı yok; güçlü liderlik kişiliği ve en zor koşullarda bile oyuncularından en iyi performansı ortaya çıkarma becerisi sayesinde, milli takımlar düzeyinde en iyi teknik direktörler arasında kendine özel bir yer edindi.

    Renard, soyunma odasında güveni yeniden tesis etme konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip olmasıyla ve oyuncuları psikolojik ve zihinsel olarak motive etme becerisiyle tanınır; işte bu nitelikler, Tunus Futbol Federasyonu’nu bu hassas dönemde ona güvenmeye itmiştir.

  • Tunisia Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Son şans

    Gözler, 2026 Dünya Kupası 5. Grup maçları kapsamında Tunus ile Japonya arasında oynanacak merakla beklenen karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan "BBVA" Stadyumu’na çevrilmiş durumda.

    Bu maç, Tunus milli takımının yolunda belirleyici bir dönüm noktası niteliğinde; zira galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç, eleme hesaplarını büyük ölçüde karmaşıklaştırabilir ve hatta takımı turnuvadan erken elenmenin eşiğine getirebilir.

    5. grupta ayrıca İsveç ve Hollanda milli takımları da yer alıyor. İsveç, Tunus’a karşı aldığı büyük galibiyetin ardından üç puanla grubun zirvesinde bulunuyor.

    Hollanda ve Japonya milli takımları ise ilk turda 2-2'lik heyecan verici bir beraberlik oynadıktan sonra, her biri birer puanla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alıyor.

    Tunus ise puansız olarak son sırada yer alıyor; bu durum, Japonya ile oynayacağı maçı, orta yolun kabul edilemeyeceği bir kader maçı haline getiriyor.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Coşkuyu alevlendiren ateşli bir konuşma

    Tunus milli takımının kampına vardığı ilk andan itibaren Renard, oyuncularına durumu kurtarmak için henüz geç olmadığını belirten net bir mesaj vermeyi ihmal etmedi.

    Kısa süre sonra, Fransız teknik direktörün kamp içinde coşkulu bir konuşma yaptığı bir video yayıldı ve bu görüntü, sosyal medyada Tunuslu taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

    Renard, oyuncularına kararlı bir ses tonuyla şöyle dedi: “Eğer bugün ülkemize dönersek, ne olacağını biliyor musunuz? Herkes kızgın, bu çok normal. Biz Dünya Kupası’ndayız ve mücadele etmeli, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Burada olduğunuz için şanslısınız ve bir sonraki maçımızda işleri yoluna koyacağız.”

    Bu konuşma, Fransız teknik direktörün önceki görevlerinde yaşadığı anları akıllara getirdi; o dönemlerde hayal kırıklığını motivasyona, şüpheleri ise oyuncuları en iyi performanslarını sergilemeye iten pozitif enerjiye dönüştürmeyi başarmıştı.

  • FBL-WC-2026-PRESSER-TUNAFP

    Mazeret yok… Sorumluluk ve tepki var

    Son açıklamalarında Renard, ağır yenilgilerin ardından mazeret aramaya inanmadığını, bunun yerine hızlı çözümler bulmaya odaklandığını vurguladı.

    Fransız teknik direktör şöyle konuştu: “Mazeret aramanın yeri yok, aksine içimizden enerji ve azim çıkarmalıyız. İlk maçın sonucunun ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan halkımıza umudu ve gülümsemeyi geri getirecek bir maç sergilemeliyiz.”

    Bu açıklamalar, sorumluluktan kaçmak yerine onu üstlenmeyi ve güveni sadece sözlerle değil, sahadaki performansla geri kazanmaya çalışmayı temel alan Renard’ın bilinen felsefesini yansıtıyor.

  • FBL-WC-2022-MATCH08-ARG-KSAAFP

    Suudi Arabistan ve Arjantin arasındaki maç

    Tunuslu taraftarların çoğu için Hervé Renard’ın adı, modern çağın en büyük Dünya Kupası sürprizlerinden biriyle doğrudan ilişkilidir.

    2022 Katar Dünya Kupası'nda Fransız teknik direktör, Suudi Arabistan milli takımını grup aşamasında Arjantin'e karşı 2-1'lik tarihi bir galibiyete taşıdı; bu maç, turnuvanın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi.

    Daha sonra Dünya Kupası şampiyonluğuna uzanan yolunda ilerleyen tam da bu Arjantin takımıydı; bu da Renard’ın “Yeşiller” ile elde ettiği başarının değerini daha da artırdı.

    İşte tam da bu nedenle, Tunus’ta pek çok kişi, mevcut koşullar son derece karmaşık görünse de, bu adamın yeni bir sürpriz yaratma kapasitesine sahip olduğuna inanıyor.

  • FBL-AFR-2015-MATCH32-CIV-GHAAFP

    Başarılarla dolu bir yolculuk

    Renard, ününü yalnızca Suudi Arabistan’daki deneyimiyle kazanmadı; Afrika kıtası genelinde de başarılarla dolu bir geçmişe sahip.

    Zambiya Milli Takımı'nı, rakiplerine kıyasla mütevazı imkanlara rağmen 2012 yılında şampiyonluğa taşıyarak Afrika Uluslar Kupası tarihinin en ilham verici hikayelerinden birine imza attı.

    Sadece üç yıl sonra, Fildişi Sahili Milli Takımı ile aynı başarıyı tekrarlayarak, iki farklı milli takımla Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanan ilk teknik direktör oldu.

    Ayrıca birçok Afrika ve Arap milli takımıyla başarılı deneyimler yaşadı; bu da onu büyük baskılar ve zorluklarla başa çıkma konusunda en deneyimli teknik direktörlerden biri haline getirdi.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-TUNAFP

    Tunus’un umutları: gerçeklik ve hayal arasında

    Renard’ın çok kısa bir süre içinde Tunus milli takımında ne kadar büyük bir etki yaratacağını kimse kesin olarak söyleyemez, ancak onun gelişi, İsveç’e karşı yaşanan ağır yenilginin ardından umutsuzluğa kapılmış taraftarlara yeniden bir parça umut verdi.

    Sonuçların dayattığı zorlu gerçeklik ile rekabete geri dönme ihtimaline dair hâlâ süren rüya arasında kalan Tunus milli takımı, yeni bir kader sınavıyla karşı karşıya. Bu sınavda Tunuslular, Fransız teknik direktörün tecrübesine, liderlik vasıflarına ve takım içindeki mücadele ruhunu canlandırma yeteneğine güveniyor.

    Maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce en büyük soru hâlâ cevap bekliyor: Hervé Renard, her zamanki sihrini tekrarlayıp Kartaca Kartallarını Dünya Kupası hayalini yeniden canlandıracak bir dirilişe mi götürecek, yoksa bu görev, motivasyon konuşmaları ve engin tecrübeyle çözülemeyecek kadar zor mu olacak?

    Cevap, Tunus’un Japonya milli takımıyla karşılaşacağı, bu turun en heyecan verici ve önemli maçlarından birinde sahada yazılacak.

Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Japonya crest
Japonya
JPN