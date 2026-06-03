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Jonas Rütten

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Sürpriz transfer ve bedelsiz transfer hamlesi! Real Madrid, görünüşe göre muhteşem bir ikili hamle yapmaya hazırlanıyor

La Liga
Transfers
Premier Lig
Serie A
I. Konate
D. Dumfries
Inter Milan
Liverpool
Real Madrid
T. Alexander-Arnold

Birkaç gün içinde başkanlık koltuğu konusunda karar verilecekken, Real Madrid görünüşe göre arka planda gelecek sezonun kadrosu üzerinde şimdiden başarılı bir şekilde çalışıyor. İki yeni transferin yakında duyurulması bekleniyor.

AS gazetesininhaberine göre, Florentino Perez 7 Haziran'da kulübün başkanı olarak yeniden seçilirse, Ibrahima Konate bedelsiz olarak Real Madrid'e katılacak. 79 yaşındaki Perez'in, Liverpool'da uzun süredir forma giyen stoperle dört yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaya vardığı belirtiliyor; ancak sözleşmenin kesin olarak imzalanabilmesi için Perez'in seçimlerde Enrique Riquelme'yi geride bırakması gerekiyor.

Konate, Madrid ekibinin yakın zamanda tanıtacağı tek yeni transfer olmayacak.

  • Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, Inter Milan'dan Denzel Dumfries de Real Madrid'e katılacak. Anlaşmanın sonuçlandırılması için Nerazzurri ile herhangi bir pazarlık yapılmasına gerek kalmadı; Real Madrid, 20 milyon avroluk serbest kalma bedelini kullanarak transferi gerçekleştirdi. Hollanda milli takım oyuncusunun Inter ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Beş yıl önce Dumfries, PSV Eindhoven'dan Nerazzurri'ye 14 milyon avroya transfer olmuş ve orada sağ kanatta hemen ilk 11'in değişmez ismi haline gelmişti. En iyi sezonunu 2024/25'te geçiren Dumfries, 47 resmi maçta 11 gol ve 6 asistle kariyerinde hiç olmadığı kadar hücumda verimliydi.

    Sonuçta, Inter'in Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde özellikle büyük payı oldu. FC Barcelona ile oynanan muhteşem yarı final maçlarında Dumfries iki gol attı ve üç asist yaptı; yani Katalanlara karşı Inter'in attığı yedi golün altısında doğrudan rol oynadı.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Denzel Dumfries, Real Madrid'de hayal kırıklığı yaratan Alexander-Arnold ile rekabet edecek

    Geçtiğimiz sezon, Dumfries için Kasım sonu ile Mart başı arasında aylar süren bir ara ile geçti. Hollandalı oyuncu, Inter’in ulusal ligde rakiplerini domine ettiği dönemde ayak bileği ameliyatı geçirmek zorunda kaldı. Yine de, Lazio’ya karşı oynanan kupa finalinde 2-0’lık galibiyete bir asistle katkıda bulundu. Böylece Nerazzurri, Dests'in Milano'daki son sezonunda bir kez daha çifte kupayı kazandı.

    Söylentilere göre Inter, Dumfries'in ayrılışını Marco Palestra'yı transfer ederek telafi etmek istiyor, ancak bu transferin maliyeti yüksek olacak gibi görünüyor. Atalanta Bergamo'dan Cagliari Calcio'ya kiralanan sağ bek oyuncusunun transfer ücreti en az 50 milyon avro olacak.

    Real Madrid'de Dumfries, kulüp ikonu Dani Carvajal'ın ayrılmasının ardından sağ kanatta Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek. Geçen yaz Liverpool'dan bedelsiz transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu, iki uzun süreli kas sakatlığı nedeniyle de ilk sezonunda nadiren ikna edici bir performans sergiledi. Kötü geçen sezonun doruk noktası olarak, Alexander-Arnold, İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmadı.