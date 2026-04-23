Superstar, BVB'ye transfer olmak istiyor gibi görünüyor! Borussia Dortmund'da büyük bir transfer haberi giderek daha gerçekçi hale geliyor

Söylendiğine göre, taraflar artık somut rakamlar üzerinde de görüşüyor. Sancho'nun şu anki yıllık yaklaşık 15 milyon avroluk maaşından önemli ölçüde fedakarlık yapması gerektiği açık. BVB'nin İngiliz oyuncuya bunu haftalar önce bildirmiş olduğu söyleniyor.

Sancho bu durumu kabullenmiş görünüyor ve Sky'a göre, dünyanın dört bir yanından gelen sayısız teklife rağmen en çok Dortmund'a gitmek istiyor. Son zamanlarda Juventus Torino da Sancho ile sık sık anılıyordu.

Sancho'nun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için BVB'nin transfer ücreti ödemesi gerekmeyecek. 26 yaşındaki oyuncunun Red Devils'ta artık bir geleceği yok; Haziran sonuna kadar Aston Villa'ya kiralanmış durumda ve burada orta derecede bir başarı sergiliyor.