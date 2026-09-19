'Şüphe duymayan oyuncular istiyoruz' - Mauricio Pochettino, Noahkai Banks'in ABD Milli Takımı'nı geri çevirip Almanya'yı temsil etmeyi seçmesine yanıt verdi

Pochettino, Banks'in nihai kararını teyit etmek için kendisini bizzat aradığını açıkladı. Arjantinli teknik direktör, genç oyuncunun şeffaf tavrını takdir etse de milli takıma mutlak adanmışlığın önemini vurguladı.

"Evet, bizi aradı. 'Almanya'yı seçmeye karar verdim' dedi" diyen Pochettino, CBS Sports'a konuştu. "Bu, başa çıkmamız gereken bir durum. Bağlılık gösteren oyuncular istiyoruz ama bağlılık yüzde 50 olmaz. Yüzde 200 olmalı, ama bu iyi.

"Dürüsttü çünkü onu bize katılma ihtimaliyle her aradığımızda, 'Hayır, hâlâ kararsızım. ABD'yi mi Almanya'yı mı seçmek istediğimi bilmiyorum' diyordu ve dürüsttü."