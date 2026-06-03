Sürpriz transfer ve bedelsiz transfer hamlesi! Real Madrid, görünüşe göre muhteşem bir ikili hamle yapmaya hazırlanıyor

Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Inter Milan'dan Denzel Dumfries de Real Madrid'e katılacak. Anlaşmanın sonuçlandırılması için Nerazzurri ile herhangi bir pazarlık yapılmasına gerek kalmadı; Real Madrid, 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini kullanarak transferi gerçekleştirdi. Hollanda milli takım oyuncusunun Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Beş yıl önce Dumfries, PSV Eindhoven'dan Nerazzurri'ye 14 milyon avroya transfer olmuş ve orada sağ kanatta hemen ilk 11'in değişmez ismi haline gelmişti. En iyi sezonunu 2024/25'te geçiren Dumfries, 47 resmi maçta 11 gol ve 6 asistle kariyerinde hiç olmadığı kadar hücumda verimliydi.

Sonuçta, Inter'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde özellikle büyük payı oldu. FC Barcelona ile oynanan muhteşem yarı final maçlarında Dumfries iki gol attı ve üç asist yaptı; yani Katalanlara karşı Inter'in attığı yedi golün altısında doğrudan rol oynadı.