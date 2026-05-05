"Şüphesiz şimdiye kadar karşılaştığımız en güçlü takım" - Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın yarı final galibiyetini tamamlamaya çalışırken PSG'ye Bayern maçını "Nadal-Federer" mücadelesi olarak görmesini söyledi
İlk maçtaki çekişmeli karşılaşmanın analizi
Son şampiyon, Parislilerin 5-4'lük heyecan verici bir galibiyetle sonuçlanan çekişmeli ilk maçın ardından Bavyera'ya gidiyor. Maç, Bayern'in top hakimiyetine ve sürekli hücum tehdidine rağmen Fransız kulübünün galip çıktığı kaotik bir gösteriye sahne oldu. Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia'nın ikişer golü ile Joao Neves'in golü, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano ve Luis Diaz'ın gollerini gölgede bıraktı. Alman devi altı büyük gol fırsatı yakaladı ancak nefes kesen 90 dakikanın sonunda mağlup oldu.
Elit rekabetlerde en büyük motivasyonu bulmak
Eski Barcelona teknik direktörü, takımının atmosferden ya da rakipten çekinmek yerine bu büyük maçı kucaklamasını istiyor. Seyahat eden oyuncularına ilham vermek için elit bireysel sporlarla ilginç bir benzetme yaptı. Enrique şöyle açıkladı: "Yarın Münih'te oynayacağız ve her zamankinden daha rekabetçi olmaya çalışacağız. Rafa Nadal bir gün, kariyerinin bir noktasında Federer ve Djokovic ile olan karşılaşmalarının kendisi için bir motivasyon kaynağı olduğunu söylemişti. Biz de bunu istiyoruz. Bayern'e hayranlık duyuyoruz, ancak bu daha iyi olmak için bir motivasyon kaynağı. Yarın, muhteşem bir oyun sergileyen bir takımı yenmeye çalışacağız."
Deplasmanda hücum hırsını kaybetmemek
PSG bu sezon deplasmanlarda olağanüstü bir performans sergiledi ve teknik direktör, elde ettikleri dar avantajı sadece korumak gibi bir niyetinde değil. Açık ve agresif bir oyun bekliyor. Enrique şöyle konuştu: "Bu tür bir maçta, şüphesiz şimdiye kadar karşılaştığımız en güçlü rakip karşısında oynarken, ilk olarak şunu belirtmek isterim: Bir gol avantajımız var, ancak bu futbolda hiçbir şey ifade etmez. Geçen yılın tecrübesi bizde var. Her zaman taraftarlarımızın beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz."
Parislileri neler bekliyor?
PSG, 30 Mayıs'taki büyük finalde yerini garantilemek için bu zorlu Avrupa sınavını atlatmak zorunda. Yarınki karşılaşmanın ardından, son şampiyonlar dikkatlerini hemen lig maçlarına çevirecek ve son derece başarılı bir sezonu tamamlamayı hedefleyerek bu hafta sonu Brest'i ağırlamaya hazırlanacak.