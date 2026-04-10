Şüpheli açıklamalarıyla şaşkınlık yaratıyor: Bir Bundesliga teknik direktörü, göreve başladıktan sadece birkaç hafta sonra tekrar ayrılmak zorunda mı kalacak?

1. FC Köln ile oynanan son maçta alınan 2-2'lik beraberliğin ardından, Riera basın toplantısında tuhaf açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti ve o günden beri medyanın hedef tahtasında. Şimdi, cumartesi günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan VfL Wolfsburg'a karşı alınacak bir galibiyet (15.30), teknik direktörün yeniden biraz huzur bulması için çok iyi gelecektir.

1 Şubat'ta Frankfurt'un başına geçtiğinde takımın "sadece Bundesliga'da değil, tüm Avrupa'da en çok gol yiyen takım" olduğunu söylemişti Riera, Köln maçından sonra. Oldukça sert bir ifade, üstelik içerik olarak da yanlış. Aynı dönemde Fransa'da FC Metz bir gol daha fazla yemişti.

Riera, Frankfurt'a geldiğinden beri kazanamadığı maçları sayarken, St. Pauli'deki 0-0'lık maçı atladı. Elbette affedilebilir bir hata, ancak bu durum genel tabloya uyuyor: Futbol uzmanı ne kadar teknik açıdan güçlü olursa olsun, kendini gösterme eğilimi nedeniyle tepki çekiyor.

Kritik bir kulüp ortamında, tavırları hoşnutsuzluk yaratıyor. Riera tercümana ihtiyaç duymuyor, sonuçta akıcı ama çok hızlı konuşuyor ve aksanı nedeniyle İngilizcesi bazen anlaşılmaz oluyor. Kişiliğiyle birleştiğinde, bu durum düzenli olarak uzun, dağınık cevaplara yol açıyor ve bu cevaplar genellikle sorulan sorunun özünden uzaklaşıyor.