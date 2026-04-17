Suudi Arabistan, Dünya Kupası'na sadece iki ay kala efsanevi teknik direktör Herve Renard'ı görevden aldı; yerine eski Blackburn ve Sheffield United yıldızı getirildi
Fransız teknik direktörün ani görevden alınması
RMC Sport’un haberine göre, Renard federasyon başkanı tarafından derhal görevinden alındı. Suudi Arabistan, Mart ayında Mısır’a (4-0) ve Sırbistan’a (2-1) karşı üst üste aldığı dostluk maçı yenilgilerinin ardından teknik direktörle yollarını ayırma kararı aldı. 2022 turnuvasında Arjantin'e karşı tarihi bir 2-1 galibiyet elde etmesine rağmen, üçüncü kez üst üste turnuvaya katılamayacak. Geçen ayın sonlarında gazeteciler tarafından artan ayrılık spekülasyonları hakkında sorgulandığında, "hiçbir şeyden haberi olmadığını" kesin bir dille belirtmişti.
Göreve gelmesi beklenen tanıdık bir yüz
Bu arada Asharq Al-Awsat gazetesi, eski Blackburn ve Sheffield United yıldızı Georgios Donis ile yedek oyuncu olarak nihai bir anlaşma yapıldığını iddia ediyor. Donis’in önümüzdeki iki gün içinde resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Yunan teknik direktör, Suudi Pro Ligi'nde Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh ve Al-Khaleej takımlarını çalıştırmış olmasıyla geniş bir yerel deneyime sahip. Ayrıca, daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ta kısa bir süre görev yapmıştı.
İki teknik direktörün zıt performansları
Renard'ın ikinci görevi erken sona erdi. 55 yaşındaki teknik adam, daha önce 2018 Dünya Kupası'nda Fas'ı çalıştırmış ve sadece bir puan toplayabilmişti; ardından 2022'de Suudi Arabistan'ın başına geçmişti. Bu turnuva sırasında takımı, Arjantin'i 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza atmış, ancak Polonya ve Meksika'ya karşı sırasıyla 2-0 ve 2-1 mağlup olmuştu. Fransa kadın milli takımıyla Paris Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükseldikten sonra, geçen Ekim ayında Suudi Arabistan'a geri döndü. Geçen hafta Carlos Queiroz'un atanmasından önce Gana milli takımının başına geçeceği söyleniyordu, ancak şimdi görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Yeni teknik direktör adayı, 2015-2016 sezonunda Al-Hilal'de oldukça başarılı bir dönem geçirmişti.
Suudi Arabistan milli takımını neler bekliyor?
Önümüzdeki dönemde, göreve getirilecek yeni teknik direktörün zorlu H Grubu mücadelesine hızla hazırlanması gerekiyor. Üçüncü kez üst üste turnuvaya katılan Suudi Arabistan, 16 Haziran’da Miami’de Uruguay, 21 Haziran’da Atlanta’da İspanya ve 27 Haziran’da Houston’da Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak. Öncelikle Ekvador ile bir hazırlık maçı oynanacak.