Getty Images Sport
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Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, merhum Diogo Jota'yı hedef alan utanç verici tezahüratların ardından Al-Taawoun'a ağır yaptırımlar uyguladı
Federasyon stadyum yasağı getirdi
Yerel yönetim organı, sonraki iki iç saha maçını seyircisiz oynama emrinin yanı sıra 100.000 riyal (£20.000/€23.000) para cezası verdi. Sert disiplin cezası, iç saha taraftarlarının 6-0'lık ezici galibiyet sırasında yaptığı utanç verici alayların ardından geldi. Söz konusu saldırgan sloganlar, hayatını kaybeden Portekizli hücum oyuncusunun yakın dostu olan konuk orta saha oyuncusu Ruben Neves'i kasıtlı olarak hedef aldı.
- Getty Images Sport
Yıldızlar iğrenç davranışı kınadı
Şoke edici görüntüler, Suudi Arabistan'ın en üst ligindeki yüksek profilli isimler arasında geniş çaplı öfkeye yol açtı. Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, futbol otoritelerinden kamuoyu önünde tavizsiz müdahale talep etti ve şöyle dedi: "Lig harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı. Bu artık futbol değil ve sınırlar çizilmeli. Bu şekilde davranan insanlara bir daha asla stadyuma girme izni verilmemeli."
Vatandaşının cenazesinde tabutu taşıyan isimlerden biri olan Neves de son düdüğün ardından acısını gizleyemedi ve şu ifadeleri kullandı: "Umarım bu insanlar, yaptıklarından sonra gidip dua etmez."
Küçük düşürücü yenilgi yönetimde köklü değişikliği tetikledi
Altı gollü hezimet yalnızca kulübün itibarına zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda teknik direktör Zarko Lazetic'in anında görevden alınmasına yol açtı. Kulüp yöneticileri, parçalanmış soyunma odasını toparlamak amacıyla eski oyuncu Jihad Al-Hussain'i hızlıca göreve getirdi. İlk yedi maçından yalnızca üç puan çıkararak 17. sıraya demir atan takım, şimdi Al-Rayyan ve Al-Qadsiah'nın yaklaşan ziyaretleri öncesinde tribünlerin boş kalacağı ikili bir sportif krizle karşı karşıya.
- Anadolu Agency
Kıtadaki maç fikstürü nefes aldırıyor
Geçen sezonu saygın bir altıncı sırada tamamlayan takım, çarşamba günü Umman ekibi Al-Nahda'ya karşı AFC Şampiyonlar Ligi İki serüvenine başlarken iç sahadaki çalkantıları hızla geride bırakmak zorunda. Milli aranın ardından Al-Hussain'in ekibi, 11 Ekim'de Al-Shabab deplasmanında zorlu bir sınav verecek, üç gün sonra ise Al-Rayyan'a karşı seyircisiz oynanacak maçına çıkacak. Bu yıpratıcı fikstür serisi, erken düşme tehlikesinden uzaklaşma mücadelesi verirken karakterlerini ciddi biçimde sınayacak.
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