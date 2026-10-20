24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Newcastle United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Suudi Arabistan'a dönüş spekülasyonları arasında: Newcastle taraftarı Yaissle'ı zor durumda bıraktı

Crystal Palace - Newcastle United
Crystal Palace
Newcastle United
Premier Lig
M. Jaissle
Al Ahli
Premier Lig
İngiltere
Almanya
Suudi Arabistan

Aston Villa karşısındaki düşüşün bedeli

Premier Lig'de yedi haftanın ardından, bazı takımların sonuçlarının gerilemesiyle birlikte erken ayrılıklara dair spekülasyonlar artmaya başladı.

"Mirror" gazetesinin yazarlarının görgörüşlerini bir araya getirerek görevden alınmaya aday öne çıkan isimler hakkında yayımladığı bir raporda, tehdit altındaki isimler arasında Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle'nin adı da yer aldı.

Jaissle, geçtiğimiz cumartesi Aston Villa'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından büyük bir mahcubiyet yaşadı; takımın sonuçlarının ve sıralamasının kötüleşmesi nedeniyle taraftar tepkisi doruğa ulaştı ve Newcastle taraftarları maçın bitiminin ardından Alman teknik direktörü ıslıklarla protesto etti.

  • Yaisle baskılarla karşı karşıya

    Nathan Ridley'e göre Yaislé, Eddie Howe'un yerine görevi devraldığından bu yana zorlu bir görevle karşı karşıya ve Newcastle'ın 2030'a kadar "dünyanın en iyi kulübü" olma yönündeki açıklanmış hedefi, önündeki süreyi kısıtlı hale getiriyor.

    Alman teknik direktörün, özellikle kaderini belirleyebilecek yaklaşan bir maç serisiyle birlikte hızlı sonuçlara ihtiyaç duyduğu uyarısında bulundu.

    Newcastle, Fulham ve Crystal Palace karşısında deplasmanda dört maç oynayacak; bu maçların arasında kupa ve lig olmak üzere Everton ile iki karşılaşma yer alıyor.


    Ridley, bu dönemde en az iki galibiyet alınamamasının, Arsenal, Brighton ve Manchester United karşısında, ardından Sunderland derbisine uzanan daha zorlu karşılaşmalar serisi öncesinde Yaislé'yi son derece güç bir duruma sokabileceğine inanıyor.

    Ayrıca oku: Video: "Şah mat" ve Salah maskesi: Trabzon, ateşli mesajlarla Beşiktaş'ı kırbaçladı

  • Suudi Ligi'ne dönüş spekülasyonları

    Matthias Jaissle üzerindeki baskıların Newcastle'da artmasıyla birlikte, Alman teknik adamın Suudi Profesyonel Ligi'yle, özellikle de eski kulübü Al-Ahli ile olan ilişkisine dair spekülasyonlar yeniden gündeme geldi.

    Al-Shabab'ın ve eski Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Ahmed Atif, Dawrina Gheir programına yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: "Görünüşe göre Jaissle, Suudi Ligi'ne dönmek için ısınma hareketleri yapıyor, kendisi bir teknik adam ve fikirleri var. Al-Ahli'ye dönebilir." Atif, aynı zamanda, karar kendi elinde olsaydı ayrılış şekli nedeniyle Alman teknik adamı takıma geri getirmeyeceğini belirtti.

    Ayrıca Al-Ahli taraftarının bir kesimi, takımın Aston Villa'ya yenilmesinin ardından X üzerinden başlattıkları bir kampanyayla Jaissle'nin takıma dönmesini arzuladıklarını ortaya koydu.

    Alman teknik adam, Suudi kulübüyle sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılamamasının ardından, Newcastle'ı çalıştırmak için içinde bulunulan sezonun başlamasına iki haftadan az bir süre kala şok bir şekilde Al-Ahli'den ayrılmıştı. Jaissle, 3 yıl boyunca çalıştırdığı Suudi kulübüyle birlikte iki kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Suudi Süper Kupası'nı da kazanmıştı.

    Ayrıca oku: "Adamı hiçbir karşılık ödemeden adama el koydu": Brezilyalı yıldız, başkanlık adayına karşı polisten yardım istedi

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
CRY

CRY

Premier Lig

25 Eki 2026

NEW

NEW