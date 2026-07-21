Suudi Arabistan, Barselona ve daha fazlası: Bastoni nereye gidebilir?

"Ben ve oyuncularım genellikle sözleşmelere saygı duyarız; sözleşmesinin iki yılı daha var ve o Inter’e aşık. Şu anda başka kulüplere gitmeyi düşünmüyor; tabii ki kulübü ve oyuncuyu tatmin edecek ilgilenen kulüpler varsa, oturup konuşabiliriz. Ancak şu anda herhangi bir görüşme yok. Hayatta her türlü an vardır, güzel de, kötü de. İnsani açıdan son bir yıl çok zordu ama o bu zorluğu aştı." Alessandro Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti, 1999 doğumlu savunma oyuncusunun Nerazzurri'ye katıldığı 2019 yılından bu yana ilk kez, Bastoni'nin Inter'den ayrılması ihtimaline açıkça değindi.