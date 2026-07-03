Suudi Arabistan ile 3 Avrupa ülkesi arasında… Roshen Ligi’nin önde gelen takımları yeni sezona nasıl hazırlanıyor?

İlk olarak Al-Hilal kulübü, yarın Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yeni sezon hazırlık kampına başlayacak ve kamp yaklaşık 10 gün sürecek.
Ardından "Lider", hazırlıkların ikinci aşamasını gerçekleştirmek üzere 15 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Kamp, iki haftadan fazla sürecek ve 3 Ağustos'ta sona erecek; ardından takım Suudi Arabistan'ın başkentine geri dönecek.
Al-Hilal, hazırlıkların ilk aşamasına milli takım oyuncuları olmadan başlayacak. Bu oyuncular, 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 18 Temmuz'da Avusturya'daki yurt dışı kampına katılmadan önce ek bir dinlenme süresi elde ettiler.
Suudi yedi milli oyuncudan oluşan kadroda Salim Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Muhammed Kano ve Ali Lajami'nin yanı sıra Uruguaylı forvet Darwin Núñez yer alıyor.
Al-Hilal, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaçırmasının ardından teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlara rağmen, İtalyan teknik direktörün yönetiminde yeni sezon hazırlık kampına girecek.
Al-Hilal, son iki sezondur kazanamadığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu ve en son 2021’de kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak istiyor. Ayrıca, ikinci sezon üst üste Kral Kupası şampiyonluğunu korumayı hedefliyor; ancak geçen sezon Super Kupa’dan çekildiği için bu turnuvada yer almayacak.