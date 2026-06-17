Beşinci dakikada Messi, Cezayir kalesini havalandırmayı başardı, ancak yan hakem hemen bayrağını kaldırarak ofsayt olduğunu işaret etti ve gol, uzun bir inceleme yapılmadan derhal iptal edildi.



Sadece birkaç dakika sonra Cezayirliler tamamen farklı bir durum yaşadı; Fares Şaybi, “Çöl Savaşçıları”na üstünlük sağlayacak gibi görünen bir gol attı.

Bu sefer bayrak kalkmadı ve atak normal şekilde devam etti; gol, Cezayir tarafının coşkulu kutlamaları eşliğinde ilk başta geçerli sayıldı, ancak daha sonra video hakem müdahale ederek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.



İşte bu noktada sorular ortaya çıktı: Neden video hakem sistemi Messi’nin golüne anında müdahale ederken, Cezayir’in atağının devam etmesine izin verdi ve golü ancak oyun bittikten sonra iptal etti?