Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard'ın adı, bu takımdan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 18 yıl geçtikten sonra yeniden Gana Milli Takımı ile anılmaya başladı.
Çeviri:
Suudi Arabistan'a karşı tarihi bir yenilgiyle damgalanan... Renard'ın Gana Milli Takımı'ndaki ilk görev döneminin öyküsü
Gana Müzakereleri
Fransız "L'Équipe" gazetesi, Renard'ın mevcut koşullar nedeniyle takımla başarıya ulaşmanın zor olduğunu düşündüğü için 2026 Dünya Kupası başlamadan önce Suudi milli takımının teknik direktörlüğünden ayrılmak istediğini doğrulamıştı.
Gazete, Gana Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası'nın başlamasına iki buçuk aydan az bir süre kala, bu ay Mart ayında görevinden alınan Otto Addo'nun yerine A Milli Takım'ı yönetmesi için Fransız teknik direktörle anlaşmayı düşündüğünü belirtti.
Afrika yolculuğunun başlangıcı
Renard, Afrika kıtasındaki teknik direktörlük kariyerine 2007 ile 2008 yılları arasında, Fransız teknik direktör Claude Le Roy'un yardımcısı olarak Gana Milli Takımı'nda başladı; ancak daha sonra teknik ekip tamamen görevden alındı.
Bu deneyimin ardından Renard, Afrika kıtasında 4 başka milli takımı daha çalıştırdı. Bunların ilki, 2012 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı Zambiya milli takımıydı. Ardından Angola ve Fildişi Sahili milli takımlarını çalıştırdı ve son olarak da 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandığı Fas milli takımını çalıştırdı.
10 Ganalı maç
Fransız teknik direktör, Temmuz 2007'den itibaren Gana Milli Takımı'nda Claude Le Roy'un yardımcı antrenörü olarak görevine başladı ve Mayıs 2008'de ayrıldı.
Bu süre zarfında Gana milli takımı 10 maç oynadı, bunların 6'sını kazanarak %60'lık bir galibiyet oranı elde ederken, 3 maçta mağlup oldu ve sadece bir kez berabere kaldı.
Afrika Bronzu
Bu on maçın 6'sını Gana Milli Takımı, 2008 Afrika Uluslar Kupası'nda kendi sahasında ve taraftarlarının önünde oynadı ve bronz madalya kazandı.
"Kara Yıldızlar" takımı, Gine'yi (2-1), Namibya'yı (1-0) ve Fas'ı (2-0) mağlup ederek grubunu tam puanla lider tamamladı ve çeyrek finalde Nijerya'yı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
Leroy ve Renard'ın Kamerunlu takım arkadaşları, yarı finalde 1-0 mağlup oldular, ancak üçüncülük maçında Fildişi Sahili'ni 4-2 yenerek bronz madalya kazandılar.
Suudi Arabistan'dan tarihi bir yenilgi
Afrika Şampiyonası dışında, Gana milli takımı Leroi ve Renard yönetiminde 4 hazırlık maçı oynadı; bunlardan 3'ü Afrika Uluslar Kupası öncesindeydi. İlk maçta Senegal ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fas'ı 2-0 mağlup etti.
Ancak üçüncü hazırlık maçı, Renard'ın Gana milli takımıyla geçirdiği en kötü maç oldu. 11 Eylül 2007'de, "Afrika Uluslar Kupası"nın başlamasından önceki son hazırlık maçında Suudi Arabistan milli takımına 5-0 yenildi.
Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra Renard, Gana milli takımıyla bir dostluk maçı daha oynadı ve bu maçta Meksika'ya 1-2 yenildi. Ardından, Mayıs 2008'de Claude Le Roy liderliğindeki teknik ekip tamamen görevinden ayrıldı.