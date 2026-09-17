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‘Süper yetenek’ Emile Smith Rowe neden çıkışını sürdüremedi? Eski Arsenal yıldızı, zirvesine yaklaşması gerekirken Fulham’da yedek rolüyle sınırlı kaldı
Smith Rowe, 34 milyon sterlinlik transferle Fulham'a katıldı
Ünlü Hale End akademi sisteminin bir ürünü olan Smith Rowe, birkaç kiralık dönemin ardından A takımdaki çıkışını tamamlayarak Arsenal formasıyla 115 maça çıktı. 2021'de İngiltere Milli Takımı'nda iki kez forma giydi, bir kez de sonraki yıl sahaya çıktı.
Arsenal'de forma rekabetinin sert olması, ilk 11'de kalıcı bir yer edinmesini her zaman zorlaştıracaktı; bu da alternatif seçeneklerin hiçbir zaman göz ardı edilemeyeceği anlamına geliyordu. Fulham, 2024 yazında devreye girdi ve o dönem için kulüp rekoru olan 34 milyon sterlinlik (46 milyon dolar) transferi tamamladı.
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Harika çocuk King, Fulham'ın 10 numara pozisyonunu dolduruyor
Smith Rowe, Fulham'da yeterince parlak bir başlangıç yaptı ve tüm kulvarlarda kulüp formasıyla 90 maça yaklaşmış durumda, ancak geçen sezon üst ligde yalnızca üç gol kaydetti ve zaman zaman sıralamada geriye düştü.
Genç harika çocuk Josh King şu anda onun önünde yer alıyor; bir takımda sınırlı sayıda yaratıcı yetenek için yer bulunması da 2026-27'de Premier League'deki tüm sürelerini kulübeden gelerek almasına yol açtı.
Smith Rowe'dan daha fazlası mı bekleniyordu?
Smith Rowe'un Arsenal'de gösterdiği potansiyeli karşılayamadığını söylemek adil olur mu? Bu soru Murphy'ye yöneltildiğinde, Snabbare iş birliğiyle konuşan eski Fulham yıldızı, GOAL'e şunları söyledi: “Bence bu oldukça adil, çünkü burada baktığınız şey, zeki bir futbolcu olan müthiş bir yetenek.
“Beni şaşırtan şey şu, onları çok izliyorum, geçen yıl da maçlarını canlı takip ettim, onu her izlediğimde oyuna gerçekten etki ediyor. Pozisyonlar yaratıyor ve gerçekten iyi işler yapıyor.
“İnsanların onun bir 10 numara olduğunu söylediğini anlıyorum, tabii öyle görmek isterseniz, ve Josh King de büyük bir yetenek olan genç bir süper yıldız. Ama Emile Smith Rowe oynamazken Josh King de geçen yıl her zaman kendi oyununu oynamıyordu. Ve teknik adamların görmediği ya da beğenmediği bir şey var.
“Bunun antrenmandaki yaklaşımı mı, fiziksel güç ve dayanıklılık açısından maçları çıkarabilme kapasitesi mi olduğunu bilmiyorum. Gerçekten çok şaşırıyorum çünkü onu her gördüğümde oyuna etki ediyor.
“Onun adına biraz üzülüyorum çünkü bana enerji ya da kondisyon eksiği varmış gibi gelmiyor. Duyduklarımdan, kötü bir çocuk olduğu ya da sorun çıkardığı veya kötü çalıştığı gibi bir izlenim de edinmiyorum. Kendi gözlerinizle görmediğiniz zaman değerlendirmek çok zor. Ama bence takımda yer alacak kaliteye sahip. Onlara bir şeyler katacağını düşünüyorum.
“Ve dediğim gibi, Emile Smith-Rowe'u izlediğimde oyuna etki etmediği ve pozisyon üretmediği anlara çok nadir rastlıyorum.
“Ama öte yandan, bu sezonun başında savunulabilecek bir görüş de şu olabilir: Fulham kötü başlamış olsa da aslında hücumda oldukça iyi işler yaptı ve oynadığı maçlarda çok sayıda pozisyon üretti. Liverpool ile 0-0 berabere kaldıklarını biliyorum ama yine de ileri uçta tehditkâr göründüler.
“Bu yüzden belki o [Alvaro Arbeloa], onu kanat oyuncusu olarak görmüyordur ve sadece 10 numara pozisyonunda Josh King ile rekabet ederken değerlendiriyordur. Ama ben onu çok daha fazla görmek isterim çünkü sunacağı çok şey olduğunu düşünüyorum. Ve gelişimini sürdürememiş olmasına birçok insan gibi ben de şaşırıyorum çünkü bence o müthiş bir yetenek.”
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2029'a kadar sözleşme, Smith Rowe'a zaman tanıyor
Smith Rowe, Fulham'ın bu sezon Carabao Cup'taki iki maçına da ilk 11'de başladı; AFC Wimbledon karşısında 3-0'lık galibiyette gol attı ve Londra'daki rakibi West Ham deplasmanında alınan zorlu 3-2'lik üçüncü tur zaferine katkı sağladı.
King, Alex Iwobi ve Oscar Bobb'un santrforun arkasındaki hücum pozisyonlarını doldurmasının istendiği bu süreçte, sezonun geri kalanında neler olacağını zaman gösterecek. Zaman hâlâ onun lehine ve 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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