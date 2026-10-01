Suudi Arabistan hamlesi, Avrupa hayali! Summerville, teknik direktör Xavi’yi etkiledikten sonra kıtayı fethetmeye söz verdi

Xavi, Summerville'in çalışma temposu ve taktiksel esnekliğine övgü dolu sözler söyledi; hücum oyuncusunun savunma arkasına sarkma ya da topu ayağına alarak oynama kapasitesine dikkat çekti. Hollandalı teknik direktör, Summerville'in uluslararası futbolun zirvesine ulaşmak için gereken tüm özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Summerville, Xavi'nin açık ve net teknik adamlık tarzını memnuniyetle karşılarken yardımcı antrenör Ruud van Nistelrooy ile yakın çalıştığını da açıkladı.

Xavi, "Yoğunluk, çok çalışma kapasitesi ve takıma yardım etme açısından çok iyi bir oyuncu" dedi. "Bireysel olarak fark yaratabilecek özelliklere sahip. Hırsı ve tutkusu sayesinde üst düzey bir oyuncu olabilir. Çok büyük bir oyuncu olmak için gereken tüm özelliklere sahip."