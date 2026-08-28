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Çeviri:

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu: Fransız kampanyasının çöküşü ve acımasız yeni bir üsluba merhaba!

FEATURES
Al Ittihad
Premier Lig
K. Benzema
M. Diaby
N. Kante
Suudi Arabistan
Fransa

Yeni formasıyla El-Amid

Görünen o ki İttihad, yakın tarihinin en heyecanlı dönemlerinden birini geride bırakıyor. Karim Benzema'nın öncülük ettiği "Fransız kampanyası"nın izleri yavaş yavaş silinmeye başladı ve onun yerine, takımı büyük dünya yıldızları etrafında kurma fikrinden uzak, kolektif güce ve taktiksel disipline dayanan bambaşka bir proje ortaya çıktı.

Hikaye, Benzema'nın İttihad'a gelmesiyle başladı. Onun varlığı yalnızca bir yıldız transferi olarak ele alınmadı; aksine takımı yeniden şekillendirmeyi hedefleyen ve belirgin bir Fransız kimliği taşıyan bir dizi ismin kadroya katılmasını amaçlayan daha büyük bir projenin parçasıydı. 

Teknik yönetimi Laurent Blanc üstlendi; Moussa Diaby ve Houssem Aouar da N'Golo Kanté'nin yanına katıldı. Böylece hem sahada hem saha dışında büyük ölçüde Fransız ekolüne dayanan bir takımın hatları tamamlandı.

Transferler bununla da sınırlı kalmadı. İttihad, kadrosunu Hollandalı Steven Bergwijn ve Paris Saint-Germain düzeyinde tanınan isimlerden biri olan Portekizli Danilo Pereira ile de güçlendirdi. Böylece "Amid", yıldızlar ile Avrupa tecrübesinin bir karışımına sahip bir takıma dönüştü. Bu da kulübün konumunu yeniden kazanmasına ve şampiyonluk kürsülerine geri dönmesine yardımcı oldu.

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Fransız kampanyası başarıyla başlıyor, ardından parça parça çöküyor

    Ittihad, projenin meyvelerini fiilen toplamayı başardı; takım daha güçlü ve rekabetçi bir görüntü sergiledi, Roshn Ligi ve Kral Kupası şampiyonluklarını kazandı ve maçları bitirebilecek isimlerle ve takımı birden fazla cephede rakip haline getiren tecrübelerle dolu bir kadroya sahip olduktan sonra yeniden zirveye döndü.

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    Ancak Temmuz 2025'te yeni yönetim döneminin başlamasıyla birlikte işler belirgin biçimde değişti ve takımın seviyesi gerilemeye başladı. Ardından Ittihad'ın yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilecek bir aşama başladı; ancak bu süreç, önceki projenin bel kemiğini oluşturan çok sayıda ismin ayrılığını da beraberinde getirdi.

    İşin başlangıcı Laurent Blanc'ın ayrılığıyla oldu, ardından Karim Benzema ve N'Golo Kanté uzaklaştı, onları Fabinho izledi. Son olarak sıra, Bayer Leverkusen'e giden Moussa Diaby'ye geldi; böylece "Fransız kampı"nın kadrosu büyük ölçüde daraldı ve şu anda geriye yalnızca Houssem Aouar ile Steven Bergwijn kaldı.

    Buradaki tablo yalnızca oyuncu isimlerinde bir değişikliği değil, takım kurma felsefesinde tam bir dönüşümü temsil ediyor; zira Ittihad, projesi yıldızları cezbetmeye ve dünya çapında ağırlığı olan isimlerden oluşan bir grup oluşturmaya dayandığı dönemde başvurduğu yöntemin aynısıyla artık hareket etmiyor.

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    Vissing farklı bir birliğin doğuşunu ilan etti

    Buna karşılık İttihad şu anda, genç teknik direktör Jens Wiesing yönetiminde daha katı bir teknik kimlik sergiliyor. Wiesing, bireyden önce sisteme, büyük isimlerden önce takım bağlılığına dayanan bir ekip kurmak istiyor gibi görünüyor.

    Alman teknik adam, ismi nedeniyle herhangi bir oyuncuya ayrıcalık tanıyacak türden biri gibi görünmüyor; aksine, rollerin yerine getirilmesine, disipline ve tek bir sistem içinde hareket etmeye odaklanıyor. Bu durum, grubun çıkarının en öncelikli mesele hâline geldiği teknik toplantılarına ve katı kararlarına da yansıyor.

    Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

    Bu felsefe, taraftarların "Fransız kampanyası" döneminde tanıdığı İttihad'dan kökten farklı olabilir; ancak aynı zamanda net bir sportif mantık taşıyor. Zira takımın yalnızca büyük isimlere değil, 90 dakika boyunca aynı fikre bağlı kalabilecek oyunculara ihtiyacı var; özellikle de süreklilik, bedensel ve taktiksel güç gerektiren bir ligde.

    Dikkat çeken nokta ise, Wiesing'in yaklaşımını yerleştirmek uğruna, bedeli daha önce takımın en önemli yıldızları arasında sayılan isimlerden vazgeçmek olsa bile taviz vermeye hazır görünmesi. 

    Bu durum, projesine en baştan net bir kimlik kazandırıyor; ancak aynı zamanda onu muazzam bir baskı altına sokuyor, çünkü fikir ne kadar kaliteli olursa olsun taraftarlar sonuçları farklı ölçütlerle değerlendirmeyecek.

    İttihad, Wiesing ile birlikte AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off maçında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Cezire karşısında 4-1'lik harika bir galibiyet elde etmiş, Roshn Ligi'ndeki ilk maçında El Hulud ile 1-1 berabere kalmış, ardından El Kadisiye'yi 1-0 ve El Hazm'ı 3-2 yenmiş, buna ek olarak Kral Kupası'nda En Necme'yi 3-0 mağlup etmişti. 

  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Yıldızlar projesi çökerken yeni fikir başarılı olacak mı?

    Ittihad şu anda gerçek bir yol ayrımında; ya yönetim bu büyük değişimi daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir projenin başlangıcına dönüştürmeyi başaracak ya da eski isimlerden kurtulma süreci telafisi zor bir boşluğa dönüşecek.

    Bu kez başarı, kadrodaki yıldız sayısıyla değil; Vissing ile yönetimin ne istediğini bilen, net bir kimliği olan ve bir ya da iki oyuncunun parlaklığına tamamen bağımlı kalmadan rekabet edebilen bir takım kurma kapasitesiyle ölçülecek.

    Şimdiye kadar tablo, "Fransız kampanyası"nın neredeyse sona erdiği ve Ittihad'ın içinde adı disiplin, sertlik ve takım oyunu olan yeni bir çağın başladığı izlenimini veriyor. Ancak asıl soru şu değil: Fransız kampanyası sona erdi mi? Aksine şu: Yeni anlayış, yıldızların Ittihad'ından daha güçlü bir Ittihad yaratabilir mi?

    Sınav sahada olacak ve Ittihad'ın başarılı bir projeyi mi kaybettiği, yoksa nihayet her transfer döneminde kendini yeniden icat etmeye ihtiyaç duymadan uzun yıllar boyunca sürdürülebilecek bir takım kurmaya mı başladığı, ancak orada belli olacak.

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