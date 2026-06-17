2026 Dünya Kupası’nda Arjantin ile Cezayir arasında oynanan maçta yaşanan hakem tartışmaları, sadece Lionel Messi’nin Issa Mandi’ye yaptığı müdahaleyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda, Katar Dünya Kupası şampiyonu olan takımın 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, yarı otomatik ofsayt teknolojisinin her iki takımın iptal edilen iki golüne farklı şekilde yaklaşmasıyla da genişledi.
Çeviri:
Şüpheli bir durum… Otomatik sızma teknolojisi, Cezayir’in aleyhine Arjantin’e avantaj mı sağladı?
Bu farklılık, bazı soruların ortaya çıkmasına neden oldu
Beşinci dakikada Messi, Cezayir kalesini havalandırmayı başardı, ancak yan hakem hemen bayrağını kaldırarak ofsayt olduğunu işaret etti ve gol, uzun bir inceleme yapılmadan derhal iptal edildi.
Sadece birkaç dakika sonra Cezayirliler tamamen farklı bir durum yaşadı; Fares Şaybi, “Çöl Savaşçıları”na üstünlük sağlayacak gibi görünen bir gol attı.
Bu sefer bayrak kalkmadı ve atak normal şekilde devam etti; gol, Cezayir tarafının coşkulu kutlamaları eşliğinde ilk başta geçerli sayıldı, ancak daha sonra video hakem müdahale ederek ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
İşte bu noktada sorular ortaya çıktı: Neden video hakem sistemi Messi’nin golüne anında müdahale ederken, Cezayir’in atağının devam etmesine izin verdi ve golü ancak oyun bittikten sonra iptal etti?
Yeni teknoloji nasıl çalışıyor?
2026 Dünya Kupası’nda FIFA, pas anını yüksek hassasiyetle belirlemek için çoklu izleme kameraları ve topun içindeki bir sensör kullanan, yarı otomatik ofsayt teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonuna güveniyor.
Sistem, 10 santimetreyi aşan açık bir ofsayt tespit ettiğinde, yardımcı hakeme kulaklığı üzerinden anında bir uyarı gönderir; bu da yardımcı hakemin atağın bitmesini beklemeden hızlıca bayrağını kaldırmasına olanak tanır.
Ofsayt mesafesinin 10 santimetreyi geçmediği ve daha ayrıntılı inceleme gerektiren durumlarda ise sistem kesin bir sinyal göndermez ve yardımcı hakemin, video hakemin görüntüyü inceleyip üç boyutlu çizgileri çizmeden önce hücumun sonuna kadar oyunun devam etmesine izin vermesini ister.
Messi'ye karşı neden bayrak kaldırıldı?
Maçı inceleyen teknik raporlara göre, video hakem sistemi Messi'nin durumunu "açık ofsayt" kategorisine dahil etti; bu nedenle uyarı hızla yardımcı hakeme ulaştı ve yardımcı hakem, hücumun hemen bitiminde bayrağını kaldırdı.
Böylece, uzun süren bir video incelemesini beklemek ya da oyunun uzun süre devam etmesine izin vermek gerekmedi.
Şaybi’nin golünde ne oldu?
Öte yandan, Fares Shaybi’nin pozisyonu ilk bakışta net bir durum olarak değerlendirilmedi.
Bu nedenle hücumun doğal seyrini sürdürmesine izin verildi ve gol ilk başta geçerli sayıldı; ancak daha sonra video teknolojisi devreye girerek üç boyutlu görüntülerle pozisyonu inceledi ve sonunda ofsayt kararı verdi.
Gerçekten bir nezaket var mı?
Tamamen teknik açıdan bakıldığında, sistemin seçilmiş kişilere farklı standartlar uyguladığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.
Protokolün kendisi, bariz ofsayt durumlarının anında ele alınmasını öngörürken, karmaşık durumların ise atağın sona ermesinden sonra kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmasını öngörmektedir.
Ancak asıl sorun, taraftarların hakemlere gelen uyarıları duymaması ve sistemin anlık işleyişini görememesi, sadece nihai sonucu izlemesidir.
Mesela Messi’nin pozisyonunda taraftarlar bayrağın hızla kalktığını gördüler; oysa Shaibi’nin pozisyonunda ise önce gol ve sevinç, ardından da golün iptal edildiğini izlediler. Bu da birçok kişide, iki durumun ele alınışında çifte standart olduğu izlenimini yarattı.
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