"Sürece güvenin" sözü karşılığını verdi! Onu sevin ya da sevmeyin, Mikel Arteta, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu hasretine son verdiği için saygıyı hak ediyor

Geçen yılın bu zamanlarında Gary Neville, Mikel Arteta’nın Arsenal’deki en dikkat çekici başarısının 2020 FA Kupası zaferi olmadığını, aksine beş sezon boyunca önemli bir kupa kazanamamasına rağmen görevde kalabilmiş olması olduğunu savunmuştu. Eski Manchester United savunma oyuncusu Sky Sports’ta, “Bu tür bir sabrın gösterilebileceği günlerin geride kaldığını düşünmüştük,” demişti.

Bu bakımdan, Arsenal’in Premier Lig’deki başarısının önemli bir kısmı kulübe atfedilmelidir. Arteta’nın takımının en kritik anlarda defalarca yetersiz kaldığını görmelerine rağmen, yönetim kurulu teknik direktöre desteğini sürdürdü – özellikle de transfer piyasasında. Arteta’ya yatırdıkları zaman ve para nihayet meyvesini verdi; bunu Salı günü Manchester City’nin Bournemouth’ta aldığı yenilgi de teyit etti.

Görünüşe göre, "sürece güvenmek"le doğru bir karar vermişler. Arteta, eninde sonunda "işleri yoluna koyacağını" ve sadece "biraz zamana" ihtiyacı olduğunu söylemişti. Açıkçası, bu İspanyol teknik adamın beklediğinden daha uzun sürdü, ancak sözünün eri olduğunu kanıtladı. Bu da, Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermesinin sadece kulübün sabrının değil, aynı zamanda kendisinin azmi ve pragmatizminin de bir zaferi olduğu anlamına geliyor.

    "Her şeyi yeniden inşa et"

    Arteta’nın sık sık dile getirdiği gibi, Arsenal onun görevi devralmasından önce zor bir dönemden geçiyordu. Arsène Wenger’in 22 yıllık görev süresinin ikinci on yılında yerleşen hayal kırıklığı, Unai Emery’nin talihsiz teknik direktörlük döneminin sonuna doğru yerini ilgisizliğe bırakmıştı.

    Elbette, Emery'ye Arteta ile aynı düzeyde destek verilmiş olsaydı, halefi ile benzer bir başarıya ulaşması çok muhtemel olurdu. Emery'nin Villarreal ve Aston Villa'da gösterdiği gibi, o modern dönemin en seçkin teknik direktörlerinden biridir.

    Ancak, 29 Kasım 2019'da kovulmadan çok önce taraftarların kalbini kaybetmişti ve son derece popüler eski kanat oyuncusu Freddie Ljungberg'in geçici teknik direktör olarak atanması bile kulübün etrafındaki karamsar havayı dağıtmaya yetmedi. Arteta, Arsenal'in yeni kalıcı teknik direktörü olarak atanmasından sadece beş gün önce Manchester City teknik direktörü sıfatıyla Emirates'e yaptığı son ziyaretinde bunu hala canlı bir şekilde hatırlıyor.

    "O görüntü, stadyumdaki o his, stadyumun yüzde 50'si boşken seyircilerin tepkisi beni gerçekten derinden etkiledi," diye hatırladı. "Dedim ki, 'Böyle bir durumda proje olamaz. Bu iş yürümez.'

    "Maalesef, durum çok hızlı bir şekilde daha da kötüleşti çünkü sonra Covid salgını başladı ve stadyumun %50'si yerine %0'a düştük. Böylece iş daha da zorlaştı. Ondan sonra her şeyi yeniden inşa etmek zorunda kaldık."

    'İzlemesi çok keyifli'

    Arteta’nın şampiyonluk aday bir takımın temellerini atma konusunda başarılı bir iş çıkardığını kimse inkar edemez. Ancak, Arsenal’i şampiyonluk yarışındaki bir takımdan şampiyonluğa taşıyacak doğru kişi olup olmadığı konusunda her zaman içten içe bir şüphe vardı.

    Kulüp efsanesi Thierry Henry'nin yakın zamanda Sky'da itiraf ettiği gibi, "Dürüst olacağım, bir noktada tüm bu 'sürece güvenin' söylemlerini sorguluyordum. 'Nereye gidiyoruz?' diye bilmek istiyordum."

    Bu sezon bile, takımın dördüncü kez üst üste ikinci sırada bitireceğine dair endişeler vardı - özellikle de 11 Nisan'da Bournemouth'a evinde yenildikten sonra, oyuncuların ev sahibi seyircinin gerginliğinden etkilendiği görülmüştü.

    Ancak taraftarlar, Arteta ve Arsenal'in en çok ihtiyaç duyduğu anda yanlarında oldular. Fulham ile oynanan lig maçı ve ardından gelen Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı sırasında Emirates'teki atmosfer, Aralık 2019'da City'ye karşı evinde 3-0 yenildiklerinden bu yana kulüpteki havanın ne kadar değiştiğini gösteren heyecan verici bir göstergeydi.

    Arteta, Pazartesi günü Burnley ile oynanan maç öncesinde, "Başlangıçta işler zor olduğunda, o dönüşümü ve insanların sevinçlerini görmek daha da güzel oluyor. İzlemesi çok güzel bir şey" dedi.

    Pep'ten çok Mourinho

    Elbette, Arsenal'in salt futbol açısından "izlemesi keyifli" bir takım olmaması, bu sezon büyük tartışmalara yol açtı.

    Guardiola'nın öğrencisi olan Arteta'dan, Katalan teknik adamınkine benzer bir oyun tarzı sergilemesi bekleniyordu ve 2022 yaz transfer döneminde Gabriel Jesus ve Oleksandr Zinchenko gibi eski City oyuncularını kadrosuna katan Gunners, Jamie Carragher'ın deyimiyle başlangıçta "Manchester City'nin hafif versiyonu" gibi görünüyordu.

    Ancak son üç sezonda stratejide gözle görülür bir değişiklik oldu ve bu durum mevcut sezonun başlamasından bu yana daha da belirgin hale geldi. Arteta, beklenmedik bir şekilde ne pahasına olursa olsun kazanma tutumunu benimsedi ve bu da Guardiola'dan çok Jose Mourinho ile karşılaştırılmalarına neden oldu.

    Arsenal, duran toplardan gol atmak kadar zaman kaybetmede de oldukça etkili hale geldi. David Raya, Arteta'nın saha kenarında takımla konuşabilmesi için düzenli olarak yere yatıyor. Ayrıca, Gunners bu sezon beyin sarsıntısı protokolünü de kendi lehine kullanarak Ocak ayında Wolves ile oynadıkları maçta defansif bir oyuncu değişikliği yaptı. Bu durum, teknik direktörün yeni keşfettiği sinizmi oldukça net bir şekilde özetliyor.

    "Sadece istediklerini yap"

    Arsenal'in "karanlık taktikler" konusundaki ustalığı, rakiplerinin ya da tarafsız izleyicilerin gözünde pek de sevimli bir görüntü yaratmıyor. Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Mart ayında Amex Stadyumu'nda Arsenal'in 1-0 galibiyetinin ardından Arteta'nın taktiklerini sert bir dille eleştirdi. Alman teknik adam maç sonrası basın toplantısında, "Ben asla o şekilde kazanmaya çalışan türden bir teknik direktör olmayacağım" dedi.

    "Elbette her takım zaman kazanmaya çalışır ve zaman harcar, ancak bunun bir sınırı olmalı ve bu sınır Premier Lig ve hakemler tarafından belirlenmelidir. Şu anda Arsenal istediğini yapıyor.

    "Bu durum gelecekte nereye varacak? Benim sorum bu. Bir maçta net 60 dakika oynuyorsunuz, sonra Arsenal'e karşı oynuyorsunuz ve sadece 50 dakika oynuyorsunuz. Arada 10 dakikalık bir fark var ve taraftarlar bunun için para ödüyor.

    "Bu odadaki herkese 'Bu futbol maçını gerçekten beğendiniz mi?' diye sorsam, eminim ki belki bir kişi elini kaldırır, ama o da büyük bir Arsenal taraftarı olduğu için, onun dışında kimse elini kaldırmaz."


    "Kesinlikle saygı duyarım"

    İlginç olan ise, Arsenal'in "Yenilmezler" takımının simgesi olan Henry'nin bile, teknik direktörlük açısından Arteta'nın yaklaşımını beğenmediğini itiraf etmiş olması. Ancak eski Fransa milli oyuncusu, kulübün uzun süredir zor günler yaşayan taraftarlarından biri olarak, tek önemsediği şeyin eski kulübünün galibiyete ulaşmasını görmek olduğunu hemen vurguladı.

    Henry, Sky'da şunları söyledi: "Çok uzun bir süredir çocuk gibi olduğumuz, üstünlüğümüzü koruyamadığımız ve ezildiğimiz için suçlandık. Soru şuydu: 'Çirkin bir şekilde kazanabilir misiniz?' Ama şimdi takım tam da bunu yapıyor ve aslında bu konuda ustalaşıyor. Ve şimdi bunu yaptığınız için, diğer insanlar bundan memnun değil.

    "Yani, bunu sevmek zorunda değilim, ama kesinlikle saygı duyuyorum. En önemli şey bu. 22 yıl sonra, bunu nasıl başarırsak başaralım, saygı duyacağım."


    Kazanmanın bir yolunu buldum

    Henry ayrıca, Arteta'nın oyun tarzındaki değişimin bir tür ihanet olmadığını da haklı olarak vurguladı; zira Wenger'in şampiyonluk kazanan takımları, 1-0'lık galibiyetleriyle tanınan George Graham'ın takımlarının tam zıttı olduğundan, "Arsenal Tarzı" diye bir şeyin varlığı sözkonusu değildir. Her iki takımın zaferleri de, çok farklı futbol felsefeleriyle elde edilmiş olsalar da, kulübün taraftarları tarafından haklı olarak coşkuyla kutlandı.

    Arsenal, elbette birçok tarafsız taraftar tarafından "Set Piece FC" olarak hatırlanacak, ancak aynı zamanda İngiliz futbol tarihinin en kötü şöhretli galibiyet hasretlerinden birine son veren takım olarak da anılacak. Bunu, inkar edilemez derecede tuhaf motivasyon yöntemleri nedeniyle defalarca alay konusu olan Arteta'ya verdikleri sarsılmaz destekle başardılar. Arteta, geçen ay Etihad'da yenildiklerinde birçok kişinin bir şampiyonluğu daha kaçıracaklarını düşündüğü bir oyuncu grubuyla şampiyonluğu kazanmayı başardı.

    Ancak Arteta, kazanmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır, iyi çalışmış, savunma açısından sağlam, fiziksel olarak güçlü, çalışkan ve gerçekçi bir takım oluşturarak da kendini bir adım önde olduğunu kanıtladı. Bu anlamda, onlar 2025-26 sezonunun mükemmel Premier Lig şampiyonu; şu anda İngiliz futbolunun yıpratıcı doğasının en iyi örneği.

    Süreç pek hoş olmayabilir, ancak etkili oldu. Henry'nin Sky'da dediği gibi, "Mikel'den bir yol bulmasını istedik. Ve o da buldu." Sırf bu nedenle bile, o bizim saygımızı hak ediyor.

