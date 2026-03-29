"Süreç başladı" - Marsilya, PSG'ye rakip olmak için yeni yatırım planını doğruladı

Mehdi Benatia'nın ayrılışının kesinleşmesiyle Marsilya'nın yönetim kadrosunda bu yaz yeni bir sarsıntı yaşanacak. Kulübün spor direktörü olarak görev yapan eski Fas milli oyuncusu, sezonun bitimiyle birlikte görevinden resmen ayrılacak. McCourt, sezon ortasında yaşanan kriz sırasında onu kalmaya ikna etmişti ancak artık tamamen ayrılma kararı kesinleşti. McCourt, spor direktörünün durumunu doğrulayarak, Benatia'nın şu anda Haziran ayına kadar sürecek ihbar süresini tamamladığını belirtti. McCourt, "Medhi mükemmel bir spor direktörü. Sezon sonuna kadar kalacak, sonra da ayrılacak. Bu onun isteği ve biz de bu konuda anlaştık" dedi.