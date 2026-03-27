"Süperstar" sorusu, Mohamed Salah'ın Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun yanına katılması konusunda şüphe uyandırıyor; Liverpool'un yıldız oyuncusu için Suudi Pro Ligi'nde başka bir takımın adı geçiyor
Ortak karar, Anfield'dan ayrılmanın önünü açıyor
Salah'ın bu yaz Liverpool'dan ayrılacağına dair şok edici açıklama, oyuncu ile kulüp arasında karşılıklı bir anlaşma sonucu gerçekleşti. Bu stratejik hamle, Kırmızılar'ın önemli bir maaş bütçesini yeni hücum oyuncularına yönlendirmesine olanak tanırken, 33 yaşındaki oyuncu da serbest oyuncu olarak devasa bir sözleşme için pazarlık yapma esnekliği kazanıyor. Sezon bitmeden ayrılacağını kesinleştiren Mısırlı efsane, Anfield'daki taraftarlara onun efsanevi kariyerini kutlamak için net bir fırsat sundu. Ancak bu durum, dünyanın dört bir yanındaki kulüplerin de onun imzası için rekabet etmeye hazır olmasını sağlayacak.
Ronaldo faktörü, Al-Nassr'a transferi gölgeliyor
Sky Sports’a göre, Suudi Pro Ligi en olası hedef olsa da, Cristiano Ronaldo’nun varlığı nedeniyle Al-Nassr’a transfer olasılığı belirsizliğini koruyor. Portekizli efsane daha fazla transfer yapılması çağrısında bulunsa da, Riyad’da spot ışıklarını başka bir dünya çapında süperstarla paylaşmak isteyip istemediği konusunda soru işaretleri devam ediyor.
Takım içi dinamikler, PIF kontrolündeki kulüp için bu transferi karmaşık bir ihtimal haline getiriyor. Haberlere göre, ligin elit kulüpleri arasında Salah'ı kadrolarına katma yarışı kızıştıkça, diğer büyük Suudi kulüpleri Salah için daha uygun seçenekler sunabilir.
Al-Ittihad, en güçlü adaylar arasında öne çıkıyor
Salah'ın Orta Doğu'ya gitmesi durumunda Al-Ittihad en mantıklı seçenek olarak görünüyor. Kulüp, Karim Benzema'nın yerini alacak bir yıldız oyuncuya büyük ihtiyaç duyuyor ve 2023'te Liverpool tarafından reddedilen 150 milyon sterlinlik teklifin ardından bu kanat oyuncusuna uzun süredir ilgi gösteriyor.
Alternatif olarak, Major League Soccer da forvet için geçerli bir seçenek olmaya devam ediyor. Lionel Messi'nin ligin profilini değiştirmesiyle birlikte, Salah, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Suudi Arabistan'ın en üst ligine geçmeden önce, ABD'de geçireceği bir dönemi küresel markasını büyütmenin bir yolu olarak görebilir.
Liverpool'un Salah sonrası planı
Arne Slot’un Anfield’daki geleceğinin Salah’ın ayrılışından etkilenmesi beklenmiyor; teknik direktör, sezonu birden fazla kupa kazanarak tamamlamaya odaklanmış durumda. Kulübün transfer ekibi şimdiden bir yedek planı üzerinde çalışıyor olsa da, haberlere göre rekor kıran Mısırlı oyuncunun yerine doğrudan “aynı özelliklere sahip” bir yedek aramıyorlar. Bunun yerine, Reds'in Florian Wirtz, Alexander Isak ve Hugo Ekitike gibi isimlerin yer aldığı yenilenmiş forvet hattına uyum sağlayabilecek bir oyuncuyu hedeflemesi bekleniyor. Amaç, sadece sağ kanatta oynayan sol ayaklı bir golcü aramak yerine, Slot'un gelişen taktik sistemine uyan bir profil bulmak.