Görünen o ki İttihad, yakın tarihinin en heyecanlı dönemlerinden birini geride bırakıyor. Karim Benzema'nın öncülük ettiği "Fransız kampanyası"nın izleri yavaş yavaş silinmeye başladı ve onun yerine, takımı büyük dünya yıldızları etrafında kurma fikrinden uzak, kolektif güce ve taktiksel disipline dayanan bambaşka bir proje ortaya çıktı.

Hikaye, Benzema'nın İttihad'a gelmesiyle başladı. Onun varlığı yalnızca bir yıldız transferi olarak ele alınmadı; aksine takımı yeniden şekillendirmeyi hedefleyen ve belirgin bir Fransız kimliği taşıyan bir dizi ismin kadroya katılmasını amaçlayan daha büyük bir projenin parçasıydı.

Teknik yönetimi Laurent Blanc üstlendi; Moussa Diaby ve Houssem Aouar da N'Golo Kanté'nin yanına katıldı. Böylece hem sahada hem saha dışında büyük ölçüde Fransız ekolüne dayanan bir takımın hatları tamamlandı.

Transferler bununla da sınırlı kalmadı. İttihad, kadrosunu Hollandalı Steven Bergwijn ve Paris Saint-Germain düzeyinde tanınan isimlerden biri olan Portekizli Danilo Pereira ile de güçlendirdi. Böylece "Amid", yıldızlar ile Avrupa tecrübesinin bir karışımına sahip bir takıma dönüştü. Bu da kulübün konumunu yeniden kazanmasına ve şampiyonluk kürsülerine geri dönmesine yardımcı oldu.