Olympique de Marseille v Manchester City: Group C - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

"Süreç başladı" - Marsilya, PSG'ye rakip olmak için yeni yatırım planını doğruladı

Marsilya'nın sahibi Frank McCourt, Stade Vélodrome'a yeni finansal ortakların katılımına resmi olarak kapıyı açtı. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, Amerikalı iş adamı kulübün ekonomik gelişiminin yeni bir aşamasına hazır olması gerektiğine inanıyor ve kulübün Fransız futbolunda yeniden güçlü bir güç haline gelmesini umuyor.

  • McCourt stratejik ortaklar arıyor

    Journal du Dimanche gazetesine verdiği samimi röportajda McCourt, Velodrome'a yeni sermaye girişinin önünü açtı. 2016 yılında Ligue 1 devinin kontrolünü ele geçiren Bostonlu iş adamı, rekabette bir sonraki seviyeye ulaşmak için mevcut kaynaklarının ötesinde bir kaynağa ihtiyaç duyulacağını kabul etti. McCourt, kulübün mali geleceğine dair hedefleri konusunda açık sözlüydü. "Bir sonraki seviyeye ve umarız en üst seviyeye ulaşmak için ek yatırım gerekecek. Bunu başarmak için doğru stratejik ortağı bulmak istiyoruz," dedi.

    Hiyerarşinin en üstüne ulaşmak

    Mali yeniden yapılandırmanın ötesinde, kulübün acil önceliği yönetim hiyerarşisinin tepesindeki boşluğu doldurmak. Sezonun başlarında başkan Pablo Longoria'nın ayrılmasının ardından McCourt, kulübü yeni bir döneme taşıyacak adayları aktif olarak değerlendiriyor. McCourt, "sürecin gerçekten başladığını" ve kulübün Marsilya'nın kendine özgü baskısıyla başa çıkabilecek belirli bir lider tipini aradığını doğruladı. McCourt, "Tercihim, Fransa'yı ve Marsilya'yı iyi tanıyan biri, çünkü kulübün kültürünü anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi. "Bu kişi aynı zamanda önemli ve deneyimli bir yönetici olmalı."

  • Benatia'nın Haziran ayında ayrılacağı kesinleşti

    Mehdi Benatia'nın ayrılışının kesinleşmesiyle Marsilya'nın yönetim kadrosunda bu yaz yeni bir sarsıntı yaşanacak. Kulübün spor direktörü olarak görev yapan eski Fas milli oyuncusu, sezonun bitimiyle birlikte görevinden resmen ayrılacak. McCourt, sezon ortasında yaşanan kriz sırasında onu kalmaya ikna etmişti ancak artık tamamen ayrılma kararı kesinleşti. McCourt, spor direktörünün durumunu doğrulayarak, Benatia'nın şu anda Haziran ayına kadar sürecek ihbar süresini tamamladığını belirtti. McCourt, "Medhi mükemmel bir spor direktörü. Sezon sonuna kadar kalacak, sonra da ayrılacak. Bu onun isteği ve biz de bu konuda anlaştık" dedi.

    OM projesine meydan okuyan bir bakış

    Son dönemdeki çalkantılara ve yönetimdeki sık sık yaşanan değişikliklere rağmen McCourt, kulübün kendi görev süresi boyunca önemli ölçüde ilerleme kaydettiği yönündeki inancından hiç sapmıyor. Kendisi, gelmeden önceki döneme kıyasla sağlamaya çalıştığı uzun vadeli istikrarı öne sürerek eleştirileri bir kenara itti. "Spor karmaşık bir alandır, yirmi yılı aşkın süredir profesyonel düzeyde bununla iç içe yaşıyorum," diye düşündüğünü dile getirdi McCourt. "Ancak OM'yi satın aldığımda bulunduğu noktayla şu anki durumuna baktığımda, aradaki fark gece ile gündüz kadar."

