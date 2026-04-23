Sky'ın haberine göre, son günlerde Sancho'nun menajerleri ile BVB arasında yeni görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde forvet oyuncusunun Borussia Dortmund'a, Dortmund'a yeniden transfer olmaya hazır olduğunu açıkça ilettiği belirtiliyor.
Superstar, BVB'ye transfer olmak istiyor gibi görünüyor! Borussia Dortmund'da büyük bir transfer haberi giderek daha gerçekçi hale geliyor
Söylendiğine göre, taraflar artık somut rakamlar üzerinde de görüşüyor. Sancho'nun şu anki yıllık yaklaşık 15 milyon avroluk maaşından önemli ölçüde fedakarlık yapması gerektiği açık. BVB'nin İngiliz oyuncuya bunu haftalar önce bildirmiş olduğu söyleniyor.
Sancho bu durumu kabullenmiş görünüyor ve Sky'a göre, dünyanın dört bir yanından gelen sayısız teklife rağmen en çok Dortmund'a gitmek istiyor. Son zamanlarda Juventus Torino da Sancho ile sık sık anılıyordu.
Sancho'nun Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için BVB'nin transfer ücreti ödemesi gerekmeyecek. 26 yaşındaki oyuncunun Red Devils'ta artık bir geleceği yok; Haziran sonuna kadar Aston Villa'ya kiralanmış durumda ve burada orta derecede bir başarı sergiliyor.
Jadon Sancho'nun BVB'ye geri döneceği konusunda uzun süredir spekülasyonlar yapılıyor
Sancho, 17 yaşındayken Manchester City'nin altyapısından Dortmund'a transfer olmuş ve sonraki yıllarda BVB'de Bundesliga'nın en iyi oyuncularından biri haline gelmişti. 2021'de United, Sancho için tam 85 milyon euro transfer ücreti ödedi, ancak Old Trafford'da yüksek beklentileri hiçbir zaman karşılayamadı.
Birkaç ay önce o dönemki United teknik direktörü Erik ten Hag ile anlaşmazlığa düştükten sonra, Sancho Ocak 2024'te Borussia'ya geri dönmüştü. Dortmund'da, sezonun geri kalanında, çoğunlukla hayal kırıklığıyla geçen son yıllarda en iyi dönemini yaşadı. Sancho, Dortmund'un Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinde önemli bir rol oynadı ve 2024 yazında BVB onu kadrosuna katmak istiyordu. Ancak bu finansal olarak mümkün olmadı ve o zamandan beri Sancho, United tarafından önce Chelsea'ye, ardından da Villa'ya kiralandı.
Birmingham'da da Sancho en iyi günlerine ulaşamasa da, zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Bu arada, Dortmund'a yeniden döneceği konusunda aylardır düzenli olarak spekülasyonlar yapılıyor.
Niko Kovac'ın Jadon Sancho'nun BVB'ye dönüşünü desteklediği söyleniyor
BVB teknik direktörü Niko Kovac'ın, kulüp yetkililerine Sancho'nun transferini destekleyeceğini ima ettiği söyleniyor. Hırvat teknik adamın disiplin ve defansif görevlere sadık kalmaya büyük önem verdiği biliniyor. Sancho bu iki alanda da örnek bir oyuncu olarak bilinmiyor, ancak Kovac onu doğru yola sokabileceğine güveniyor gibi görünüyor. Sancho'nun Dortmund için hücumda fark yaratabilecek potansiyele sahip olduğu ise zaten tartışmasız.
Bu süper dripçi, yaz aylarında BVB'den bedelsiz ayrılacak ve şu anda Atletico Madrid ile görüşmelerde olan Julian Brandt'ın kadrodaki yerini alabilir. Sancho'nun Borussia'da Başkan Hans-Joachim Watzke gibi önemli bir destekçisi var. Sky, Mart ayı sonunda "O, Jadon Sancho'yu seviyor" diye yazmış ve Watzke'nin 23 kez İngiltere milli takımında forma giyen oyuncunun transferini arka planda yoğun bir şekilde desteklediğini bildirmişti.
Sancho'ya yönelik olası çabalarla ilgili olarak Dortmund'un sportif direktörü Lars Ricken, geçtiğimiz günlerde Sport Bild'e şunları söylemişti: "Elbette kalitesini kanıtlamış, bize doğrudan katkı sağlayabilecek ve ütopik bir transfer ücreti talep etmeyen bir hücum oyuncusu arıyoruz. Bizi daha iyi hale getirip getiremeyeceklerini değerlendiriyoruz. Jadon için de aynısını yapıyoruz."
Jadon Sancho: BVB'deki istatistikleri
Oyunlar
158
Gol
53
Asist
67