Nathan Ridley'e göre Yaislé, Eddie Howe'un yerine görevi devraldığından bu yana zorlu bir görevle karşı karşıya ve Newcastle'ın 2030'a kadar "dünyanın en iyi kulübü" olma yönündeki açıklanmış hedefi, önündeki süreyi kısıtlı hale getiriyor.

Alman teknik direktörün, özellikle kaderini belirleyebilecek yaklaşan bir maç serisiyle birlikte hızlı sonuçlara ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

Newcastle, Fulham ve Crystal Palace karşısında deplasmanda dört maç oynayacak; bu maçların arasında kupa ve lig olmak üzere Everton ile iki karşılaşma yer alıyor.





Ridley, bu dönemde en az iki galibiyet alınamamasının, Arsenal, Brighton ve Manchester United karşısında, ardından Sunderland derbisine uzanan daha zorlu karşılaşmalar serisi öncesinde Yaislé'yi son derece güç bir duruma sokabileceğine inanıyor.