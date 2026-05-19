"Sürece güvenin" sözü karşılığını verdi! Onu sevin ya da sevmeyin, Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verdiği için saygıyı hak ediyor

Arteta’nın sık sık dile getirdiği gibi, Arsenal onun görevi devralmasından önce zor bir dönemden geçiyordu. Arsène Wenger’in 22 yıllık görev süresinin ikinci on yılında yerleşen hayal kırıklığı, Unai Emery’nin talihsiz teknik direktörlük döneminin sonuna doğru yerini ilgisizliğe bırakmıştı.

Elbette, Emery'ye Arteta ile aynı düzeyde destek verilmiş olsaydı, halefi ile benzer bir başarıya ulaşması çok muhtemel olurdu. Emery'nin Villarreal ve Aston Villa'da gösterdiği gibi, o modern dönemin en seçkin teknik direktörlerinden biridir.

Ancak, 29 Kasım 2019'da kovulmadan çok önce taraftarların kalbini kaybetmişti ve son derece popüler eski kanat oyuncusu Freddie Ljungberg'in geçici teknik direktör olarak atanması bile kulübün etrafındaki karamsar havayı dağıtmaya yetmedi. Arteta, Arsenal'in yeni kalıcı teknik direktörü olarak atanmasından sadece beş gün önce Manchester City teknik direktörü sıfatıyla Emirates'e yaptığı son ziyaretinde bunu hala canlı bir şekilde hatırlıyor.

"O görüntü, stadyumdaki o his, stadyumun yüzde 50'si boşken seyircilerin tepkisi beni gerçekten derinden etkiledi," diye hatırladı. "Dedim ki, 'Böyle bir durumda proje olamaz. Bu iş yürümez.'

"Maalesef, durum çok hızlı bir şekilde daha da kötüleşti çünkü sonra Covid salgını başladı ve stadyumun %50'si yerine %0'a düştük. Böylece iş daha da zorlaştı. Ondan sonra her şeyi yeniden inşa etmek zorunda kaldık."