Suudi Arabistan ile 3 Avrupa ülkesi arasında… Roshen Ligi’nin önde gelen takımları yeni sezona nasıl hazırlanıyor?

Roshon Ligi Birliği’nin yaptığı açıklamaya göre, turnuva 13 Ağustos’ta başlayacak ve 29 Mayıs 2027’de sona erecek; toplam 34 tur ve 306 maç, 103 fiili maç günü boyunca oynanacak.

Kutsal Mekke ve Medine'nin Koruyucusu Kupası ise 16-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında 32'li turla başlayacak; 16'lı tur maçları ise aynı yılın 19 ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final maçları ise 22 ve 23 Şubat 2027 tarihlerinde oynanacak; yarı finaller ise 4 ve 5 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve turnuva, tarihi daha sonra açıklanacak olan final maçıyla sona erecek.

Öte yandan, Suudi Süper Kupası’nın yarı final maçları 30 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde oynanacak, final ise aynı ayın 4’ünde oynanacak.

Ayrıca, 8 Suudi takımı yurt dışı turnuvalarda yer almaktadır: 5'i Asya Şampiyonlar Ligi'nde, 1'i Asya Şampiyonlar Ligi 2'de ve 2'si de Körfez Kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmektedir.