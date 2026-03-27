"Süperstar" sorusu, Mohamed Salah'ın Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun yanına katılması konusunda şüphe uyandırıyor; Liverpool'un yıldız oyuncusu için Suudi Pro Ligi'nde başka bir takımın adı geçiyor

Sky Sports’a göre, Suudi Pro Ligi en olası hedef olsa da, Cristiano Ronaldo’nun varlığı nedeniyle Al-Nassr’a transfer olasılığı belirsizliğini koruyor. Portekizli efsane daha fazla transfer yapılması çağrısında bulunsa da, Riyad’da spot ışıklarını başka bir dünya çapında süperstarla paylaşmak isteyip istemediği konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Takım içi dinamikler, PIF kontrolündeki kulüp için bu transferi karmaşık bir ihtimal haline getiriyor. Haberlere göre, ligin elit kulüpleri arasında Salah'ı kadrolarına katma yarışı kızıştıkça, diğer büyük Suudi kulüpleri Salah için daha uygun seçenekler sunabilir.