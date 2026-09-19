Gerry Cardinale futboldaki etkisini genişletmek istiyor ve RedBird Capitals fonuyla birlikte, Toulouse’taki başlangıcının ve şimdi de Milan’ın yönetimini tamamen bizzat üstlenmesinin ardından başka bir kulübün hissedarlık yapısına girmenin yolunu araştırıyor.
Ve neredeyse rutin sayılabilecek ilk yalanlamaya rağmen, Suudi Arabistan’dan AC Milan patronunun başka taraflarla birlikte Arap devlet yatırım fonu PIF ile, bugün kadrosunda diğerlerinin yanı sıra Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı Al-Nassr kulübünün hisselerinden bir bölümünü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki doğrulama geliyor.