Suudi Arabistan'a karşı tarihi bir yenilgiyle damgalanan... Renard'ın Gana Milli Takımı'ndaki ilk görev döneminin öyküsü

Renard, Afrika kıtasındaki teknik direktörlük kariyerine 2007 ile 2008 yılları arasında, Fransız teknik direktör Claude Le Roy'un yardımcısı olarak Gana Milli Takımı'nda başladı; ancak daha sonra teknik ekip tamamen görevden alındı.

Bu deneyimin ardından Renard, Afrika kıtasında 4 başka milli takımı daha çalıştırdı. Bunların ilki, 2012 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı Zambiya milli takımıydı. Ardından Angola ve Fildişi Sahili milli takımlarını çalıştırdı ve son olarak da 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı Fas milli takımını çalıştırdı.