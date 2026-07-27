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Sürpriz: Yassine Bounou'nun Al Nassr'a transfer olduğu iddiaları doğru mu?

Y. Bounou
Al Hilal
Al Nassr FC
Premier Lig
Fas
Fas
Suudi Arabistan

Fas'ın ahtapotunun geleceği belirsizliğini koruyor

Hilal'in kalecisi Faslı Yassine Bounou'nun geleceği, kendisini içinde bulunduğumuz yaz transfer döneminde ayrılıkla ilişkilendiren haberlerin ardından belirsizliğini koruyor.

Bounou, futbol tarihi boyunca en önemli Arap kalecilerden biri olup, 2023 yazında gelişinden bu yana "Asya'nın lideri" ile ismini altın harflerle yazdırmayı başardı. Ancak mavili kulüp, "Atlas Aslanı"nın ayrılığını düşünerek herkesi şaşırttı.

Hilal, Bounou'nun yerli listedeki yerinden yararlanarak ön üçlüde bir başka yabancı oyuncuyu kadroya katmayı ve Faslı kaleciden yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi'nde faydalanmayı hedefliyor. Bu durum, ikinci adam rolünü kabul etmeyen Bounou'yu kulüpten ayrılma talebinde bulunmaya yöneltti.


  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono'nun Al-Nassr ile görüşmelerinin gerçeği

    Son birkaç saat içinde, sosyal medya platformları üzerinden bazı haberler ortaya çıktı; Nassr taraftarlarından bazıları, Faslı kaleci için Suudi Arabistan başkentinin "sarılı" formasıyla çeşitli tasarımlar hazırladı ve bu durum tartışmalara yol açtı.

    Bazıları Bono'nun Nassr ile gerçekten müzakereler yürüttüğünü sandı; ancak işin gerçeği, hiçbir doğruluk payı bulunmayan yorumlardan ibaret. Özellikle de Fas'ın yıldızının "Lider" ile sözleşmesi devam ederken.


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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bono, Hilal'den ayrılıyor mu?

    Şu ana kadar tablo tam olarak netleşmiş değil; İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, Bono'yu Asya listesine kaydetme fikrine sıcak bakıyor ancak Faslı kalecinin isteğiyle karşı karşıya kalıyor.

    Aynı şekilde kulüp yönetimi de krizin alevlenmesini istemiyor ve mavili takımı tüm kupaları kazanmaya taşıyacak bütün imkânlardan faydalanmak istiyor.

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    Şu an için yönetim, sadece takımın çıkarı için Bono'yu Asya'da oynamaya ikna etmeye ve yerel turnuvalarda Mohammed Al-Owais'e güvenmeye çalışıyor.

    Ancak Bono'nun bu konudaki reddi devam ederse, iş Fas efsanesinin devam eden transfer döneminde Hilal'den ayrılmasıyla sonuçlanabilir.


  • Bono, Hilal ile ne ortaya koydu?

    Bono, 2023 yazında İspanyol ekibi Sevilla'dan 21 milyon euro karşılığında Hilal'e katıldı ve yerli ile kıtasal çeşitli müsabakalarda 128 maçta forma giydi.

    Bono, 51 maçta kalesini gole kapatırken, kalesinde 116 gol gördü ve 5 yerel kupanın kazanılmasında pay sahibi oldu.

    Bono'nun Hilal ile kazandığı kupalar Roshn Suudi Profesyonel Ligi (1), Kral Kupası (2) ve yerel Süper Kupa (2) şeklinde sıralanıyor.


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