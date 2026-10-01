ANP
Çeviri:
Suudi Arabistan hamlesi, Avrupa hayali! Summerville, teknik direktör Xavi’yi etkiledikten sonra kıtayı fethetmeye söz verdi
Summerville, Al-Hilal transferine rağmen Avrupa'nın zirvesini hedefliyor
Hollanda forveti Crysencio Summerville, teknik direktör Xavi Hernandez yönetiminde milli takımda sergilediği etkileyici formu sürdürürken Avrupa'nın elit hücum oyuncuları arasına girmeyi hedeflediğini açıkladı. West Ham United'ın eski kanat oyuncusu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi görmesine rağmen Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olarak dikkatleri üzerine çekti.
Summerville, Dünya Kupası hazırlıkları sırasında A milli takımda ilk maçına çıktı ve o tarihten bu yana her maç kadrosunda yer aldı.
Pazar günü Belgrad'da Sırbistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette Mexx Meerdink'in açılış golünü hazırlayan kritik penaltıyı o kazandırdı.
- DeFodi Images
Xavi, kanat oyuncusunun yoğunluğunu ve maç kazandıran özelliklerini övdü
Xavi, Summerville'in çalışma temposu ve taktiksel esnekliğine övgü dolu sözler söyledi; hücum oyuncusunun savunma arkasına sarkma ya da topu ayağına alarak oynama kapasitesine dikkat çekti. Hollandalı teknik direktör, Summerville'in uluslararası futbolun zirvesine ulaşmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Summerville, Xavi'nin açık ve net teknik adamlık tarzını memnuniyetle karşılarken yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooy ile yakın çalıştığını da açıkladı.
Xavi, "Yoğunluk, çok çalışma kapasitesi ve takıma yardım etme açısından çok iyi bir oyuncu" dedi. "Bireysel olarak fark yaratabilecek özelliklere sahip. Hırsı ve tutkusu sayesinde üst düzey bir oyuncu olabilir. Çok büyük bir oyuncu olmak için gereken tüm özelliklere sahip."
Forvet, kişisel antrenörüyle uzun vadeli planını anlattı
Kişisel antrenörü Ivandro Monteiro ile birlikte çalışan Summerville, Avrupa'nın elit hücum oyuncularından biri olmanın kariyer planındaki temel hedef olmaya devam ettiğini doğruladı. Rotterdam doğumlu forvet, uluslararası seviyedeki hızlı yükselişinin arkasında özgüveninin yattığını anlattı.
Summerville, yaz ayındaki Al-Hilal transferinde mali unsurların etkili olduğunu kabul etti, ancak sportif hedeflerinin değişmediğini vurguladı.
"Büyük hedeflerim var" diyen Summerville, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kişisel antrenörüm her gün ne kadar sıkı çalıştığımı görüyor. Bir planımız var ve planımız, bir gün Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olmam. Ben her zaman kendime ve yeteneklerime inandım."
- ANP
Hollanda'nın odağı, Yunanistan karşısında Selanik'teki sınavda
Summerville ve Hollanda Milli Takımı'ndaki takım arkadaşları, perşembe akşamı Toumba Stadı'nda grup lideri Yunanistan'la karşılaşmak üzere Selanik'e gitmeye hazırlanıyor. Kanat oyuncusu, Xavi'nin takımının 2. Grup'ta zirveyi ele geçirmesine yardımcı olmak için gol ve asist katkısı yapmayı hedefliyor.
Hollanda, milli ara dönemini pazar günü Eindhoven'da Sırbistan'a karşı oynayacağı maçla tamamlayacak.
Summerville, Yunanistan karşısında ilk 11'de başlayacağı bir başka etkili performansı hedefliyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun