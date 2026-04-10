Albert Riera, futbolun acımasız kurallarını çok iyi biliyor. Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü, "Kimseye kredisi yok" diyen kurallardan birini şöyle açıklıyor: "Üst üste üç maç kaybedersen, geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olman hiç fark etmez." İspanyol teknik adam bu tür bilgece sözleri sık sık dile getiriyor, ancak açıklamalarıyla zaman zaman hedefi ıskalıyor ve kulüp çevresinde kaşların çatılmasına neden oluyor.
Şüpheli açıklamalarıyla şaşkınlık yaratıyor: Bir Bundesliga teknik direktörü, göreve başladıktan sadece birkaç hafta sonra tekrar ayrılmak zorunda mı kalacak?
1. FC Köln ile oynanan son maçta alınan 2-2'lik beraberliğin ardından, Riera basın toplantısında tuhaf açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti ve o günden beri medyanın hedef tahtasında. Şimdi, cumartesi günü küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan VfL Wolfsburg'a karşı alınacak bir galibiyet (15.30), teknik direktörün yeniden biraz huzur bulması için çok iyi gelecektir.
1 Şubat'ta Frankfurt'un başına geçtiğinde takımın "sadece Bundesliga'da değil, tüm Avrupa'da en çok gol yiyen takım" olduğunu söylemişti Riera, Köln maçından sonra. Oldukça sert bir ifade, üstelik içerik olarak da yanlış. Aynı dönemde Fransa'da FC Metz bir gol daha fazla yemişti.
Riera, Frankfurt'a geldiğinden beri kazanamadığı maçları sayarken, St. Pauli'deki 0-0'lık maçı atladı. Elbette affedilebilir bir hata, ancak bu durum genel tabloya uyuyor: Futbol uzmanı ne kadar teknik açıdan güçlü olursa olsun, kendini gösterme eğilimi nedeniyle tepki çekiyor.
Kritik bir kulüp ortamında, tavırları hoşnutsuzluk yaratıyor. Riera tercümana ihtiyaç duymuyor, sonuçta akıcı ama çok hızlı konuşuyor ve aksanı nedeniyle İngilizcesi bazen anlaşılmaz oluyor. Kişiliğiyle birleştiğinde, bu durum düzenli olarak uzun, dağınık cevaplara yol açıyor ve bu cevaplar genellikle sorulan sorunun özünden uzaklaşıyor.
Riera yönetimindeki Frankfurt, sekiz maçta sadece iki mağlubiyet aldı
Bir örnek: Köln maçının ardından, sorulan soruya göre golcü Jonathan Burkardt'ın önemini açıklamak yerine, Riera'nın iki dakikalık monologu, Eintracht'ta neyi başarmak istediğine dair bir açıklamayla son buluyor. "İlerleme yolundayız ve bir şeyler inşa ediyoruz. Zamana ihtiyacımız var," dedi. Peki ya Burkardt? "Johnny çok önemli." Hepsi bu.
Kişilik özelliklerine rağmen, SGE, Riera yönetiminde sekiz maçta iki mağlubiyetle artık düzgün bir performans sergiliyor. Onun izleri yavaş yavaş belirginleşiyor, daha önce son derece savunmasız olan defansı genel olarak stabilize etti. Köln maçında, oyun konseptindeki bazı iyi fikirler, takımının maçın son dakikalarına kadar galibiyete doğru ilerlemesini sağladı.
Yine de maçın sonlarında gelen beraberlik golü moralleri bozdu ve maç sonrası yaptığı açıklamalar, Wolfsburg maçı öncesinde istemeden de olsa onu gündeme taşıdı. Çünkü Riera'nın da kredisi kalmadı - bunu en iyi kendisi biliyor.