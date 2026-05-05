Eski Barcelona teknik direktörü, takımının atmosferden ya da rakipten çekinmek yerine bu büyük maçı kucaklamasını istiyor. Seyahat eden oyuncularına ilham vermek için elit bireysel sporlarla ilginç bir benzetme yaptı. Enrique şöyle açıkladı: "Yarın Münih'te oynayacağız ve her zamankinden daha rekabetçi olmaya çalışacağız. Rafa Nadal bir gün, kariyerinin bir noktasında Federer ve Djokovic ile olan karşılaşmalarının kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemişti. Biz de bunu istiyoruz. Bayern'e hayranlık duyuyoruz, ancak bu daha iyi olmak için bir motivasyon kaynağı. Yarın, muhteşem bir oyun sergileyen bir takımı yenmeye çalışacağız."