Bu karar büyük bir tartışmaya yol açmıştı, zira kırmızı kartlar normalde otomatik olarak maçtan men cezasını gerektirir. ABD Başkanı Donald Trump, bu kırmızı kart nedeniyle FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu aradığını ve cezanın yeniden gözden geçirilmesini talep ettiğini doğrulamıştı. Infantino ise daha sonra FIFA Disiplin Komisyonu’nun “bağımsız” olduğunu vurgulamıştı. Trump ile yaptığı görüşmede de bu hususa değinmişti.

FIFA disiplin işlemlerinde kararın tek bir komisyon üyesi tarafından alınması alışılmadık bir durum değildir. Ancak The Times’a göre, Al-Kamali son zamanlarda hiçbir zaman tek başına karar veren kişi olarak görev yapmamıştı. Önemli davalarda genellikle üç komisyon üyesi birlikte karar verir. FIFA, konuyla ilgili bir soruyu ilk başta yanıtlamadı; Al-Kamali de BBC’nin sorusuna yanıt vermedi.

Balogun, kırmızı kart görmesine rağmen bir sonraki maçta Belçika karşısında forma giyebilmişti; ABD ise son 16 turunda 1-4 mağlup olmuştu. Disiplin Komisyonu, FIFA’nın cezaları şartlı olarak askıya almasına izin veren 27. maddeye atıfta bulunmuştu.