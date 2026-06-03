Sürpriz transfer ve bedelsiz transfer hamlesi! Real Madrid, görünüşe göre muhteşem bir ikili hamle yapmaya hazırlanıyor

Geçtiğimiz sezon, Dumfries için Kasım sonu ile Mart başı arasında aylar süren bir ara ile geçti. Hollandalı oyuncu, Inter’in ulusal ligde rakiplerini domine ettiği dönemde ayak bileği ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Yine de, Lazio’ya karşı oynanan kupa finalinde 2-0’lık galibiyete bir asistle katkıda bulundu. Böylece Nerazzurri, Dests'in Milano'daki son sezonunda bir kez daha çifte kupayı kazandı.
Söylentilere göre Inter, Dumfries'in ayrılışını Marco Palestra'yı transfer ederek telafi etmek istiyor, ancak bu transferin maliyeti yüksek olacak gibi görünüyor. Atalanta Bergamo'dan Cagliari Calcio'ya kiralanan sağ bek oyuncusunun transfer ücreti en az 50 milyon avro olacak.
Real Madrid'de Dumfries, kulüp ikonu Dani Carvajal'ın ayrılmasının ardından sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek. Geçen yaz Liverpool'dan bedelsiz transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, iki uzun süreli kas sakatlığı nedeniyle de ilk sezonunda nadiren ikna edici bir performans sergiledi. Kötü geçen sezonun doruk noktası olarak, Alexander-Arnold, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.