Hilal'in kalecisi Faslı Yassine Bounou'nun geleceği, kendisini içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde ayrılıkla ilişkilendiren haberlerin ardından belirsizliğini koruyor.

Bounou, futbol tarihi boyunca en önemli Arap kalecilerden biri olup, 2023 yazında gelişinden bu yana "Asya'nın lideri" ile ismini altın harflerle yazdırmayı başardı. Ancak mavili kulüp, "Atlas Aslanı"nın ayrılığını düşünerek herkesi şaşırttı.

Hilal, Bounou'nun yerli listedeki yerinden yararlanarak ön üçlüde bir başka yabancı oyuncuyu kadroya katmayı ve Faslı kaleciden yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi'nde faydalanmayı hedefliyor. Bu durum, ikinci adam rolünü kabul etmeyen Bounou'yu kulüpten ayrılma talebinde bulunmaya yöneltti.



