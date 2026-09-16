Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, merhum Diogo Jota'yı hedef alan utanç verici tezahüratların ardından Al-Taawoun'a ağır yaptırımlar uyguladı

Şoke edici görüntüler, Suudi Arabistan'ın en üst ligindeki yüksek profilli isimler arasında geniş çaplı öfkeye yol açtı. Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, futbol otoritelerinden kamuoyu önünde tavizsiz müdahale talep etti ve şöyle dedi: "Lig harekete geçmeli ve bu tür taraftar davranışlarını cezalandırmalı. Bu artık futbol değil ve sınırlar çizilmeli. Bu şekilde davranan insanlara bir daha asla stadyuma girme izni verilmemeli."

Vatandaşının cenazesinde tabutu taşıyan isimlerden biri olan Neves de son düdüğün ardından acısını gizleyemedi ve şu ifadeleri kullandı: "Umarım bu insanlar, yaptıklarından sonra gidip dua etmez."