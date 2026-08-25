Alvarez, bu yaz Atletico Madrid'den Barcelona'ya transferini zorlamak için yaptığı ses getiren girişimlerin ardından "bir aptal" olarak damgalandı. Dünya Kupası sırasında Katalan devine katılma arzusunu kamuoyuna açıklayan Arjantinli milli oyuncunun, Colchoneros ile ilişkisi hızla bozuldu.

Fransa ile Dünya Kupası kazanan Dugarry, 26 yaşındaki oyuncunun stratejisinin en sert eleştirmenleri arasında yer aldı; hem profesyonelliğini hem de temsilcilerinden gelen tavsiyeleri sorguladı.

Dugarry, RMC'ye şunları söyledi: "Oyuncu ve çevresi aptal. 'Kulüpten ayrılmak istiyorum' diye nasıl açıklama yaparsın? Aptal mı, yoksa ne? Ayrılmanın en iyi yolu bu değil. Çeneni kapat, mütevazı ol, iletişiminde akıllı davran. Griezmann'la ne olduğunu görmedin mi? Yönetimini tanımıyor musun? Taraftarını tanımıyor musun? Ayrılmak isteyen bir oyuncunun gitmesine izin verilmeli."