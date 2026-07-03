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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Suudi Arabistan ile 3 Avrupa ülkesi arasında… Roshen Ligi’nin önde gelen takımları yeni sezona nasıl hazırlanıyor?

FEATURES
Premier Lig
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Suudi Arabistan

Yeni sezonda şampiyonluğu kim kazanacak?

Suudi futbolseverler yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor ve kulüpler, özellikle Suudi milli takımının Dünya Kupası’nda başarısızlığa uğrayıp grup aşamasında elenmesinin ardından, bu sezona erkenden hazırlanmaya başladı.

Yeni sezonda Suudi kulüpleri arasında, özellikle de Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli gibi büyük kulüpler arasında şiddetli bir rekabet yaşanması bekleniyor; her takım, önceki sezonlardaki performansına bağlı olarak farklı hedeflerle sezona giriyor.

  • Suudi Arabistan Futbol Müsabakaları Takvimi

    Roshon Ligi Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, turnuva 13 Ağustos’ta başlayacak ve 29 Mayıs 2027’de sona erecek; toplam 34 tur ve 306 maç, 103 fiili maç günü boyunca oynanacak.

    Kutsal Mekke ve Medine'nin Koruyucusu Kupası ise 16-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında 32'li turla başlayacak; 16'lı tur maçları ise aynı yılın 19 ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak.

    Çeyrek final maçları ise 22 ve 23 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak; yarı finaller ise 4 ve 5 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve turnuva, tarihi daha sonra açıklanacak olan final maçıyla sona erecek.

    Öte yandan, Suudi Süper Kupası’nın yarı final maçları 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak, final ise aynı ayın 4’ünde oynanacak.

    Ayrıca, 8 Suudi takımı yurt dışı turnuvalarda yer almaktadır: 5'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde, 1'i Asya Şampiyonlar Ligi 2'de ve 2'si de Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmektedir.

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  • Al-Hilal… Şampiyonluk unvanını geri kazanma yolculuğu Avusturya’dan başlıyor

    İlk olarak Al-Hilal kulübü, yarın Cumartesi günü Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yeni sezon hazırlık kampına başlayacak ve kamp yaklaşık 10 gün sürecek.

    Ardından "Lider", hazırlıkların ikinci aşamasını gerçekleştirmek üzere 15 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Kamp, iki haftadan fazla sürecek ve 3 Ağustos'ta sona erecek; ardından takım Suudi Arabistan'ın başkentine geri dönecek.

    Al-Hilal, hazırlıkların ilk aşamasına milli takım oyuncuları olmadan başlayacak. Bu oyuncular, 2026 Dünya Kupası'na katıldıktan sonra 18 Temmuz'da Avusturya'daki yurt dışı kampına katılmadan önce ek bir dinlenme süresi elde ettiler.

    Suudi yedi milli oyuncudan oluşan kadroda Salim Al-Dossari, Hassan Tambakti, Mutaib Al-Harbi, Nasser Al-Dossari, Sultan Mandash, Muhammed Kano ve Ali Lajami'nin yanı sıra Uruguaylı forvet Darwin Núñez yer alıyor.

    Al-Hilal, geçen sezon Suudi Arabistan Ligi ve Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaçırmasının ardından teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımdan ayrılacağına dair spekülasyonlara rağmen, İtalyan teknik direktörün yönetiminde yeni sezon hazırlık kampına girecek.

    Al-Hilal, son iki sezondur kazanamadığı Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğunu ve en son 2021’de kazandığı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu geri kazanmak istiyor. Ayrıca, ikinci sezon üst üste Kral Kupası şampiyonluğunu korumayı hedefliyor; ancak geçen sezon Super Kupa’dan çekildiği için bu turnuvada yer almayacak.

  • Zafer… Şampiyonluğu savunmak için Portekiz’e yolculuk

    Al-Nassr ise, 7 yıllık bir aradan sonra geçen sezon geri kazandığı Suudi Ligi şampiyonluğunu korumayı hedefliyor; takım, önümüzdeki Pazar günü Riyad’da kampına başlayacak.

    Al-Nassr’ın Riyad’daki kampı, 11 Temmuz’a kadar sürecek; ardından takım, aynı ayın 12 ile 22’si arasında gerçekleşecek ikinci aşamaya katılmak üzere Abha şehrine gidecek.

    Üçüncü aşama ise 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon kentinde gerçekleşecek ve milli oyuncuların kadroya katılmasıyla birlikte bazı hazırlık maçları oynanacak.

    İlginç olan ise, geçen sezonun sonunda Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un görevinden ayrılmasının ardından, Al-Nassr’ın şu ana kadar yerine bir teknik direktör atamaması nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz başlayacak olmasıdır.

    Al-Nassr, önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Abdul-Mecid Al-Saud Kupası, Suudi Süper Kupası ve Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere dört şampiyonluk için mücadele edecek.

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  • Şampiyonlar Ligi… İspanya geri dönüş yolculuğuna başlıyor

    Buna karşılık, Al-Ittihad Kulübü yeni sezon hazırlıklarına önümüzdeki Salı günü Cidde’de başlayacak. Bir hafta sürecek bu hazırlık döneminde oyuncular tıbbi muayenelerden ve fiziksel testlerden geçecek.

    Ardından “Kaplanlar”, 14-31 Temmuz tarihleri arasında hazırlık döneminin ikinci aşamasını tamamlamak üzere İspanya’nın sahil kenti Marbella’ya gidecek ve daha sonra Cidde’ye geri dönecek.

    Al-Ittihad, 2026 Dünya Kupası’na katılan üç uluslararası oyuncusu – Hasan Kadesh, Saleh Al-Shehri ve Cezayirli Hossam Aouar – olmadan yurt dışı kampının ilk aşamasını geçirecek; bu oyuncular ise İspanya’daki ikinci aşamada takıma katılacak.

    Al-Nassr gibi, Al-Ittihad da yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörsüz başlayacak. Portekizli Sergio Conceição, geçen sezonun bitiminde görevinden alınmış, ancak şu ana kadar yeni bir teknik direktörle anlaşma yapılmamıştı.

    Al-Ittihad, Suudi Ligi’nde beşinci sırada tamamladığı felaket bir sezonun ardından, Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası’nda yarı finalde, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise çeyrek finalde elenmesinin ardından, bu hazırlıklarla şampiyonlukları geri kazanmayı hedefliyor.

    Hatred'in önümüzdeki sezon Roshen Ligi, Muhammed bin Selman Kupası ve ön eleme turundan başlayacağı Asya Şampiyonlar Ligi olmak üzere üç şampiyonluk için mücadele edeceği belirtiliyor.

  • Al-Ahly… Büyük takımların aksine

    Al-Hilal, Al-Nasr ve Al-Ittihad’ın aksine, Al-Ahli yeni sezon hazırlıklarına yurtdışında başlayacak; takım heyeti, hazırlıkların ilk aşamasını gerçekleştirmek üzere bugün Cuma günü Avusturya’ya gitti.

    Al-Ahli, 16 Temmuz'a kadar 13 gün boyunca Avusturya'nın Langenfeld kentinde kalacak ve ardından aynı ayın 28'ine kadar Portekiz'de yeni bir kamp gerçekleştirecek.

    Al-Ahli, teknik açıdan istikrarlı bir dönemden geçiyor. Alman teknik direktör Matthias Jaissle, üst üste dördüncü sezonunda da takımın başında yer almaya devam ediyor. Ayrıca, Norveç'in Tromsø takımından Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh'i ve Abha'dan Suudi kanat oyuncusu Mishaal Al-Mutairi'yi kadrosuna katmayı başardı.

    Al-Ahli, geçen sezonu son derece güçlü bir başlangıçla açmış ve 9 yıl aradan sonra Suudi Süper Kupası’nı kazanmış, ardından da üst üste ikinci kez Asya Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak sezonu tamamlamıştı.

    “El-Raqi” olarak bilinen takım, son on sezondur kazanamadığı Suudi Ligi şampiyonluğunu bu sezon elde ederek bu başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Ayrıca Kral Kupası, Suudi Süper Kupası, Asya Şampiyonlar Ligi ve Kulüplerlerarası Kıtalar Kupası’nda da şampiyonluk mücadelesi verecek.