Cardinale, bu olasılığı analiz ederken "değer yaratmak" için en fazla alanın Arap pazarında olduğunu, en yüksek potansiyele sahip takımın ise Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği ve ligde son şampiyon olan Al-Nassr olduğunu belirledi.

Suudi gazetesi Al Riyadh'ın aktardığına göre RedBird Capitals, Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media ve diğer Suudi ortakları da kapsayan başka yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyumla birlikte.