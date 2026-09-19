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'Şüphe duymayan oyuncular istiyoruz' - Mauricio Pochettino, Noahkai Banks'in ABD Milli Takımı'nı geri çevirip Almanya'yı temsil etmeyi seçmesine yanıt verdi
Banks milli takım tercihini yaptı
Augsburg'un genç oyuncusu Banks, uluslararası kariyerini resmen Almanya'ya bağladı ve bu durum USMNT için darbe oldu. 19 yaşındaki savunmacı, kısa süre önce Almanya U21 takımına katılmak için tek seferlik federasyon değişikliği başvurusunda bulundu.
Honolulu'da Amerikalı bir baba ile Alman bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Banks, çocukluğunun büyük bölümünü Avrupa'da geçirdi. Daha önce alt yaş kategorilerinde ABD'yi temsil eden oyuncu, Eylül 2025'te Güney Kore ve Japonya ile oynanan hazırlık maçları için A Milli takım daveti de aldı. Ancak büyük gelecek vadeden stoper, Stars and Stripes formasıyla A takım düzeyinde hiç maça çıkmadı. Bu kararı, USMNT teknik direktörü Pochettino'nun uzun süredir devam eden çabalarını da sona erdirdi.
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Pochettino tam bağlılık talep ediyor
Pochettino, Banks'in nihai kararını teyit etmek için kendisini bizzat aradığını açıkladı. Arjantinli teknik direktör, genç oyuncunun şeffaf tavrını takdir etse de milli takıma mutlak adanmışlığın önemini vurguladı.
"Evet, bizi aradı. 'Almanya'yı seçmeye karar verdim' dedi" diyen Pochettino, CBS Sports'a konuştu. "Bu, başa çıkmamız gereken bir durum. Bağlılık gösteren oyuncular istiyoruz ama bağlılık yüzde 50 olmaz. Yüzde 200 olmalı, ama bu iyi.
"Dürüsttü çünkü onu bize katılma ihtimaliyle her aradığımızda, 'Hayır, hâlâ kararsızım. ABD'yi mi Almanya'yı mı seçmek istediğimi bilmiyorum' diyordu ve dürüsttü."
Hiçbir oyuncu armadan daha büyük değildir
ABD Erkek Milli Takımı şu anda bir nesil değişiminden geçiyor ve Pochettino, davaya tamamen adanmış bir kadro kurmakta kararlı. ABD'yi temsil etmenin içerdiği onuru güçlü bir şekilde hatırlattı.
"Hiç şüphesi olmayan oyuncular istiyoruz" diyen Pochettino, "Armaya ve bizim için oynamaya bağlı, bunu yapmak için can atan oyuncular istiyoruz ve en önemli şey bu. Elbette bu, ele almamız gereken bir konu çünkü bunun sıkça yaşandığı bir ülkedeyiz ama bence organizasyon çok güçlü.
"ABD Futbolu, her oyuncunun, her ismin, her çifte vatandaşın üstünde olan bir organizasyon ve bence en önemlisi, oyuncunun bize katıldığında hiçbir şüphesinin olmaması, o fırsat için ölmek isteyeceğine dair hiçbir şüphe olmamasıdır."
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Bir sonraki yıldız kuşağını keşfetmek
Banks artık bir seçenek olmaktan çıkınca, Pochettino hızla yeniden yerli oyuncu havuzunu değerlendirmeye yöneldi. Cuma günü, eski Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile birlikte New York derbisini izledi.
USMNT teknik direktörü, New York City FC'yi 1-0 mağlup eden Red Bull New York'u takip etti. Dünya Kupası'nda ABD'nin ilk 11 kalecisi olan NYCFC'li Matt Freese'i yakından izledi.
Daha da önemlisi, Pochettino henüz milli formayı giymemiş RBNY gençleri Julian Hall ve Adri Mehmeti'yi de takip etti. Büyük potansiyel olarak görülen iki oyuncu da çifte vatandaş statüsünde, bu da rakip ülkeler devreye girmeden önce ABD Futbol Federasyonu'nun onların bağlılığını güvence altına almak isteyeceği anlamına geliyor.
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