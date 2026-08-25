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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Çeviri:

'Sus, akıllı ol' - 'Aptal' Julian Alvarez, Arsenal'ın £50 milyonluk hamleyi değerlendirdiği sırada Atletico Madrid transferi çıkmazı nedeniyle sert şekilde eleştirildi

J. Alvarez
Atletico Madrid
La Liga
Barcelona
Arsenal
C. Dugarry

Julian Alvarez, Atletico Madrid'den ayrılma girişimlerinin kamuoyu önünde büyük ölçüde ters tepmesinin ardından İspanya'nın başkentinde hararetli bir krizin merkezinde yer alıyor. Bir dönem taraftarların gözdesi olan Arjantinli forvet, davranışları nedeniyle şimdi yoğun eleştirilerle karşı karşıya kalırken Premier League'in devlerinden Arsenal da gelişmeleri ilgiyle takip ediyor.

  • Dugarry, Alvarez'ın tavrını sert sözlerle eleştirdi

    Alvarez, bu yaz Atletico Madrid'den Barcelona'ya transferini zorlamak için yaptığı ses getiren girişimlerin ardından "bir aptal" olarak damgalandı. Dünya Kupası sırasında Katalan devine katılma arzusunu kamuoyuna açıklayan Arjantinli milli oyuncunun, Colchoneros ile ilişkisi hızla bozuldu.

    Fransa ile Dünya Kupası kazanan Dugarry, 26 yaşındaki oyuncunun stratejisinin en sert eleştirmenleri arasında yer aldı; hem profesyonelliğini hem de temsilcilerinden gelen tavsiyeleri sorguladı.

    Dugarry, RMC'ye şunları söyledi: "Oyuncu ve çevresi aptal. 'Kulüpten ayrılmak istiyorum' diye nasıl açıklama yaparsın? Aptal mı, yoksa ne? Ayrılmanın en iyi yolu bu değil. Çeneni kapat, mütevazı ol, iletişiminde akıllı davran. Griezmann'la ne olduğunu görmedin mi? Yönetimini tanımıyor musun? Taraftarını tanımıyor musun? Ayrılmak isteyen bir oyuncunun gitmesine izin verilmeli."

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Taraftarlar Arjantinliye sırt çevirdi

    Durum, Atletico'nun kısa süre önce Riyadh Air Metropolitano'da Villarreal ile 2-2 berabere kaldığı maçta kırılma noktasına ulaştı. Daha önce taraftarlarla güçlü bir bağ kuran Alvarez, ev sahibi tribünlerden yükselen yuhalama ve ıslıklarla karşılandı.

    Haberler, Atletico Madrid'in karmaşık bir durumun içinde bulunduğunu öne sürüyor; zira kulübün taraftarlarının büyük bölümü Arjantinli futbolcuyu maç öncesinde, sırasında ve sonrasında yuhaladı. Forvete, maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerle daha fazla karşı karşıya gelmemesi için kulüp tarafından soyunma odası tüneline tek başına gitmesi tavsiye edildi.

  • Arsenal çıkış yolu olarak öne çıkıyor

    Alvarez, Camp Nou'ya transfer olmaya odaklanmayı sürdürürken, Atletico Madrid doğrudan bir La Liga rakibine satış yapmayı reddetme konusundaki kararlı tutumunu korudu. Ancak kulübün, Arsenal'in başlıca talip olarak öne çıktığı Premier League'e bir transfere kapıyı açtığı bildirildi.

    Arsenal şu anda hücum hattına takviye arayışında ve Gabriel Martinelli'nin olası ayrılığı, Arjantinli oyuncu için bir anlaşmayı kolaylaştıracak gerekli finansmanı ve kadroda alanı sağlayabilir. Forvetin, kendisini Blaugrana formasıyla gösteren sosyal medya paylaşımlarını beğenmesini de içeren Barcelona'yla kamuoyu önündeki flörtüne rağmen Arsenal, Premier League'e dönüşün onun için cazip olacağını umuyor.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Çıkmaz sürüyor, son tarih yaklaşırken

    Transfer dönemi sonuna yaklaşırken, Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile CEO Miguel Angel Gil "kırmızı çizgilerine" bağlı kalıyor. Kulüp, Alvarez'in şubat ayında ayrılığıyla ilgili verilen bir sözün tutulmadığını düşündüğü için memnun değil, ancak Barcelona ile düşük bedelli bir anlaşmaya zorlanmayacak.

    Hansi Flick'in takımı, oyuncunun ısrarının sonunda Atletico'nun tutumunu yumuşatmasını sağlayacağı umuduyla durumu yakından izlemeyi sürdürüyor. Ancak Madrid'deki mali tablo, Arsenal'e yapılacak bir satışın ilgili tüm taraflar için tek uygulanabilir çözüm olabileceği anlamına geliyor.