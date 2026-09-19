24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Suudi Arabistan’dan doğrulamalar: Cardinale, diğer Suudi yatırımcılarla konsorsiyum halinde PIF ile görüşerek Al-Nassr’a girmek istiyor

AC Milan
Al Nassr FC
Transfers
Tolosa CF

Son günlerde patlak veren haber, Suudi Arabistan'da ve PIF Fonu cephesinde doğrulanıyor.

Gerry Cardinale futboldaki etkisini genişletmek istiyor ve RedBird Capitals fonuyla birlikte, Toulouse’taki başlangıcının ve şimdi de Milan’ın yönetimini tamamen bizzat üstlenmesinin ardından başka bir kulübün hissedarlık yapısına girmenin yolunu araştırıyor.


Ve neredeyse rutin sayılabilecek ilk yalanlamaya rağmen, Suudi Arabistan’dan AC Milan patronunun başka taraflarla birlikte Arap devlet yatırım fonu PIF ile, bugün kadrosunda diğerlerinin yanı sıra Cristiano Ronaldo’nun da yer aldığı Al-Nassr kulübünün hisselerinden bir bölümünü satın almak için görüşmelere başladığı yönündeki doğrulama geliyor.


  • PIF satıyor

    Zira PIF fonu, Suudi Pro Ligi bünyesinde sahibi olduğu 4 kulüp için azami yatırımlarla agresif güçlendirme anlamına gelen atılım aşamasını kapattı ve kulüplerine ait dosyaları büyük uluslararası finans bankalarının masasına koymaya başladı.

    Amaç, kulüplerin seviyesini yüksek tutabilecek sermaye ve yatırımcıları çekmek, ancak aynı zamanda fonun da devlet kaynaklarına sürekli başvurmanın ötesine geçen bir mali sürdürülebilirliğe geçişi yönetmesine yardımcı olmak.

    • Reklam

  • AL-NASSR'IN HEDEFİ

    Cardinale, bu olasılığı analiz ederken "değer yaratmak" için en fazla alanın Arap pazarında olduğunu, en yüksek potansiyele sahip takımın ise Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve ligde son şampiyon olan Al-Nassr olduğunu belirledi.

    Suudi gazetesi Al Riyadh'ın aktardığına göre RedBird Capitals, Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media ve diğer Suudi ortakları da kapsayan başka yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumla birlikte.

  • Sezon bitmeden işi bitirmek

    PIF, şu ana kadar talep edilen hedeflerle uyumlu ilerleyen görüşmeleri doğruladı, ancak henüz bir anlaşma yok.

    Cardinale ise kendi adına, gelecek yaz transfer döneminden itibaren harekete geçip müdahalelerde bulunabilmek için PIF ile bu sezonun sonuna kadar bir anlaşmaya varmak istiyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin