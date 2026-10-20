Premier Lig'de yedi haftanın ardından, bazı takımların sonuçlarının gerilemesiyle birlikte erken ayrılıklara dair spekülasyonlar artmaya başladı.
"Mirror" gazetesinin yazarlarının görgörüşlerini bir araya getirerek görevden alınmaya aday öne çıkan isimler hakkında yayımladığı bir raporda, tehdit altındaki isimler arasında Newcastle teknik direktörü Matthias Jaissle'nin adı da yer aldı.
Jaissle, geçtiğimiz cumartesi Aston Villa'ya 1-0 kaybedilen maçın ardından büyük bir mahcubiyet yaşadı; takımın sonuçlarının ve sıralamasının kötüleşmesi nedeniyle taraftar tepkisi doruğa ulaştı ve Newcastle taraftarları maçın bitiminin ardından Alman teknik direktörü ıslıklarla protesto etti.